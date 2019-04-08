中国续推伊斯兰汉化 甘肃清真寺遭「滅頂」

(德国之声中文网) 中国甘肃省临夏回族自治州的折桥尕庄周四 (4月11日) 发生当地政府毀壞清真寺的事件。 推特上流传的数段视频显示，一台巨大的吊车停在一座清真寺外，吊臂就停留在清真寺的高塔附近。 清真寺的金色穹顶疑似遭外力破坏，出现一道巨大裂痕。 此外，清真寺的其他结构也明显遭破坏，大量水泥块散落多处。

当视频转到清真寺的正面时，可看见原本用来覆盖外墙的磁砖掉落一地。 进到大殿后，墙壁跟梁柱上的装饰也遭到损坏。 视频也拍到清真寺外数名年迈的穆斯林，倒坐在地上哭泣。

消息人士告诉德国之声，虽然民众未与政府人员发生严重肢体冲突，但不少人因清真寺被拆而伤心的臥倒在地。 他指出，该清真寺刚建好不到一个月，当地政府便以该清真寺模仿沙特建筑风格为由，在当地人不知情的情况下强拆清真寺。 他说﹕「在当地人看来，这完全是复制新疆模式，要让伊斯兰消失。 」

据德国之声了解，当地政府已下令民众不许转发该清真寺被拆的视频或图片。 警方已逮捕了数名昨日录制长视频及转发视频的当地居民。 著名回族诗人安然 (本名崔浩新) 接受德国之声访问时表示，对穆斯林来说，清真寺的穹顶与他们的审美观相符，他们也透过这种建筑风格体现穆斯林的身分认同。 他说﹕「摧毁穹顶实际上就是摧毁一种身分认同。 」

沉默的回族人

安然告诉德国之声，近期在宁夏与甘肃一带陆续有强拆清真寺穹顶的事件，而长期关注中国宗教与人权议题的网络媒体《寒冬》今日也發表一篇报导，细数自中国政府施行新的《宗教事务条例》以来，遭改造或破坏的清真寺。 根据《寒冬》报导，甘肃与宁夏多处清真寺的月牙、阿拉伯图案、墙上的经文、甚至阿拉伯风格的大门都遭拆除或替换。

安然指出，虽然政府破坏清真寺的案例为数不少，但回族人大部分时間都选择服从政府的命令。 他说，回族人一向不喜欢与政府对抗，也不轻易对外宣扬自己的意识形态或宗教。 他告诉德国之声﹕「千百年来，回族人在中国形成一套自己独有的生存之道，我们通常选择保持沉默并避免冲突。 忍耐对回族人来说是一种宗教要求。 」

他认为虽然中国政府今年起大力推行「中国化政策」及「去阿拉伯化运动」，但对于自明朝起便饱受同化政策打压的回族来说，这样的压力并不会使他们的认同或民族消失。 他说﹕「今天发生的事情很难改变回族人，因为我们是个既沉默又倔强的民族。 」