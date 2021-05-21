 中国继续严打“挖矿” 比特币再次跳水 | 经济纵横 | DW | 21.06.2021

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经济纵横

中国继续严打“挖矿” 比特币再次跳水

北京继续打击耗电量巨大的“挖矿”。据报道，禁令已达四川，当局指令6月20日前关闭26个所谓的加密货币矿场。周一，比特币暴跌达9%。

Illustration | Bitcoin Logo und chinesische Flagge

（德国之声中文网）加密货币市场仍在震荡，同时中国对这类货币的打击力度也在增加。据路透社报道，中国四川当局周五下令关闭相关"挖矿"项目。

周一（6月21日），比特币最低跌至32288美元，为12天来最低。

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运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。

北京强硬对付加密货币行业的政策带来影响：多家网币服务公司周一宣布，中止在华业务。与此同时，比特币等加密货币价格继续疯狂波动，对比高点一度下跌达50%。

在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。

中国是比特币等加密货币的"挖矿"重镇。数月来，中国多个省份纷纷下令关闭此类矿场。

2017年，北京宣布，数字货币支付行为在该国属于非法，理由是这一支付手段有可能破坏金融系统及社会稳定。上月，中国银行业协会发出警告，不得使用加密货币投机，国际市场上比特币价格应声剧跌。

"他们关闭了一切"

水力发电大省四川被认为是中国加密货币最重要 "矿场 "之一。根据社交媒体所传该省有关当局的指令，电力公司必须在6月20日前对这些矿场断供。中国媒体《i第一财经》也对该指令进行了报道。

一位前比特币矿工告诉法新社，当局派员到现场检查，"确保我们关闭一切，并取走了电脑。" 

根据剑桥大学公布的比特币电耗指数表，四川是中国国内仅次于西北新疆地区的最大加密货币矿场。最近几个月，内蒙古和青海省亦相继关闭加密货币 "矿场"，并敦促公民举报非法窝点。

（法新社，路透社）

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    比特币是如何运作的？

    非常虚拟

    比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

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    比特币是如何运作的？

    神秘的比特币之父

    2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

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    比特币是如何运作的？

    如果获取比特币？

    可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

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    比特币是如何运作的？

    数码时代也离不开钱包

    解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

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    比特币是如何运作的？

    用虚拟货币购物

    比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

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    比特币是如何运作的？

    区块链

    Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

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    比特币是如何运作的？

    数码化的挖矿工人

    这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

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    比特币是如何运作的？

    辛劳的显卡

    转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

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    比特币是如何运作的？

    如同一条珍珠项链

    X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

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    比特币是如何运作的？

    矿区分布

    在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

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    比特币是如何运作的？

    惊人的耗电量

    比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。

    作者: Per Sander, Gudrun Haupt


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