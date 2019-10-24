中国缺席国际宇航联大会 美国驳斥“签证武器化”

(德国之声中文网) 中国国家航天局副局长吴艳华本周五(10月25日)才刚刚抵达华盛顿，此时的国际宇航联大会，已经进入了最后一天。本周一，大会的第一天，在各国宇航局首脑会议上，只有中方代表因没能及时获得美国签证而缺席。中国外交部周三指责美方"将签证问题武器化，一再蔑视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作，对国际社会各方正当权益造成威胁和损害。"

美国国务院发言人奥尔塔格斯(Morgan Ortagus)周五反驳说，美方"对中国外交部无理指责美国对华签证政策予以驳斥"。奥尔塔格斯强调，法律不允许她讨论具体某个人的签证事宜，"美方在所有签证决定中都致力于保障国家安全，同时也促进合法的旅行"。

大会组织方则表示，早在一年前就向中国以及俄罗斯的宇航机构发送了会议通知。中国外交部则透露，中国国家航天局代表团今年7月就申请赴美签证，10月12日前往美国驻北京大使馆进行签证面试。但是代表团的高层在10月21日大会开始时依然没能获得签证。

国际宇航联大会每年在不同国家举办，中国国家航天局多年来一直派代表团与会。美国上一次承办大会还是在2001年。而今年大会的开幕式上，美国副总统彭斯在致辞时明确表示，要推进"以美国为主导"的国际宇航合作，还强调要"与志同道合、热爱自由的国家合作"。

文山/任琛/(路透社、美联社)