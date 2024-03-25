中国网民怎么看莫斯科试图将恐袭“栽赃”给乌克兰？

（德国之声中文网）莫斯科近郊一个音乐厅3月22日晚发生了震惊世界的恐怖袭击事件后，许多中国网民在微博上对遇难者表示哀悼，谴责恐怖主义，祈祷世界和平。这起血腥恐怖袭击是谁干的，也是网民关注的一个焦点。

极端组织"伊斯兰国"（IS)3月23日在社交媒体Telegram上发文称，该组织的四名武装人员发动了这起袭击，并公布了一段展示袭击现场的第一视角视频。但是，俄罗斯总统普京则在3月23日下午向国民发表的电视讲话中称，恐怖分子此前逃往乌克兰方向，根据初步调查，乌克兰方面为他们准备了逃离国境的"窗口"。俄罗斯媒体3月23日早些时候也援引俄联邦安全局的消息报道称，在实施恐怖袭击后，嫌疑人试图乘车逃往俄罗斯与乌克兰边境，并入境乌克兰，但最终在俄罗斯布良斯克州被抓获。

针对俄罗斯总统普京提及恐怖分子"朝乌克兰方向逃跑"，美国政府周日(3月24日)表示，莫斯科郊区音乐厅发生的大屠杀"与乌克兰毫无牵连"。美国副总统哈里斯在接受媒体采访时说，"没有任何证据"证实乌克兰与这一造成137人死亡的恐怖事件有关。

乌克兰方面也否认乌方参与此次恐怖袭击，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发布视频反驳称，普京所发表的全国讲话，是想将此次恐袭和乌克兰联系在一起，"这一切完全可以预测"。泽连斯基说，俄方指控是将责任推给乌克兰，并将自己的人民视为"牺牲品"。乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫3月23日也回应称，俄联邦安全局关于音乐厅恐怖袭击事件中有"乌克兰痕迹"的说法，纯属无稽之谈。

俄罗斯司法部门已下令将袭击事件的四名嫌疑人还押候审两个月。137 人在这次恐怖袭击中丧生

在微博上拥有2487.9万粉丝的中国前环球时报总编胡锡进3月24日转发了央视新闻客户端3月23日16：54发表的标题为"俄联邦安全局：4名参与莫斯科州音乐厅恐袭事件嫌疑人企图向乌克兰方向逃脱"的帖子，并强调，"俄官方出面确认恐怖分子试图逃往乌克兰，并与乌方取得了联系"。

对于胡锡进这条暗示意味明显的微博，网民几乎一边倒地认为俄罗斯的做法是故意把莫斯科近郊音乐厅恐袭和乌克兰联系起来。有网民在帖子下留言道："你杀了人当然往敌对国跑啊，难道跑去白俄罗斯？"；"栽赃乌克兰了[哈哈]，鹅毛之心，路人皆知"；"老胡是真缺德，真的把脏水往乌克兰身上引"，"俄罗斯杀害了上万乌克兰平民，俄罗斯自己就是国家恐怖主义"；"即使是伊斯兰国干的，俄罗斯也无能为力，为了给国民一个交代，只会把责任推向乌克兰，然后发动对乌克兰的进一步军事侵略行动！"

有网民在自己的微博账号下发帖评论说，"正如人们看到的，俄罗斯被大规模恐袭之后，开动鹅力把一切祸水往乌克兰身上引，大帝说乌克兰为杀手提供逃跑窗口，扎哈罗娃表示泽连斯基否认与此有关是自我揭发，总之就是一句话，这个惨案必须一定绝对是乌克兰人干的，因为只有这样大帝一伙才能让焦头烂额的自身找到借口，掩盖侵略战争已经走进死胡同......"

还有网民表示："侵略别国，没想到后院百姓遭殃；沉默一天，' 试图向乌克兰方向逃跑…'嫁祸于人，强盗逻辑，与狼欺负在下游喝水的羊有啥区别？"；"俄罗斯这操作，在ⅠSIS宣称对恐袭负责的情况下，俄外交部发言人第一时间把恐袭和乌克兰联系起来，但却提供不了任何证据。还马上发动对基辅的导弹袭击，以浑淆视听，转移矛盾。估计它正在想办法编造证据说这是乌克兰幕后指使的，我觉得这么做真的毫无底线的。 ​"

莫斯科民众悼念音乐厅恐袭遇难者

金灿荣：莫斯科遭恐怖袭击，应该不是美国策划的

在微博上拥有292.6万粉丝的中国人民大学国际关系学院副院长、美国问题专家金灿荣教授的一则帖子也带来了一定关注度。他3月24日发帖表示，"莫斯科遭恐怖袭击，应该不是美国策划的"，同时转发了自己接受采访的一段语音，其中讲到，"美国应该是事先知道某种信息，所以他提醒他的公民。他不是直接给俄罗斯发警告。他应该是知道某种信息，但直接操纵的可能性还是很小的。"

美国驻莫斯科使馆3月8日曾发出预警称，莫斯科发生恐怖袭击的警示级别提高，（美国)大使馆正在监测有关极端分子计划针对莫斯科大型集会(包括音乐会)发动袭击的消息，建议美国公民在未来48小时内避免参加大型集会。英国驻俄罗斯大使馆和英国外交部在其网站和社媒上转发了美国大使馆发出的警告，并敦促英国国民不要前往俄罗斯。对于美国发出的上述声明，赢得连任的俄罗斯总统普京3月19日曾将其斥为"有明显讹诈意味的挑衅言论"。普京说："我还记得，最近一些西方官方机构发表的挑衅性声明称俄罗斯可能发生恐怖袭击，所有这些都会让人们想起他们的目的是为了破坏我们社会的稳定。"

金灿荣有关"莫斯科恐袭不是美国策划的"帖子引起了不少针对他的负面评论。一位网民写道："金政委叛变革命了！革命战士愤怒批判金政委，指出： @金灿荣教授 你有啥证据莫斯科恐袭不是美国策划的，你是脑袋锈了还是故意的?你枉吃数十年的皇粮，国家给你这个给你那个，出行坐飞机，开会坐前排，拉屎坐马桶，可你的能耐都不如草根分析家！"对金灿荣粉丝的留言，一位网民评论说，"金灿荣认为应该不是美国策划的。评论区来看，不少金灿荣粉丝对此强烈不满，坚决反对。很多东西，长时间培养极端之后，再想要恢复正常可就没那么容易了 。"

（综合报道）

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