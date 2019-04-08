中国网军出征 维吾尔人权团体脸书遭洗版

(德国之声中文网) 总部位于德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会 (World Uyghur Congress) 周三 (4月10日) 在推特上发文表示，上百名中国网军留言攻击该组织的脸书粉丝页。 该组织称页面置顶的影片至少被2000名网军留言洗版，而私讯信箱也持续有类似的讯息涌入。

德国之声调查发现，大部分留言内容都撷取中国政府日前发布的新疆白皮书，强调新疆正遭「恐怖主义势力与极端主义势力实施破坏行动」，而中国借镜「国际社会反恐经验」在新疆深入开展「去极端化斗争」。 此外，不少留言也赞扬在中国国家主席习近平的领导下，「新疆反恐怖主义和去极端化斗争取得了重要阶段性成果」。

除了在该团体脸书页面的贴文下以上述言论洗版外，该页面的评分处也被中国网军以各式声称「新疆人民生活很好」的图文与攻击性言论给占领。 根据世界维吾尔代表大会统计，中国网军至少制造了超过百则0颗星的负评，而这也使该分页的评比下降到2.7颗星。

而在该组织公开分享此现象不久后，中国的环球时报英文版也发表一篇文章，赞扬「爱国网军」透过脸书发文对抗「不实」的新疆报导。 该篇文章指出，周三 (4月10日) 晚间八点，中国网军组织帝吧的成员，开始透过各种描绘新疆人民生活的图片以及中国治疆方针，在两个「东突厥斯坦恐怖组织」的脸书分页留言。 该文也指出，帝吧于周二 (4月9日) 晚上于该组织的脸书社团内部发文号召网军加入此行动。

德国之声在脸书上找到帝吧号召网军时的贴文，而该文内容将此攻击行动的宗旨设定为「维护国家统一 打击极端分子 破除恶意谣言」，并明订于北京时间周三晚上八点，对世界维吾尔代表大会及设立于荷兰的对话东突 (Talk East Turkestan) 的脸书专页进行攻击。

该贴文明确指示帝吧成员宣传新疆现在的幸福生活并破除境外的谣言，强调他们的行动「只反极端势力，不反宗教以及民族」。 此外，他们也明确指示帝吧成员在目标脸书专页的前两则贴文下「刷留言，并且不能相同内容连续发布5条以上，雷同内容要有间隔」。 帝吧甚至提醒成员他们的留言可能遭截图，所以要求他们「不要给自己和国家丢脸！ 不要爆粗！ 」

帝吧的贴文除了明确订定行动宗旨跟准则外，该组织也制作了数十张印有「我们生活的很好」及「我们每天生活的很快乐」字样之图供帝吧成员在脸书上大量散波。 此外，帝吧甚至制作图表来「解释」新疆的经济在过去60年内如何快速发展，以及中国政府过去60年如何支持新疆。

这并不是帝吧第一次号召中国网军在脸书上对特定公众人物或组织大量散布评论。 2016年1月，帝吧号召中国网民透过翻墙软件对台湾总统蔡英文、三立新闻主页跟苹果日报主页以留言或表情包灌水。