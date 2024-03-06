中国的两会前夕，人民网推出一项调查，邀请网民选出两会十大热词。“依法治国”、“就业”、“乡村振兴”是位居前三的热词。随着两会的开幕，中国网民对两会还有哪些期待，对两会的作用有何看法？
（德国之声中文网）据人民网在今年中国两会前夕（2月5日至2月25日）开展的"2024年全国两会调查十大热词"结果，"依法治国"、"就业"、"乡村振兴"是关注度位居前三的热词。其它跻身前十的热词为"医疗"、"高质量发展"、"养老"、"教育强国"、"社区治理"、"中华优秀传统文化"和"国家安全教育"。据报道，该调查围绕十个领域共推出了49个候选热词，受调查者可选出不少于5个，最多不超过10个热词。共有615万人次参与了这项网上调查。
人民网在公布调查结果时写道，'转变政府职能，提高行政效率和公信力'呼声最高；超过65%的网友认为应'加大关系群众切身利益的重点领域执法力度 '和'严格规范公正文明执法，规范执法自由裁量权 '。"针对就业，"超过66%的网友认为需要优化就业渠道和创业环境；在促进高校毕业生、困难人员就业创业方面，超过59%的网友认为需进一步' 鼓励企业吸纳就业 '、' 鼓励引导基层就业 '并' 支持国有企业扩大招聘规模 '"。此外，超过75%的网友认为需"降低药品价格，推动独家品种的抗癌药、罕见病用药以适宜价格纳入医保"；将近63%的网友认为需要通过"加大稳岗支持力度"推进民生领域经济稳定，以助力高质量发展；62%的网友认为需要"推进城乡一体化实现教育均衡"，65%的网友认为目前社区治理中还需进一步"提升社区服务水平和服务能力"。
在网络平台"知乎"有关"2024年全国两会，你最关心哪些话题？有什么新的期待？"的提问栏下，网民还提出了更多关注的话题，包括食品安全、惩治腐败、鼓励生育、取消户籍制度、落实劳动法、保交楼、医保、内卷、收入分配、就业歧视、放假调休等等。林林总总、不胜枚举。有关延迟退休、取消房产预售、排查高层住宅消防设施长期瘫痪隐患等各种两会代表提案也引起聚焦。
一些网民也对新提案和人们的关注是否受到重视表示缺乏信心。有网民写道，"没有新的期待，只希望现有法律能够落实到位，而不是当着当花瓶。"有人写道，"当下各方关注的问题太多，比如信心和信用，那些庞然大物，也不是一年两年几个提案能解决的，房地产涉及整个资金和产业链条，从地方政府到银行信托，从房地产商到建筑商再到家家户户。许多提案零敲碎打，看起来漂亮但实施起来，按下葫芦浮起瓢，整体效用很差。"
有网民说："作为普通人，我当然时关注最底层人的民生问题了。比如就业创业、住房、教育、养老......。只是我人微言轻，我说了能解决吗？我关注的能落实吗？"
中国的全国人大名义上是中国最高权力机关。但直接受党中央领导，只能扮演 "橡皮图章"的角色。《人民日报》在今年3月4日，即人大召开前一天发表的一篇文章再次重申了中共对人大的全面领导，文章说，"一年来，十四届全国人大及其常委会坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导，保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中。"
在审查越发严格的中国最大的社交平台微博上，有关两会的文章下鲜有网民留言或评论。
中国总理李强3月5日在政府工作报告中提出了今年发展主要预期目标，内容包括国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。此外，李强还提出从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。
对于以上消息，只有个别大胆的网友在网络大V转发的帖子下留言道："这么好，为啥取消了press conference？";"牛皮谁都会吹。为什么不消减部门的开支，减政才是最务实求真"；"计划经济思维"。
（综合报道）
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