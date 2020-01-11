 中国网民如何看台湾大选和武统论调？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2020

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时政风云

中国网民如何看台湾大选和武统论调？

在月活跃用户据称高达4.65亿的新浪微博上，台湾总统蔡英文再次当选连任似乎完全不是一个网民愿意或敢于发表意见的焦点话题。而环球时报总编胡锡进在微博上谈”武统选项“的言论，更多地引发的是嘲讽、质疑和批评。

Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Tsai Ing-wen (Getty Images/AFP/S. Yeh)

蔡英文以817万票、57％的得票率当选连任

（德国之声中文网）截至北京时间1月13日晚7点，头条新闻有关美英日本等一些中国建交国官员向蔡英文表示祝贺，外交部发言人耿爽谈中方态度的微博下只有区区300多条评论。人民日报有关"中共中央台办、国务院台办发言人就台湾地区选举结果发表谈话"的微博下有不到1900条评论，7100多次点赞。

相比之下，央视新闻关于【#外交部回应台湾地区领导人选举结果#】的微博关注度高一些，有近3600条评论，52000多次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""台湾是我国的一个省，毋庸置疑"，"台湾只是中国的一个省"，"湾湾就是中国的一个省，坚决维护祖国的统一🇨🇳"，"选个省长有啥劲"，"台湾是中国的一部分，世界只有一个中国！"，"望早日统一！都多少年了！"，"过去、现在、将来永远都只有一个中国"等等。

在新浪微博上，环球网对#蔡英文当选台湾地区领导人# ​这个话题只发了几个字的微博--"赢了也别狂 晚安"，配图是蔡英文和赖清德在一缕青烟后祈祷的照片。该条微博下有近1700条评论，近10000次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""让他狂，早日亡"，"今天的生日愿望是，世界和平，早日统一"，"台湾回来吧，您们离的家太久了，回到我们祖国怀抱吧，欢迎台湾回家"，"我也不知道说啥，那就祝祖国早日统一吧，环环晚安"。也有网友对环球网本身发表评论，有说"环球网真接地气"。"为环环点赞"，不过更多网友评价说，"你这官媒讲话可真够小家子气的"，"一个媒体就这样说话吗？喉舌而已吧"，"这话缺涵养"，"太酸了"，"牛皮环环"，"这话说的好尴尬！"。诸如此类。

  • Präsidentenwahl in Taiwan (Reuters/T. Siu )

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    大选结果出炉

    台湾2020年总统大选结果出炉，民进党在此次选举中表现亮眼。总统候选人蔡英文得票率超过57%，以逾817万票高票连任，民进党在立法院中也抢下过半席位。民进党竞选总部外，大量年轻选民为选举结果欢呼。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Tsai Ing-wen (imago images/ZUMA Press/C. L. Hei)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    “选举的结果就是最清楚的答案”

    蔡英文在此次选举中获得超过817万张选票，这是台湾有史以来民选总统获得的最高票数。蔡英文在国际记者会上表示，希望北京能够理解，民主的台湾跟民主的政府不会屈服于恫吓，选举的结果就是最清楚的答案。她也呼吁北京，“和平、对等、民主、对话”是两岸重启良性互动、长久稳定发展的关键。

  • Präsidentenwahl in Taiwan Han Kou-yu (Reuters/A. Wang)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    韩国瑜宣布败选

    国民党候选人韩国瑜在正式开票结果公布前已自行宣布败选。一些支持者在韩国瑜竞选总部前失望落泪。他在发表感言时表示已经致电蔡英文总统表达祝贺。他也呼吁蔡英文：“获得未来四年执政的授权后，能一心一意为台湾人民开创幸福快乐、安居乐业的好日子。”他表示，下周一便会回到高雄市政府上班，执行肩膀上的责任。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | (imago images/ZUMA Press/C. L. Hei)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    民进党再次完全执政

    民进党此次获得立委总席次61席，国民党38席。蔡英文在开票两小时后已经领先超过170万票。《联合报》引述蔡英文台中竞选总部发言人陈世凯表示，台湾人掀起这场民主海啸，告诉世界对国民党的国家定位不能接受，国民党站在这波海啸的对立面，被台湾民意给冲倒。

  • Taiwan Wahlen 2020 Kandidaten (picture-alliance/AP Photo/Central Election Commission)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    台湾总统候选人

    台湾1月11日举行中华民国第15任总统副总统及立法委员选举。上午8点正式开始投票，投票时间至下午4点截止，选出总统、副总统以及立法委员共113名。此次登记参与总统选举的共有三名候选人，分别为宋楚瑜（亲民党）、韩国瑜（国民党）和现任总统蔡英文（民进党）。

  • Taiwan Präsidentschaftswahlen (Reuters/A. Wang)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    每人三张选票

