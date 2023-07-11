中国网信办推自媒体新规 言论管控再收紧

（德国之声中文网）据中国媒体报道，中央网信办周一（7月10日）发布《关于加强“自媒体”管理的通知》，要求各社媒平台和网站加强"自媒体"管理，提出严防假冒、强化资质认证展示、规范信息来源标注、完善谣言标签功能、限制违规行为获利、完善粉丝数量管理措施、规范账号运营行为等13条措施。

新的要求包括，网站平台应当严格执行“一人一号、一企两号”账号注册数量规定；自媒体发布信息时，网站平台应当在信息发布页面展示自媒体账号名称，不得以匿名用户等代替。

规定称自媒体发布信息不得无中生有，不得断章取义、歪曲事实，不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式，影响信息真实性。也不得“集纳负面信息、翻炒旧闻旧事、蹭炒社会热点事件、消费灾难事故”。

此外，被平台禁言的违规自媒体，同步暂停其营利权限，时长为禁言期限的2至3倍。“对打造低俗人设、违背公序良俗网红形象，多账号联动蹭炒社会热点事件进行恶意营销等的自媒体”，网站平台应当取消或不得赋予其营利权限。

《通知》发布后，《新京报》发表社论称，通知所提内容大都并非网信办首次对外公示。“这些直指七寸的管理措施显示，监管部门在监管实践中正越来越专业，这也意味着我国自媒体监管治理度过探索阶段，进入常态化监管阶段。”评论认为这些措施，“对少数不良自媒体而言是一柄利剑，它盯准痛点和利益链条，使违规代价变成难以承受之重。相反，则是有利于多数合规自媒体的可持续性发展”。

只管自媒不问官媒

一些中国的网络用户看到这是网络言论审查和信息管控进一步加强的举动。有微博用户问道：“只管自媒体不管官媒吗？”；“媒体造谣多少次了，也没见被罚过”；“还是先管管人民日报吧”。

在中国遭屏蔽、不受网络审查的推特上，讨论更加直接。有用户写道：“早早党媒姓党了，现在自媒也要姓党”；“消灭完大V，现在消灭小鱼小虾”；“统一成网络联播不就成了”。

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针对所谓禁止“翻炒旧闻旧事”，一些网民联想到近年来流行的对比官媒多年以来对某一话题前后矛盾表述的“合订本”——“以后再也看不了合订本了？”还有人说：“无所谓了。反正墙大国自媒体的脖子上已经套了无数条枷锁，已经把自媒体勒死了，不在乎再多一条。”

一些自媒体博主也对网信办的新规有所反应。为自媒体业者提供信息的“卢松松博客”指出，现在做自媒体竞争太激烈了，太内卷了。……就算你有优质内容也未必能获得流量”。他认为这次的新规“力度非常大”，自媒体“未来要更精细化、正规化去运营了”。

微信公众号“十里村” 则并不认同 “接下来是优质自媒体内容的春天”的说法，而是在建议里告诫“党政军教勿碰：如果你不是做此类垂直的自媒体，我建议你管住嘴巴，埋头分享你的生活、美食、旅行，坚决不要碰”。



（综合报道）

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