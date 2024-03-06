（德国之声中文网）据人民网在今年中国两会前夕（2月5日至2月25日）开展的"2024年全国两会调查十大热词"结果，"依法治国"、"就业"、"乡村振兴"是关注度位居前三的热词。其它跻身前十的热词为"医疗"、"高质量发展"、"养老"、"教育强国"、"社区治理"、"中华优秀传统文化"和"国家安全教育"。据报道，该调查围绕十个领域共推出了49个候选热词，受调查者可选出不少于5个，最多不超过10个热词。共有615万人次参与了这项网上调查。

人民网在公布调查结果时写道，'转变政府职能，提高行政效率和公信力'呼声最高；超过65%的网友认为应'加大关系群众切身利益的重点领域执法力度 '和'严格规范公正文明执法，规范执法自由裁量权 '。"针对就业，"超过66%的网友认为需要优化就业渠道和创业环境；在促进高校毕业生、困难人员就业创业方面，超过59%的网友认为需进一步' 鼓励企业吸纳就业 '、' 鼓励引导基层就业 '并' 支持国有企业扩大招聘规模 '"。此外，超过75%的网友认为需"降低药品价格，推动独家品种的抗癌药、罕见病用药以适宜价格纳入医保"；将近63%的网友认为需要通过"加大稳岗支持力度"推进民生领域经济稳定，以助力高质量发展；62%的网友认为需要"推进城乡一体化实现教育均衡"，65%的网友认为目前社区治理中还需进一步"提升社区服务水平和服务能力"。

网民对两会有何期待？

在网络平台"知乎"有关"2024年全国两会，你最关心哪些话题？有什么新的期待？"的提问栏下，网民还提出了更多关注的话题，包括食品安全、惩治腐败、鼓励生育、取消户籍制度、落实劳动法、保交楼、医保、内卷、收入分配、就业歧视、放假调休等等。林林总总、不胜枚举。有关延迟退休、取消房产预售、排查高层住宅消防设施长期瘫痪隐患等各种两会代表提案也引起聚焦。

一些网民也对新提案和人们的关注是否受到重视表示缺乏信心。有网民写道，"没有新的期待，只希望现有法律能够落实到位，而不是当着当花瓶。"有人写道，"当下各方关注的问题太多，比如信心和信用，那些庞然大物，也不是一年两年几个提案能解决的，房地产涉及整个资金和产业链条，从地方政府到银行信托，从房地产商到建筑商再到家家户户。许多提案零敲碎打，看起来漂亮但实施起来，按下葫芦浮起瓢，整体效用很差。"

有网民说："作为普通人，我当然时关注最底层人的民生问题了。比如就业创业、住房、教育、养老......。只是我人微言轻，我说了能解决吗？我关注的能落实吗？"

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



人大直接受党中央集中统一领导

中国的全国人大名义上是中国最高权力机关。但直接受党中央领导，只能扮演 "橡皮图章"的角色。《人民日报》在今年3月4日，即人大召开前一天发表的一篇文章再次重申了中共对人大的全面领导，文章说，"一年来，十四届全国人大及其常委会坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导，保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中。"

在审查越发严格的中国最大的社交平台微博上，有关两会的文章下鲜有网民留言或评论。

中国总理李强3月5日在政府工作报告中提出了今年发展主要预期目标，内容包括国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。此外，李强还提出从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

对于以上消息，只有个别大胆的网友在网络大V转发的帖子下留言道："这么好，为啥取消了press conference？";"牛皮谁都会吹。为什么不消减部门的开支，减政才是最务实求真"；"计划经济思维"。

（综合报道）

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