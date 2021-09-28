 中国缺电危机：俄罗斯称收到北京请求帮助 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2021

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中国缺电危机：俄罗斯称收到北京请求帮助

中国缺电危机正在快速扩大，除了企业工厂被迫停产，民众生活也受影响，官方强调确保「民生用电」，做得到吗？

China Stromausfall in Shenyang

中国东北辽宁省沈阳市29日停电期间，民众在黑暗中吃面。

（德国之声中文网）中国的缺电危机造成企业停产或减产，虽然官方持续强调将确保民生用电不受影响，但电力供应不足俨然已成为中国政府正面临的难题。路透社引述俄罗斯国家能源公司Inter RAO指出，他们已收到中国的要求，要求增加电力供应。

俄罗斯国内唯一的电力进出口运营商Inter RAO的一名发言人说，中国正面临北方省份的电力短缺，并要求俄罗斯增加对这些地区的供电出口。该公司称：「目前正在完成关於大幅增加供应的技术可行性的讨论，供应量将根据需求按小时来确定。」不过细节并未对外公布。

路透社称，Inter RAO去年对中国的电力出口减少了1.3%，为30.6亿千瓦时，今年上半年为12.5亿千瓦时，同比下降7.2%。俄中输电线路每年能够输送多达70亿千瓦时的电力。

中国吉林省省长早前曾经呼吁从俄罗斯丶蒙古和印尼增加煤炭进口，俄罗斯能源部表示，它没有收到来自中国的任何增加煤炭出口的请求。

确保民生用电

与此同时，「拉闸限电」仍在中国社会引发热议。中国官方29日定调，确保民生用电为优先事项，有民众担忧冬季能源供应是否足够，对此，中国国家发改委经济运行调节局29日回答记者提问时表示:「今冬明春中国能源供应是有保障的，我们有资源丶有条件丶有能力保障人民群众温暖过冬」。

官方强力安抚民众，但限电除了使工厂被迫减产或停产，一般民众的生活也早已受到影响。当地媒体称，东北在过去几天，有人受困电梯，有人网络断线，有在做生鲜直播的得暂时中断，而马路上也因交通信号灯灭掉而堵车。

《上海热线》报导称，住在辽宁大连高层公寓楼的民众张淼，9月23日晚上原本计划大啖海鲜却只能伴着烛光吃面包。当天下午16：40，张淼家里突然停电，掐灭了好心情，使他不得不徒步上下31楼，采购必要的物品。

《21世纪经济报道》指出，今年中国经济增长丶电力消费丶碳排放要求等，都为年底电力供应趋紧丶能耗双控压力加大继而引发限电，埋下了伏笔。

报导也强调，电力供应不足不只发生在中国，欧美也正面临电力供给端上的不足。并举例，今年受极端高压丶大面积干旱等极端天气侵袭，欧洲大力发展的风力与水力发电量在年内骤降。

《金融时报》指出，今年9月，中国制造业活动出现新冠疫情爆发以来的首次收缩，大范围的电力短缺让中国经济增长的态势进一步放缓。衡量工厂活动的指标中国制造业采购经理指数(PMI)9月录得49.6，这是自去年2月以来，首次跌破50点的荣枯分界线。

（路透社丶中央社丶华尔街日报等）

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