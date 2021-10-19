中国网民新疆拍再教育营 专家：视频证实拘留设施真实性

(德国之声中文网) 「由於中国政府的规定，现在外国记者已经很难再进入新疆境内采访报导，我当时就在想，外国记者不能去，但是我可以呀。」这是中国网民关关在他10月6日上传至油管 (YouTube) 的「寻找新疆集中营 - 城乡随拍」视频中所说的一句话。

他在视频中依据美国媒体BuzzFeed News以卫星影像所汇集成的新疆再教育营地图，实地造访了位於新疆境内8个城镇的18个设施。这些设施包含了戒毒所丶看守所丶培训学校丶职业教育中心丶拘留所和教育矫治局等设施。

这些设施多半有铁丝网丶守卫塔和高围墙等特徵，多数地点在百度地图上也未有标志，部分设施的外墙上也出现「劳动改造」丶「文化改造」等标语。此外，他的视频中也捕捉到，不少设施的周围都设有多个监视摄像头，新疆多处的路上也有所谓的检查哨。

关关在视频中说：「我再一次出现在了游客不应该出现的区域。山坡的另一边有一座新建的还未使用的集中营。周围毫无遮挡，所以只能爬上山头拍摄。还不敢站立拍摄，怕被人注意到。」

他的镜头拍到在新疆达阪城区一个看似正在建造的营区，营区周围有高高的围墙与守卫塔，营区外也有土堆，看起来仍在建造当中。关关强调，他只能拍到围墙外有限的影像纪录，并提到自己上回骑车到新疆时与当地汉人打听，得知有大量维吾尔人被当作廉价劳工外包到其他地区干活。

自关关的视频获得广泛关注後，各界也开始担忧他的人身安危。德国之声顺利在推特上找到了关关，并试图与他联系，但他并未回复采访邀约。根据他近日在推特上分享的内容，研判他目前人应该不在中国。消息人士指出，他的新疆视频应该是在2020年拍摄的。

专家：视频协助证实卫星影像真实性

关关的视频过去几日在推特上受到国际社会的广泛关注。其中，协助BuzzFeed News建立卫星影像地图的建筑师奇林 (Alison Killing) 在推特发文表示，关关的视频素材提供了部分再教育营设施的实地情况，也帮包含她在内的研究员证实了她们最初在卫星影像中所看到的设施。她在推特上写道：「这些影像提供了最新的资讯，也协助证实这些设施确实是再教育营。」

奇林运用BuzzFeed News建立的地图与关关的视频进行交叉比对，并强调由於部分新疆当地营区已在约2019年底时解除安全戒备设施，所以部分营区的铁丝网已被移走。不过透过视频可以从入口处辨别出营区。

过去也曾大量运用卫星影像对新疆再教育营进行研究的澳大利亚战略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 的研究员鲁瑟 (Nathan Ruser) 也在推特上透过交叉比对分析了关关的视频影像，并指认出视频中拍到刚建造好的新监狱位於「乌鲁木齐市第三看守所」的最西边，是新疆当地最大的再教育营。

他在推特上写道：「这段视频不仅提供了关于新疆拘留制度网络前所未有的影像，而且还暗示了这些营地的规模，以及自2017年以来被拘留的人数到底有多少。」

此外，鲁瑟也特别点出两个视频中出现，位於新疆木垒哈萨克自治县的再教育营。他在推特上指出，自2017年以来，木垒县几乎所有的传统房屋都被拆除。他称：「实际上木垒县只剩下了两个拘留所，尽管在该县北部建起了新的住房社区。」

他分析，关关视频中拍到的其中一个再教育营清楚呈现了几座守卫塔，而後方有天窗的一个建筑物，似乎是牢房。鲁瑟统计：「根据统计，新疆总共有385至400个拘留设施。你在这个视频中看到的只是新疆已知拘留设施总数的5%。」

美联社的记者今年曾在新疆官员的陪同下，参观乌鲁木齐第三看守所。在该报导中，美联社指出虽然不少培训中心都已关闭，但实际上部份的设施已被转换成看守所或监狱。

(综合报导)

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