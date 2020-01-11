中国网民如何看台湾大选和武统论调？

（德国之声中文网）截至北京时间1月13日晚7点，头条新闻有关美英日本等一些中国建交国官员向蔡英文表示祝贺，外交部发言人耿爽谈中方态度的微博下只有区区300多条评论。人民日报有关"中共中央台办、国务院台办发言人就台湾地区选举结果发表谈话"的微博下有不到1900条评论，7100多次点赞。

相比之下，央视新闻关于【#外交部回应台湾地区领导人选举结果#】的微博关注度高一些，有近3600条评论，52000多次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""台湾是我国的一个省，毋庸置疑"，"台湾只是中国的一个省"，"湾湾就是中国的一个省，坚决维护祖国的统一🇨🇳"，"选个省长有啥劲"，"台湾是中国的一部分，世界只有一个中国！"，"望早日统一！都多少年了！"，"过去、现在、将来永远都只有一个中国"等等。

在新浪微博上，环球网对#蔡英文当选台湾地区领导人# ​这个话题只发了几个字的微博--"赢了也别狂 晚安"，配图是蔡英文和赖清德在一缕青烟后祈祷的照片。该条微博下有近1700条评论，近10000次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""让他狂，早日亡"，"今天的生日愿望是，世界和平，早日统一"，"台湾回来吧，您们离的家太久了，回到我们祖国怀抱吧，欢迎台湾回家"，"我也不知道说啥，那就祝祖国早日统一吧，环环晚安"。也有网友对环球网本身发表评论，有说"环球网真接地气"。"为环环点赞"，不过更多网友评价说，"你这官媒讲话可真够小家子气的"，"一个媒体就这样说话吗？喉舌而已吧"，"这话缺涵养"，"太酸了"，"牛皮环环"，"这话说的好尴尬！"。诸如此类。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 大选结果出炉 台湾2020年总统大选结果出炉，民进党在此次选举中表现亮眼。总统候选人蔡英文得票率超过57%，以逾817万票高票连任，民进党在立法院中也抢下过半席位。民进党竞选总部外，大量年轻选民为选举结果欢呼。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 “选举的结果就是最清楚的答案” 蔡英文在此次选举中获得超过817万张选票，这是台湾有史以来民选总统获得的最高票数。蔡英文在国际记者会上表示，希望北京能够理解，民主的台湾跟民主的政府不会屈服于恫吓，选举的结果就是最清楚的答案。她也呼吁北京，“和平、对等、民主、对话”是两岸重启良性互动、长久稳定发展的关键。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 韩国瑜宣布败选 国民党候选人韩国瑜在正式开票结果公布前已自行宣布败选。一些支持者在韩国瑜竞选总部前失望落泪。他在发表感言时表示已经致电蔡英文总统表达祝贺。他也呼吁蔡英文：“获得未来四年执政的授权后，能一心一意为台湾人民开创幸福快乐、安居乐业的好日子。”他表示，下周一便会回到高雄市政府上班，执行肩膀上的责任。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 民进党再次完全执政 民进党此次获得立委总席次61席，国民党38席。蔡英文在开票两小时后已经领先超过170万票。《联合报》引述蔡英文台中竞选总部发言人陈世凯表示，台湾人掀起这场民主海啸，告诉世界对国民党的国家定位不能接受，国民党站在这波海啸的对立面，被台湾民意给冲倒。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 台湾总统候选人 台湾1月11日举行中华民国第15任总统副总统及立法委员选举。上午8点正式开始投票，投票时间至下午4点截止，选出总统、副总统以及立法委员共113名。此次登记参与总统选举的共有三名候选人，分别为宋楚瑜（亲民党）、韩国瑜（国民党）和现任总统蔡英文（民进党）。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 每人三张选票 年满20岁的台湾选民一人会拿到3张选票，包括总统副总统的选票、区域或原住民立法委员的选票、以及选出不分区及侨居国外国民立法委员的政党票。总统副总统选举选民总数为1931万人。据中央选举委员会表示，此次共有19个政党提出不分区名单，政党票长度创下历年记录。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 投票人潮 周六上午，台湾各大投票站外出现排队投票的人潮。政治人物也在媒体的关注下前往个人户籍所在地投票。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 “让台湾民主更强大” 现任总统蔡英文上午9点前往投票并接受媒体联访。她呼吁台湾民众出来投票，“行使自己的权利，让台湾的民主更强大”。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 韩国瑜前往投票所 国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，上午8点10分左右到高雄林园投票。韩国瑜完成投票后直接离去，并未多表示意见。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 返乡投票 下午4点，投票正式结束。直至各大投票站关闭前，不少地区仍有许多民众排队投票。根据中央社报道，此次返乡投票踊跃，投票前一日的高铁南下人数创下历史新高。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 中国“是一个不放弃武力犯台的邻国”” 在高雄国民党开票现场，台湾屏东大学社会发展学系副教授邱毓斌接受德国之声采访。他表示，台湾社会贫富差距越来越大，老龄化问题越来越明显，这些都让民众在生活中感受到的压力越来越大，焦虑感十足。另外还有一个令民众焦虑的原因就是“中国并不是一个普通的邻国，是一个不放弃武力犯台的邻国”。邱毓斌认为，民众心中有焦虑是合理的。接下来不管谁当选都应该谨慎处理这些问题。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 等待结果 据中选会公布的数据，此次选举的首投族约118万人，返回台湾行使选举权的公民共5143人。中选会在全台湾设置17226个投开票所，预计晚间10点完成开票。图片中，台北民进党竞选总部开票现场下午3点已经陆续有民众开始等候开票。



