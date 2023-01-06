中国结束入境隔离 中港免隔离通关

（德国之声中文网）中港周日（1月8日）首度恢复免检疫通关，周日上午有数千名旅客从香港涌入中国。中国在一个月前放弃清零政策，1月8日起几乎取消所有旅游限制，包括对入境者的7天强制隔离。

香港特首李家超周四宣布，1月8日起启动香港与中国首阶段通关。开放首阶段采取配额制，"北上南下"每日配额各6万，其中深圳湾、文锦渡及落马洲支线口岸占5万人，港澳码头、中港码头、机场和港珠澳大桥占1万。李家超说，首阶段将开放七个出入境口岸，包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸等三个目前正在运作的口岸。中港旅客需在网上预约。

《南华早报》报道称，经过三年的隔离措施，中港通关开放后已有41万香港人预约。另一方面，据香港01报道，约6600人预约周日从深圳赴港。旅客必须持有过去48小时的阴性PCR检测证明。

据路透社观察，周日上午从香港落马洲边境口岸有大量旅客北上，南下进入香港的人数明显较少。随着农历新年即将到来，许多人表示他们是要回家与家人团聚。

投资者希望重新开放将重振经济。但中国的防疫政策大转弯引发了大规模感染潮，一些医院已不堪重负。在中国重开边境的前一天，正是"春运"启动的第一日。在为期40天的春运期间，大批民众将返乡庆祝春节。中国交通运输部门预计，今年的交通运输的客流量将超过20亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

此外，许多中国民众预计将开始出国旅游；这是泰国、印尼等国家的旅游景点期待已久的转变。但中国的新冠感染人数飙升引起多国政府担忧，正对来自中国的入境旅客实施防疫限制措施。分析人士则指出，由于国际航班不足等因素，旅游不会迅速恢复至疫情前的水平。

中国周日也恢复了对大陆居民的护照和旅游签证签发，以及恢复受理审批外国人的普通签证延期、换发、补发，居留证件签发、延期、换发、补发。

周日清晨，香港国际机场内便排起长龙，大批旅客等待搭乘班级飞往北京、天津、厦门等城市。香港居民Teresa Chow与许多旅客准备从香港落马州站入境中国。她兴奋对路透社表示："我太开心，好兴奋。我已经好多年没有见过我父母。"

她计划前往故乡宁波市。"我的父母健康状况不好，即使他们得了结肠癌，我也无法回去看望。所以我真的很高兴现在能回去看他们。"

在北京首都国际机场，从香港、华沙和法兰克福抵达的旅客与亲友热情拥吻和问候。55岁的沈性商人周日从香港抵达北京。她表示："我早就期待重新开放。终于我们又能和世界重新联系起来。我很激动，不敢相信这是真的。"

在机场等待的还有一群等待韩国男团Tempest的粉丝。该团是三年以来第一入境中港的韩国男子偶像团体。19岁的粉丝Xiny对路透社表示："能亲眼见到他们真好！隔离限制取消后，飞去见他们也方便多了，他们也能来北京。"

在香港边境，中国学生Galen Liu表示，他在欧洲攻读博士学位，迄今一直无法返回中国令他感到无助。两周前他飞到香港，等待边境重开后回到广东于父母和妹妹团聚。"我真的很兴奋。现在我终于可以回家了，我不需要坐飞机。我可以直接从陆路穿越边境。"

他为家人携带了药品。他说，在中国放弃严格的清零政策后，家中的多数人最近都感染了新冠。

在这个全球人口最多国家，新冠感染人数激增，医院和火葬场面临巨大压力。在当局放弃清零防疫措施，大部分核酸检测设施取消后，尽管感染出现爆炸式增长，多数地方以及全国范围却不再公布可信的数据。自12月初以来，中国当局仅通报了二十余起新冠死亡病例。

一名从深圳返回香港的董姓家庭主妇对新冠病例激增表现得很淡定。"放宽限制后，这是不可避免的。人们必须能够四处移动，否则经济无法增长。我们必须更冷静地看待。"

内地企业家Alex Zeng则是前往香港的旅客之一。这位体育设备制造商表示，他计划在香港参加展览会，接着飞往海外与客户见面。

他对法新社说："不能旅行并于客户面对面交流真的相当不方便。当客户想要看样品时，我们只能通过视频链接进行。"

香港的经济正深陷困境，迫切希望人潮回归。在新冠疫情爆发前，大陆人占入境旅客的四分之三。

（路透社、法新社、德新社）

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