中国网民如何看塔利班重新上台？

（德国之声中文网）“美国真是个纸老虎”，“建议塔利班在9月11号即911这天举行开国大典！”，“事实证明任何投靠美国的人都没有好下场。”，“美军培训、美式装备，就这...湾湾你害怕了吗？”，“政教合一的极端主义国家又多了一个。对中国来说，是好的还是坏？”，“好可怕，为什么支持恐怖主义政府。尤其是对女性的迫害”，“挺塔利班的我都看不清成分。一切美国反对的我们都支持？反美反魔怔了吧”，“不知道祖国为什么能培养出这样的恐怖主义者，能把911这种人类的灾难拿来调侃取乐。况且根本不该乐，塔利班执政我们西部也没有安生日子，真以为塔利班是好人啊”——《封面新闻》8月15日有关塔利班前往阿富汗总统府，为权力和平交接做准备的消息在新浪微博上引发中国网民大量针锋相对的评论。也有网友暗示道，“谁在支持塔利班颠覆一个合法政权，世人皆知”。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



环球资讯8月18日在微博上发布#塔利班称不会对他国构成威胁#的视频，称塔利班发言人表示，“阿富汗不会对包括邻国在内的其他国家构成威胁。我们保证绝不允许任何势力利用阿富汗领土，做危害邻国等其他任何国家的事。”对此，有网友评论说， 塔利班“策略上了一个台阶”，“哇 这届塔利班真的好聪明啊”，“希望你们如同跟王部长会面承诺那样，说到做到，建设好阿富汗。”也有许多网友对塔利班的承诺表示怀疑：”说一套做一套，是不是真的还需要观察“，“ 说的比唱的都好听”。还有人联想起了中国：“感觉走中国的道路”，“有点中国1949的赶脚”，“这番言论很熟悉！奇怪很熟悉！！！”，“似曾相识，历历在目”。

在Twitter上，许多中文用户也对有关阿富汗“变天”的消息发表评论。一位网民“老司机”的用户8月17日在推特上写道，“精塔”都出来了:塔利班可能都不知道 中国有这么多信徒，阿富汗变局令不少反美的中国网民欢欣鼓舞，它们认同中阿两国朋友关系还对“美国误判阿富汗形势”幸灾乐祸，这些网民也被人们讥讽为“精塔人士”。胡锡进带头认为“阿变局对美国的不利无论如何会超过对中国的不利”忘了巴基斯坦塔里班汽车爆炸才过去几天。网名“stupidwz”的用户写道，“阿变局让不少中国人欢欣鼓舞，微博一片解放军进城的欢庆气氛，除了对中阿两国友谊由衷认同，还对美国撤军幸灾乐祸。胡锡进认为阿变局对美国比对中国更不利，他的逻辑是只要美国更倒霉，我挨揍都痛并快乐着。塔利班都没想到信徒在中国。杀人越货，贩卖毒品的恐怖组织当权的国家做邻居，值得高兴吗？”网名“大金”的网友在推特上表示，“趁阿富汗变天，胡锡进又不失时机地跳出来寻衅滋事说：“今天的阿富汗，就是明天的台湾”。那么,按这个逻辑推论；共产党就是------土匪塔利班喽？”

在网易新闻上，近日曾出现的一则有关阿富汗塔利班发言人称，在这个国家里我们是人民公仆，一切为人民的文章。目前，该文已被删除。法新社也辟谣说，网上流传的一张塔利班成员在新闻会上手执《毛泽东选集》的照片是人工合成的假照片。

(新浪微博，推特）

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