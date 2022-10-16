中国统计局推迟发布第三季度经济增长数据

（德国之声中文网）根据中国国家统计局网站最新的主要统计信息发布日程表显示，中国政府推迟了原订于本周二的第三季度经济增长数据发布。该数据原本预计在二十大上公布，一位统计局人员面对媒体询问表示：无法提供公布数据的明确日期。此外，中国海关总署也没有公布原定于上星期五（14日）公布的月度贸易数据，并且没有说明任何延迟的原因。

根据统计局网站日程表，被推迟公布的指标包括季度国内生产总值（GDP）、月度工业产出、能源生产、固定资产投资、房地产投资和销售、零售额和房价等。

中国金融媒体「财新网」在近日的调查报导中写到，经济学家预计第三季度中国经济将有所修复，对GDP同比增速的预测均值为3.6%，较二季度回升3.2个百分点，预测区间为2.6%至4.4%。

国家发展改革委：第三季度经济回升

中国国家发展和改革委副主任赵辰昕周一（10月17日）在二十大会议上表示，由于外部环境、疫情、极端天气和其他因素，中国的经济遭遇了一些波动，但他指出，政府预计第三季度经济将大幅复苏。

赵辰昕说，从目前掌握情况看，中国第三季度经济明显回升；从全球范围看，中国经济的表现依然突出。他坦承今年「中国经济运行中存在困难和挑战」，但更充满机遇。面对冲击影响，赵辰昕认为：「中国经济在较短时间内实现了企稳回升，展现出强大的韧性和巨大潜力」、「中国经济回稳向好的态势必将进一步巩固」。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强今天则称，当前中国经济正回稳向上，要深入落实稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间。

中国今年除了受到严格防疫措施和房地产危机影响之外，在全球层面上也有俄乌战争、供应链波动和通货膨胀对中国经济产生不小的冲击。

亚洲其他地区增长超越中国

世界银行预计，中国今年全年的增长率只有2.8%。这可能是四十年来，继2020年大流行的第一年之后，中国第二次出现如此低的增长。根据世界银行的数据，不包括中国在内的地区今年预计总体增长5.3%。

中欧商会主席武特克 （Jörg Wuttke）向德新社表示：「自1990年以来，亚洲其他地区的增长速度首次超过中国」。他指出：「亚洲其他地区处理新冠疫情的方式（与中国）相当不同，日常生活也已经恢复了正常。」

法新社采访的专家小组预测今年中国经济平均增长率仅为3%，2021年，受益于疫情后反弹，中国曾实现8.1%的经济增长率。

IMF下调增长预期

国际货币基金组织（IMF）也在上星期下调了对中国经济今明两年的增长预期。该机构预测，中国经济2022年的增长率约为3.2%，2023年为4.4%。

IMF在其《世界经济展望》报告中指出，以快速封控、大规模检测、较长隔离为特征的「动态清零」防疫策略对中国经济造成了重大打击，尤其是在今年第二季度。此外，在中国经济中占比四分之一的房地产业遭遇的危机，也很可能蔓延到中国金融业、拖累经济增长，甚至有可能酿成严重的全球性后果。

许多分析人士都认为中国政府今年初提出了5.5%的年度增长目标已经如愿无法实现，因为中国第二季度GDP只增长了0.4%，今年上半年增长率仅为2.5%。

（德新社、法新社、财新网）

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