不过，《环球时报》总编胡锡进1月12日却根据极个别网友支持"武力统一"的留言在微博上抛出"武统台湾"的话题，称"星期六晚上蔡英文和民进党在选举中大胜的消息传出后，大陆互联网上主张武力统一台湾的声音迅速升高。"他首先表示，"武统台湾，从两岸军事对比来说毫无问题，会比70年前解放军打平津战役拿下北京城还容易。同时，它意味着中国与美国全面摊牌，这是中国必须冷静面对的风险与挑战。"接下来又称，"个人并不完全同意这种观点"。胡锡进写道，"现在中国不强大吗？统一台湾省是中国内部的事，它美国能为一个小小中国的台湾大动干戈吗？与中国为死敌吗？一但美国参战，就是在侵略中国领土，它不考虑到它本国最大化的损害吗？"在这段"胡侃"视频中，胡锡进还表示，"和平统一当然是上策，武力选择与它相辅相成......看看过去几十年吧，中国的实力越来越强，这意味着中国实现统一的能力越来越真实，也越来越具威慑力。老胡决非在说空话。我相信，蔡英文会很相信我说的话，她的美国主子也会很相信我说的话"。

胡锡进的这条#胡侃# 微博下有近4000条评论。网友中不乏有人支持"统一进程要快马加鞭"，甚至支持"武统"，但更多网友对胡锡进及其武统言论持批评态度。有网友讽刺道，"胡侃太厉害了，武统台湾他自己去就行，他一定能打败台军，没有他不能办的事。"；"老胡支持您，带刀上"。有网友直言，"你一辈子也看不到这一天"；"不想听你忽悠"；"自欺欺人"；"就喜欢看你吹牛逼，统一台湾的前提是民主自由，宪政。难道你不懂？"；"一天不吹牛B，不唱赞歌，胡锡进肯定睡不着觉，抓心挠肝的！"

还有网友表态说，"我们强大了湾湾会自己回来，自己人不宜动手"；"我不同意你武力至上的观点。以前苏联也有这些强大的武器。然而实际上当时美国依旧是人心向往的国家。我们武力已经足够碾压任何中小国，但是实际上他们会像你说的那样对中国臣服吗？并没有"；"中国正是有你这种所谓的'文化人'所以人家台湾人才恐惧你，不愿意接受一国两制。动不动就说梧桐。留岛不留人。发挥战狼尿性。一点都不会尊重别人的立场。也无法理解什么是言论自由。像你这种言论行为在明理人的眼里就是一个笑话。"