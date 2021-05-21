中国继续严打“挖矿” 比特币再次跳水

（德国之声中文网）加密货币市场仍在震荡，同时中国对这类货币的打击力度也在增加。据路透社报道，中国四川当局周五下令关闭相关"挖矿"项目。

周一（6月21日），比特币最低跌至32288美元，为12天来最低。

中国是比特币等加密货币的"挖矿"重镇。数月来，中国多个省份纷纷下令关闭此类矿场。

2017年，北京宣布，数字货币支付行为在该国属于非法，理由是这一支付手段有可能破坏金融系统及社会稳定。上月，中国银行业协会发出警告，不得使用加密货币投机，国际市场上比特币价格应声剧跌。

"他们关闭了一切"

水力发电大省四川被认为是中国加密货币最重要 "矿场 "之一。根据社交媒体所传该省有关当局的指令，电力公司必须在6月20日前对这些矿场断供。中国媒体《i第一财经》也对该指令进行了报道。

一位前比特币矿工告诉法新社，当局派员到现场检查，"确保我们关闭一切，并取走了电脑。"

根据剑桥大学公布的比特币电耗指数表，四川是中国国内仅次于西北新疆地区的最大加密货币矿场。最近几个月，内蒙古和青海省亦相继关闭加密货币 "矿场"，并敦促公民举报非法窝点。

（法新社，路透社）

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