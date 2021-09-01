中国网游企业遭约谈 沉迷举报平台将上线

（德国之声中文网）中国官媒央视周三 (9月8日)报道，中国中央宣传部和国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门约谈腾讯、网易等游戏企业和平台。

根据报道内容，中央宣传部和国家新闻出版署将会同有关部门和地方加大督查力度，「开展专项检查，严肃处理违规行为」，更提及会「上线防止未成年人沉迷网络游戏举报平台」，受理和处置问题线索，严处「落实不到位的企业」。

新闻也提到，约谈要求各网络游戏企业和平台要严格落实网络游戏的时段时长限制等，也再次强调要「防止过度集中甚至垄断」，还说会「严格管理游戏宣传推广，规范限制明星代言游戏广告」等等。

未成年人网游时间限制

中国进一步紧缩未成年玩网络游戏的时间，明定网游企业只能在周五丶周末及法定节假日的晚上8时至9时向未成年人提供1小时的服务，平日则一律禁打。

中国国家新闻出版署在其官网发布「关於进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网路游戏的通知」，针对未成年人过度使用甚至沉迷网路游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网路游戏，切实保护未成年人身心健康。

该「通知」提及，对未严格落实的网路游戏企业，依法依规「严肃处理」，同时，要积极引导家庭丶学校等社会各方面共管共治，依法履行未成年人监护责任，为未成年人健康成长营造良好环境。

这项新的措施，将自9月1日起施行，中国国家新闻出版署有关负责人向新华社表示，近期有不少家长反映，一些青少年沉迷网络游戏，严重影响了正常的学习生活和身心健康，甚至导致一系列社会问题，使许多家长苦不堪言，成了民心之痛，「希望采取切实可行措施，严格落实实名验证，进一步限制丶压缩向未成年人提供网络游戏服务的时段时长」。

「通知」发布後，31日，香港恒生指数开盘跌0.06%，网易跌近4%，哔哩哔哩跌超3%。网络游戏企业包括腾讯丶网易游戏及盛趣游戏回应表示，将严格遵守丶积极落实。

《文汇报》指出，不少教育工作者认为，在新学期开学之际，有关部门针对网络游戏“防沉迷”工作提出具体明确的要求，显示了国家对未成年人保护的坚定决心，为广大未成年人的健康成长起到保驾护航的积极作用。

游戏业务恐受影响

《财经网》引述业界分析认为，该监管对一些游戏业务占比较重的企业会产生一些影响，但不会特别大，因为未成年人并不是主流游戏公司的主要收入来源。一位资深投资人指出，未来网络游戏的整顿可能会集中于减少营销宣传丶加大未成年人防沉迷等领域。

互联网和游戏产业观察者张书乐曾告诉《财经网科技》，对游戏公司来说，主要是几方面的影响。首先是在内容层面，主流游戏公司肯定会要重新审视和完善自己的产品内容，这需要一定的时间和相当的投入。

他也指出，尽管未成年人已经不再是主流游戏公司的主要来源，但由于未成年玩家的存在，免费用户的基数将变小，某种意义上也会带来收益上的一定缩水。

不过，如何管理也是挑战之一。达睿咨询首席分析师马继华指出，最核心的问题是游戏企业有没有动力去完善提高技术和真正的去鉴别，「游戏公司如果没有足够的动力，那么，技术永远也成熟不了，执行也是永远都有困难」。

另外，中国近年积极发展电竞业，一般职业选手的巅峰时期是16-22岁，如今紧缩未成年玩网游时间，是否会影响电竞业的发展，也引发讨论。

官媒称网游为「精神鸦片」

8月初，中国官媒新华社旗下的《经济参考报》曾经发文将网路游戏比作「精神鸦片」，并点名中国网路龙头腾讯的《王者荣耀》，称网路游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，应警惕网游危害。

该文章称，2020年中国超一半儿童青少年近视，因沉迷网路游戏而影响学业丶引发性格异化的现象呈增长趋势，「网路游戏危害越来越得到社会的共识，常常用『精神鸦片』『电子毒品』指代」。

当时，网路龙头腾讯宣布将推出游戏「双减双打」新措施，意旨执行比政策要求更严厉的未成年用户线上时长限制，非节假日从1.5小时降低至1小时，节假日从3小时减到2小时。然而，中国官方30日公布的《通知》明显比腾讯的措施更加严格。

中央社指出， 中国国家新闻出版署2019年10月25日也曾发布「关於防止未成年人沉迷网络游戏的通知」，规定每日晚间10 时至次日早上8时，网络游戏企业不得以任何形式为未成年人提供游戏服务。当时规定，网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时。

（新华社丶中央社丶财经网等）

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