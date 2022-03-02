中国网友抢购俄罗斯商品 要“支持莫斯科”

(德国之声中文网)在包括巧克力和织物柔顺剂等在内的大部分商品销售一空后，交易平台京东上，一俄罗斯网店对中国客户们的支持深致谢意。

一位自称俄非营利商业组织代表的男子谢尔盖·巴采夫（ Sergej Batsew ）在该网店的一段网视频中说： “亲爱的中国朋友们，我们感谢你们在这个困难时期对俄罗斯和俄罗斯国家馆的支持。在复杂多变的国际形势下，我们感受到了中国老朋友们的情谊。” 据中国媒体报道，该视频还“呼吁中国朋友们理性消费”。

众多商品目前已经无法再从“俄罗斯国家馆”网店上购得。据称，该电商平台得到俄驻华使馆支持。相关商品中包括糖果和巧克力华夫饼干。圣彼得堡伏特加以6瓶528元（75 欧元）的价格预售。

据当地媒体报道，视频在周三（3月2日）早上发布后，该网店追随者陡增——截至周四下午，由最初不到10万，达到了100多万。

该店客服拒绝回答路透社的相关提问。京东也未立即回应路透社的询问。

中国网络上的不同声音

中国拒绝谴责俄入侵乌克兰，只呼吁谈判解决问题。绝大多数中国社交媒体用户表示支持俄罗斯的立场，很多人将冲突归咎于北约扩张。

一些俄罗斯巧克力的买家在科技巨头阿里巴巴旗下的另一受欢迎的电子商务平台——淘宝上表明，此举是为支持俄罗斯。有一客户以中国人喜用的鼓励用语写道： “俄罗斯，加油！” 他表示， “希望大家会购买更多的俄罗斯产品，因为，支持俄罗斯就等于支持我们自己。”

互联网之外，亦出现对莫斯科表示同情的举动。昨天，加拿大驻北京大使馆墙上一张“我们与乌克兰站在一起”的海报被涂鸦，有人以红色在上面写上抨击北约的口号。

不过，互联网上，也有一些中国人表示支持乌克兰。一位从乌克兰糖果制造商 Roshen 购买巧克力的顾客留言，呼吁支持该国： “乌克兰人终将胜利！”

（路透社）