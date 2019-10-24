 中国缺席国际宇航联大会 美国驳斥“签证武器化” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2019

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时政风云

中国缺席国际宇航联大会 美国驳斥“签证武器化”

在美国首都华盛顿举行的本年度国际宇航联大会，航天大国中国却因代表团没有及时获得美国签证而缺席了大部分议程。美国方面周五驳斥了此前中方“签证武器化”的指控，强调事件背后并无政治动机。

Morgan Ortagus (picture-alliance/AP/A. Harnik)

美国国务院发言人奥尔塔格斯

DW.COM

21日，在第70届国际宇航联大会上，因为有1000多名现场观众手机提问而被公开置顶的一道问题是「我想念一个重要的航天局。中国(航天局)去哪儿了?」中国航天局对于自己缺席国际会议的原因留置两天没有出面解释，直到外交部发言人指责美方，才揭开了中美台面下的杯葛与角力。

二战后的数十年里，处于冷战中的美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。这种怀疑有道理吗？ (06.01.2019)

(德国之声中文网) 中国国家航天局副局长吴艳华本周五(10月25日)才刚刚抵达华盛顿，此时的国际宇航联大会，已经进入了最后一天。本周一，大会的第一天，在各国宇航局首脑会议上，只有中方代表因没能及时获得美国签证而缺席。中国外交部周三指责美方"将签证问题武器化，一再蔑视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作，对国际社会各方正当权益造成威胁和损害。"

美国国务院发言人奥尔塔格斯(Morgan Ortagus)周五反驳说，美方"对中国外交部无理指责美国对华签证政策予以驳斥"。奥尔塔格斯强调，法律不允许她讨论具体某个人的签证事宜，"美方在所有签证决定中都致力于保障国家安全，同时也促进合法的旅行"。

大会组织方则表示，早在一年前就向中国以及俄罗斯的宇航机构发送了会议通知。中国外交部则透露，中国国家航天局代表团今年7月就申请赴美签证，10月12日前往美国驻北京大使馆进行签证面试。但是代表团的高层在10月21日大会开始时依然没能获得签证。

 

USA IAC | Mike Pence (picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Mamontov)

美国副总统彭斯：要与志同道合、热爱自由的国家进行宇航合作

国际宇航联大会每年在不同国家举办，中国国家航天局多年来一直派代表团与会。美国上一次承办大会还是在2001年。而今年大会的开幕式上，美国副总统彭斯在致辞时明确表示，要推进"以美国为主导"的国际宇航合作，还强调要"与志同道合、热爱自由的国家合作"。

文山/任琛/(路透社、美联社)

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