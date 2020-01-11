中国网民如何看台湾大选和武统论调？

在月活跃用户据称高达4.65亿的新浪微博上，台湾总统蔡英文再次当选连任似乎完全不是一个网民愿意或敢于发表意见的焦点话题。而环球时报总编胡锡进在微博上谈”武统选项“的言论，更多地引发的是嘲讽、质疑和批评。
（德国之声中文网）截至北京时间1月13日晚7点，头条新闻有关美英日本等一些中国建交国官员向蔡英文表示祝贺，外交部发言人耿爽谈中方态度的微博下只有区区300多条评论。人民日报有关"中共中央台办、国务院台办发言人就台湾地区选举结果发表谈话"的微博下有不到1900条评论，7100多次点赞。
相比之下，央视新闻关于【#外交部回应台湾地区领导人选举结果#】的微博关注度高一些，有近3600条评论，52000多次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""台湾是我国的一个省，毋庸置疑"，"台湾只是中国的一个省"，"湾湾就是中国的一个省，坚决维护祖国的统一🇨🇳"，"选个省长有啥劲"，"台湾是中国的一部分，世界只有一个中国！"，"望早日统一！都多少年了！"，"过去、现在、将来永远都只有一个中国"等等。
在新浪微博上，环球网对#蔡英文当选台湾地区领导人# 这个话题只发了几个字的微博--"赢了也别狂 晚安"，配图是蔡英文和赖清德在一缕青烟后祈祷的照片。该条微博下有近1700条评论，近10000次点赞，按热度排名，最靠前的评论包括""让他狂，早日亡"，"今天的生日愿望是，世界和平，早日统一"，"台湾回来吧，您们离的家太久了，回到我们祖国怀抱吧，欢迎台湾回家"，"我也不知道说啥，那就祝祖国早日统一吧，环环晚安"。也有网友对环球网本身发表评论，有说"环球网真接地气"。"为环环点赞"，不过更多网友评价说，"你这官媒讲话可真够小家子气的"，"一个媒体就这样说话吗？喉舌而已吧"，"这话缺涵养"，"太酸了"，"牛皮环环"，"这话说的好尴尬！"。诸如此类。
不过，《环球时报》总编胡锡进1月12日却根据极个别网友支持"武力统一"的留言在微博上抛出"武统台湾"的话题，称"星期六晚上蔡英文和民进党在选举中大胜的消息传出后，大陆互联网上主张武力统一台湾的声音迅速升高。"他首先表示，"武统台湾，从两岸军事对比来说毫无问题，会比70年前解放军打平津战役拿下北京城还容易。同时，它意味着中国与美国全面摊牌，这是中国必须冷静面对的风险与挑战。"接下来又称，"个人并不完全同意这种观点"。胡锡进写道，"现在中国不强大吗？统一台湾省是中国内部的事，它美国能为一个小小中国的台湾大动干戈吗？与中国为死敌吗？一但美国参战，就是在侵略中国领土，它不考虑到它本国最大化的损害吗？"在这段"胡侃"视频中，胡锡进还表示，"和平统一当然是上策，武力选择与它相辅相成......看看过去几十年吧，中国的实力越来越强，这意味着中国实现统一的能力越来越真实，也越来越具威慑力。老胡决非在说空话。我相信，蔡英文会很相信我说的话，她的美国主子也会很相信我说的话"。
胡锡进的这条#胡侃# 微博下有近4000条评论。网友中不乏有人支持"统一进程要快马加鞭"，甚至支持"武统"，但更多网友对胡锡进及其武统言论持批评态度。有网友讽刺道，"胡侃太厉害了，武统台湾他自己去就行，他一定能打败台军，没有他不能办的事。"；"老胡支持您，带刀上"。有网友直言，"你一辈子也看不到这一天"；"不想听你忽悠"；"自欺欺人"；"就喜欢看你吹牛逼，统一台湾的前提是民主自由，宪政。难道你不懂？"；"一天不吹牛B，不唱赞歌，胡锡进肯定睡不着觉，抓心挠肝的！"
还有网友表态说，"我们强大了湾湾会自己回来，自己人不宜动手"；"我不同意你武力至上的观点。以前苏联也有这些强大的武器。然而实际上当时美国依旧是人心向往的国家。我们武力已经足够碾压任何中小国，但是实际上他们会像你说的那样对中国臣服吗？并没有"；"中国正是有你这种所谓的'文化人'所以人家台湾人才恐惧你，不愿意接受一国两制。动不动就说梧桐。留岛不留人。发挥战狼尿性。一点都不会尊重别人的立场。也无法理解什么是言论自由。像你这种言论行为在明理人的眼里就是一个笑话。"