    年满20岁的台湾选民一人会拿到3张选票，包括总统副总统的选票、区域或原住民立法委员的选票、以及选出不分区及侨居国外国民立法委员的政党票。总统副总统选举选民总数为1931万人。据中央选举委员会表示，此次共有19个政党提出不分区名单，政党票长度创下历年记录。

  • Taiwan Präsidentschaftswahlen (Reuters/T. Siu)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    投票人潮

    周六上午，台湾各大投票站外出现排队投票的人潮。政治人物也在媒体的关注下前往个人户籍所在地投票。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl | Tsai Ing-Wen (DDP)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    “让台湾民主更强大”

    现任总统蔡英文上午9点前往投票并接受媒体联访。她呼吁台湾民众出来投票，“行使自己的权利，让台湾的民主更强大”。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl | Han Kuo-yu (picture-alliance/AP Photo/R. B. Tongo)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    韩国瑜前往投票所

    国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，上午8点10分左右到高雄林园投票。韩国瑜完成投票后直接离去，并未多表示意见。

  • Taiwan Präsidentschaftswahlen (Reuters/T. Siu)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    返乡投票

    下午4点，投票正式结束。直至各大投票站关闭前，不少地区仍有许多民众排队投票。根据中央社报道，此次返乡投票踊跃，投票前一日的高铁南下人数创下历史新高。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Kuomintang-Parteizentrale, Stimmauszählung, Medien (DW/A. Wu)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    中国“是一个不放弃武力犯台的邻国””

    在高雄国民党开票现场，台湾屏东大学社会发展学系副教授邱毓斌接受德国之声采访。他表示，台湾社会贫富差距越来越大，老龄化问题越来越明显，这些都让民众在生活中感受到的压力越来越大，焦虑感十足。另外还有一个令民众焦虑的原因就是“中国并不是一个普通的邻国，是一个不放弃武力犯台的邻国”。邱毓斌认为，民众心中有焦虑是合理的。接下来不管谁当选都应该谨慎处理这些问题。

  • Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Demokratische Fortschrittspartei Wahlkampfzentrale (DW/W. Yang)

    台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家

    等待结果

    据中选会公布的数据，此次选举的首投族约118万人，返回台湾行使选举权的公民共5143人。中选会在全台湾设置17226个投开票所，预计晚间10点完成开票。图片中，台北民进党竞选总部开票现场下午3点已经陆续有民众开始等候开票。


不过，《环球时报》总编胡锡进1月12日却根据极个别网友支持"武力统一"的留言在微博上抛出"武统台湾"的话题，称"星期六晚上蔡英文和民进党在选举中大胜的消息传出后，大陆互联网上主张武力统一台湾的声音迅速升高。"他首先表示，"武统台湾，从两岸军事对比来说毫无问题，会比70年前解放军打平津战役拿下北京城还容易。同时，它意味着中国与美国全面摊牌，这是中国必须冷静面对的风险与挑战。"接下来又称，"个人并不完全同意这种观点"。胡锡进写道，"现在中国不强大吗？统一台湾省是中国内部的事，它美国能为一个小小中国的台湾大动干戈吗？与中国为死敌吗？一但美国参战，就是在侵略中国领土，它不考虑到它本国最大化的损害吗？"在这段"胡侃"视频中，胡锡进还表示，"和平统一当然是上策，武力选择与它相辅相成......看看过去几十年吧，中国的实力越来越强，这意味着中国实现统一的能力越来越真实，也越来越具威慑力。老胡决非在说空话。我相信，蔡英文会很相信我说的话，她的美国主子也会很相信我说的话"。

胡锡进的这条#胡侃# 微博下有近4000条评论。网友中不乏有人支持"统一进程要快马加鞭"，甚至支持"武统"，但更多网友对胡锡进及其武统言论持批评态度。有网友讽刺道，"胡侃太厉害了，武统台湾他自己去就行，他一定能打败台军，没有他不能办的事。"；"老胡支持您，带刀上"。有网友直言，"你一辈子也看不到这一天"；"不想听你忽悠"；"自欺欺人"；"就喜欢看你吹牛逼，统一台湾的前提是民主自由，宪政。难道你不懂？"；"一天不吹牛B，不唱赞歌，胡锡进肯定睡不着觉，抓心挠肝的！"

还有网友表态说，"我们强大了湾湾会自己回来，自己人不宜动手"；"我不同意你武力至上的观点。以前苏联也有这些强大的武器。然而实际上当时美国依旧是人心向往的国家。我们武力已经足够碾压任何中小国，但是实际上他们会像你说的那样对中国臣服吗？并没有"；"中国正是有你这种所谓的'文化人'所以人家台湾人才恐惧你，不愿意接受一国两制。动不动就说梧桐。留岛不留人。发挥战狼尿性。一点都不会尊重别人的立场。也无法理解什么是言论自由。像你这种言论行为在明理人的眼里就是一个笑话。"

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