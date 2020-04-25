中国续打压新冠言论 北京三志愿者遭捕

(德国之声中文网) 虽然中国过去几周新冠疫情持续缓和，但中国政府对相关言论的打压却没有停歇。上周六 (4月25日) 传出三名在北京的公益志愿者，於4月19日同时失联，目前已确定有两人遭公安以指定居所监视居住的方式关押。

蔡伟与陈玫同为网站端点星的志愿者，该网站主要是备份新闻内容为主，来源主要是中国国内的各大主流媒体与微信跟微博上的内容。自从新冠疫情爆发後，端点星开始备份与疫情相关的内容，并发布疫情最新动态与保存与疫情相关的记忆。然而，目前并不清楚两人与蔡伟的女朋友小唐遭警方逮捕是否与他们的志愿工作内容有关。

消息人士向德国之声表示，三人是在4月19日同时与家人跟朋友失联，而他们失联前，都与家人朋友正常联系。在三人失联後，他们的家人丶朋友与工作单位便四处打听与报警，在数日後才被通知三人被公安带走。

目前，蔡伟与小唐的家人都已收到两人被公安以指定居所监视居住关押的通知书。通知书内容提到，蔡伟被以「涉嫌寻衅滋事」遭执行指定居所监视居住。他的女友小唐则是以「涉嫌寻衅滋事」与「包庇罪」同样遭执行指定居所监视居住。与蔡伟一起担任志愿者的陈玫的家属则是至目前为止，都尚未收到公安正式的通知书。陈玫的哥哥陈纯一向德国之声表示，目前他们仍未收到任何公安的正式通知，也无法完全确定陈玫被遭捕是否与担任端点星的志愿者有直接关联。

蔡伟与陈玫都长期参与公益活动，而两人与小唐被公安抓捕的消息，也引起不少中国学术圈人士在网上议论。北京清华大学社会系教授郭於华在推特上发文表示，蔡伟与小唐分别是清华社会系与北大社会系的毕业生，并公开呼吁当局拿出法律证据来证明两人为何被以寻衅滋事拘捕。

新冠内容搜集网站遭下架

在北京三人传出遭公安拘捕的同一天，之前在中国国内外都受到广大关注的疫情内容搜集计划《2020新冠肺炎记忆》，也在周日 (4月26日) 传出已从GitHub被下架。微博用户烤芬芬周日上午表示，《2020新冠肺炎记忆》团队透过电子邮件表示，该计画并未从GitHut上被删除，而是暂时设为私人可见。目前该团队的成员都并无大碍，也强调与端点星的三名志愿者遭拘捕无关联。

该邮件内容写道：「为了规避潜在规则，我们把网站设置成了私人可见，不再公开。对此我们深表遗憾，但这个措施是保护性的，目前我们所有成员都安好。如果将来局势许可，不排除会重新公开网站。」

根据总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的统计，自新冠疫情爆发以来，中国已至少有897位中国公民，因在网上发表与新冠疫情相关的言论或是分享讯息，而遭中国警方处罚，其中也包含北京科技大学的退休教师陈兆志。

陈兆志曾在今年2月在推特上发表「武汉病毒不是中国病毒，是中共病毒」等相关内容，而他在4月17日遭北京市海淀区检察院批准逮捕。然而，原先他是被当局以「编造丶故意传播虚假信息罪」逮捕，但後来检察院将罪名改成「寻衅滋事罪」。

根据总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的统计，自新冠疫情爆发以来，中国已至少有897位中国公民，因在网上发表与新冠疫情相关的言论或是分享讯息，而遭中国警方处罚。

「中国人权捍卫者」的中国人权顾问蓝宁向德国之声表示，他认为三名北京志愿者搜集网上媒体报导与社交媒体内容的举动，完全不构成「寻衅滋事罪」，所以中国政府此举显示，他们完全无法忍受任何一点言论自由。蓝宁説：「中国当局显然很担心被外界质疑他们所公布的疫情资讯的真实性，以及他们处理疫情的方式，所以他们才要打压人民的言论自由。」

此外，蓝宁也质疑，中国政府此举是否已违反了中国国内的刑事诉讼法。他告诉德国之声：「根据中国刑事诉讼法规定，只有被以危害国家安全与从事恐怖活动罪名起诉的中国人，才能被当局以指定居所监视居住的方式关押。然而，目前这三名志愿者是被当局以寻衅滋事的罪名关押，所以并不符合中国刑事诉讼法的相关规定。」

蓝宁认为，这波新的逮捕行动很可能会在中国公民社会中制造寒蝉效应，让其他也在搜集网上疫情相关资讯的公民，不敢继续执行计划。