中国绿能产品产能过剩？非洲正需要

清洁能源项目正在中国与非洲的经贸关系中扮演越发重要的角色，北京希望此类“小而美”的项目能够避免以往大型工程带来的债务风险。分析人士指出，中国绿能产品在欧美市场受阻，亟需拓展包含非洲在内的新市场；而非洲也迫切需要改变电力紧缺的现状。

（德国之声中文网）中国与非洲之间的经贸关系前些年一度因为债务陷阱等忧虑而略有降温，但是最近两年再次呈现出迅猛增长的势头。就在本星期早些时候，中国商务部海关总署发布数据指出，今年头7个月的中非贸易额比去年同期增长了5.5%，达到了创纪录的1.19万亿元人民币。若从2000年开始统计，中非贸易额年均增长率高达17.2%，显著高于中国和其他地区的贸易。

中国通过各种途径向非洲国家提供的贷款一直以来在中非经贸关系中扮演重要角色。就在9月5日，中国国家主席习近平在中非合作论坛北京峰会上指出，在接下来的3年中，中国还将向非洲国家提供3600亿元人民币的资金援助，其中超过半数是以贷款的形式。

和前些年大量中资流入耗资巨大的基建项目不同，近年来，中国更加倾向于为非洲国家的“小而美”项目提供贷款，以避免经济基础原本较薄弱的国家陷入“债务陷阱”。绿色能源项目就在这些“小而美”项目中占据相当的比重。美国波士顿大学全球发展政策研究中心的一组数据指出，2023年中国总共向8个非洲国家提供的42亿美元贷款中，有大约5亿流向了可再生能源项目，占比大约12%。

习近平在9月5日的北京峰会上也宣布，中国将在非洲进一步实施30个清洁能源项目，助力非洲的绿色发展。曾在中国生活过十年、现居毛里求斯的中非关系问题专家尼玛(Christian-Geraud Neema)对德国之声指出，绿色能源绝对会是今后中非关系的一大重点。“非洲不仅仅会在中国的新能源产业链中扮演重要角色，非洲本身的绿色转型需求也将对中非关系起到关键作用。”尼玛认为，中国生产的太阳能板、电动汽车等绿能产品可以拓展广阔的非洲市场。“要知道，非洲很多地方依然缺乏足够的电力，这阻碍了非洲的经济发展，尤其阻碍了工业发展。所以非洲相当期待来自中国的绿色能源解决方案。”

习近平在中非峰会期间向非洲领导人许诺进一步支援非洲发展清洁能源 图像来源: Tanzania presidential communication unit

绿能产品在非洲不会过剩

目前已经有不少中国国资或者私营企业在非洲实施清洁能源项目。根据中国外交部的说法，此类绿色发展项目已有数百个，既帮助非洲国家加强了能源安全，也在非洲和全球范围内减缓了气候变化的影响。尽管和全球其他地区相比，非洲的清洁能源装机容量极低，但是近年来却连续实现两位数增长：就在2023年，非洲的太阳能发电装机容量猛增了19%，埃及、摩洛哥、突尼斯、纳米比亚等国都宣布了雄心勃勃的清洁能源发展计划，许多中国绿能企业正在积极响应开拓非洲市场。

美国威克森林大学的政治学者贝纳布达拉(Lina Benabdallah)指出，这些中国企业开拓非洲市场，一定程度上是迫不得已。她对德国之声解释说，由于西方国家与中国的地缘政治斗争愈演愈烈，中国产太阳能板、电动汽车等绿能产品在欧美市场的销售遇到了越来越大的阻力。她不认为中国绿能产品的“过剩产能”会损害非洲国家的市场，因为非洲国家本身并不生产这些商品。“我觉得这很讽刺。几年前西方国家指责中国在清洁能源领域做得不够，现在又觉得他们做得太多。”

不过，中国的分析人士却怀疑中资企业无法通过非洲国家来消化在欧美市场受阻的产能。上海国际问题研究院的非洲问题专家周玉渊在接受德广联采访时表示，非洲市场潜力固然很大，但是其市场消费能力不足且较为分裂，因此对于中国厂商而言，指望非洲国家来替代欧美市场并不现实。

现居毛里求斯的中非关系问题专家尼玛则相对乐观。他对德国之声说：“我们非洲的市场确实是广阔但不富裕，但是非洲也确实亟需绿能产品来增加电力供给。所以我认为，欧美国家阻挠中国绿能产品对非洲其实是好事：中国的过剩产能可以流向那些不过剩的地方。”

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