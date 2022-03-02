 中国网友抢购俄罗斯商品 要“支持莫斯科” | 经济纵横 | DW | 03.03.2022

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经济纵横

中国网友抢购俄罗斯商品 要“支持莫斯科”

因为不满俄罗斯入侵乌克兰，西方国家不少商店下架俄罗斯商品。然而在中国，不少人却反其道而行之，特意购买俄罗斯商品。

近日，不少中国网友选择到电商平台“俄罗斯国家馆”购物，购买店内巧克力等各类零食、伏特加等

近日，不少中国网友选择到电商平台“俄罗斯国家馆”购物，购买店内巧克力等各类零食、伏特加等

(德国之声中文网)在包括巧克力和织物柔顺剂等在内的大部分商品销售一空后，交易平台京东上，一俄罗斯网店对中国客户们的支持深致谢意。 

一位自称俄非营利商业组织代表的男子谢尔盖·巴采夫（ Sergej Batsew ）在该网店的一段网视频中说： “亲爱的中国朋友们，我们感谢你们在这个困难时期对俄罗斯和俄罗斯国家馆的支持。在复杂多变的国际形势下，我们感受到了中国老朋友们的情谊。”  据中国媒体报道，该视频还“呼吁中国朋友们理性消费”。

DW.COM

俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体也全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，最新的例子是著名舞蹈家金星在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

俄罗斯通过与中国的经济合作来弥补因制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对于中国而言，与俄罗斯过从甚密，又是否存在风险？

在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。

俄罗斯对乌克兰动武之后，德国媒体十分关注中国在这场危机中扮演怎样的角色。《法兰克福汇报》批评西方紧盯中国的战略让俄罗斯钻了空子；《明镜在线》指出，中国对西方的反感使其不愿向侵略者亮红牌。

众多商品目前已经无法再从“俄罗斯国家馆”网店上购得。据称，该电商平台得到俄驻华使馆支持。相关商品中包括糖果和巧克力华夫饼干。圣彼得堡伏特加以6瓶528元（75 欧元）的价格预售。  

据当地媒体报道，视频在周三（3月2日）早上发布后，该网店追随者陡增——截至周四下午，由最初不到10万，达到了100多万。 

该店客服拒绝回答路透社的相关提问。京东也未立即回应路透社的询问。 

中国网络上的不同声音 

中国拒绝谴责俄入侵乌克兰，只呼吁谈判解决问题。绝大多数中国社交媒体用户表示支持俄罗斯的立场，很多人将冲突归咎于北约扩张。  

一些俄罗斯巧克力的买家在科技巨头阿里巴巴旗下的另一受欢迎的电子商务平台——淘宝上表明，此举是为支持俄罗斯。有一客户以中国人喜用的鼓励用语写道： “俄罗斯，加油！” 他表示， “希望大家会购买更多的俄罗斯产品，因为，支持俄罗斯就等于支持我们自己。” 

互联网之外，亦出现对莫斯科表示同情的举动。昨天，加拿大驻北京大使馆墙上一张“我们与乌克兰站在一起”的海报被涂鸦，有人以红色在上面写上抨击北约的口号。  

不过，互联网上，也有一些中国人表示支持乌克兰。一位从乌克兰糖果制造商 Roshen 购买巧克力的顾客留言，呼吁支持该国： “乌克兰人终将胜利！”  

（路透社） 

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  • A person being detained in Moscow

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  • Protests in Saint Petersburg

    俄罗斯各地爆发反战抗议

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  • Police carrying away a protester

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    警察抬走抗议者

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  • Young man showing the peace sign on the back of his hand

    俄罗斯各地爆发反战抗议

    警车上的抗议

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    作者: Claudia Dehn


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