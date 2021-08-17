中国网民如何看塔利班重新上台？

美军撤离后，塔利班不战而胜占领喀布尔并将很快正式接管权力。中国网民对此议论纷纷。
（德国之声中文网）“美国真是个纸老虎”，“建议塔利班在9月11号即911这天举行开国大典！”，“事实证明任何投靠美国的人都没有好下场。”，“美军培训、美式装备，就这...湾湾你害怕了吗？”，“政教合一的极端主义国家又多了一个。对中国来说，是好的还是坏？”，“好可怕，为什么支持恐怖主义政府。尤其是对女性的迫害”，“挺塔利班的我都看不清成分。一切美国反对的我们都支持？反美反魔怔了吧”，“不知道祖国为什么能培养出这样的恐怖主义者，能把911这种人类的灾难拿来调侃取乐。况且根本不该乐，塔利班执政我们西部也没有安生日子，真以为塔利班是好人啊”——《封面新闻》8月15日有关塔利班前往阿富汗总统府，为权力和平交接做准备的消息在新浪微博上引发中国网民大量针锋相对的评论。也有网友暗示道，“谁在支持塔利班颠覆一个合法政权，世人皆知”。
环球资讯8月18日在微博上发布#塔利班称不会对他国构成威胁#的视频，称塔利班发言人表示，“阿富汗不会对包括邻国在内的其他国家构成威胁。我们保证绝不允许任何势力利用阿富汗领土，做危害邻国等其他任何国家的事。”对此，有网友评论说， 塔利班“策略上了一个台阶”，“哇 这届塔利班真的好聪明啊”，“希望你们如同跟王部长会面承诺那样，说到做到，建设好阿富汗。”也有许多网友对塔利班的承诺表示怀疑：”说一套做一套，是不是真的还需要观察“，“ 说的比唱的都好听”。还有人联想起了中国：“感觉走中国的道路”，“有点中国1949的赶脚”，“这番言论很熟悉！奇怪很熟悉！！！”，“似曾相识，历历在目”。
在Twitter上，许多中文用户也对有关阿富汗“变天”的消息发表评论。一位网民“老司机”的用户8月17日在推特上写道，“精塔”都出来了:塔利班可能都不知道 中国有这么多信徒，阿富汗变局令不少反美的中国网民欢欣鼓舞，它们认同中阿两国朋友关系还对“美国误判阿富汗形势”幸灾乐祸，这些网民也被人们讥讽为“精塔人士”。胡锡进带头认为“阿变局对美国的不利无论如何会超过对中国的不利”忘了巴基斯坦塔里班汽车爆炸才过去几天。网名“stupidwz”的用户写道，“阿变局让不少中国人欢欣鼓舞，微博一片解放军进城的欢庆气氛，除了对中阿两国友谊由衷认同，还对美国撤军幸灾乐祸。胡锡进认为阿变局对美国比对中国更不利，他的逻辑是只要美国更倒霉，我挨揍都痛并快乐着。塔利班都没想到信徒在中国。杀人越货，贩卖毒品的恐怖组织当权的国家做邻居，值得高兴吗？”网名“大金”的网友在推特上表示，“趁阿富汗变天，胡锡进又不失时机地跳出来寻衅滋事说：“今天的阿富汗，就是明天的台湾”。那么,按这个逻辑推论；共产党就是------土匪塔利班喽？”
在网易新闻上，近日曾出现的一则有关阿富汗塔利班发言人称，在这个国家里我们是人民公仆，一切为人民的文章。目前，该文已被删除。法新社也辟谣说，网上流传的一张塔利班成员在新闻会上手执《毛泽东选集》的照片是人工合成的假照片。
(新浪微博，推特）
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塔利班17日在掌权後首次对外发表谈话，重申会致力於和平与尊重妇女权利。美国与英国元首也针对阿富汗议题展开对话，欧盟则重申愿在保障基本权益的前提下与塔利班合作。
德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。