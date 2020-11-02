中国经济PMI:工业增速强劲 就业压力仍存

（德国之声中文网）中国工厂生产活动的扩张11月达到十年来最快速度，这是财新周二（12月1日）发布的制造业采购经理指数PMI所显示的。

制造业PMI是反映一个国家工厂生产活动的关键指数，而财新的调查包括中小企业。一些观点认为，这比政府的官方数字更准确地反映中国的经济形势，官方数字更着重于大型国有企业。

11月，财新制造业PMI为54.9，超过预期；此前预期为与10月持平，即53.6左右。最新数字是2010年11月以来最高的。50以上意味着增长。

财新的数据显示，制造业企业11月的生产指数和新订单指数均达到十年来最高值。新出口订单的改善幅度略逊于内需，不过仍保持扩张。

在就业方面，财新数据显示，就业扩张力度虽不及供求的增长力度，但11月就业指数仍为2011年6月以来最高值。财新称，越来越多的受访企业开始增加用工，以应对强劲的市场需求。

咨询公司Capital Economics经济师埃文斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）向法新社分析说，就业方面的数字“尤其令人鼓舞”，期冀劳动市场的改善推动消费的进一步复苏。

财新的专家同时提醒，由于后疫情时代恢复还将持续数月，同时国内外存在诸多不确定因素，疫情期间推出的相关宽松政策的逐步退出需要更稳妥的设计。

医疗产品和电子产品的强劲国外需求使中国出口业获益

官方数字：需求仍不足

本周一，中国国家统计局公布了官方的PMI数字，显示中国的工厂生产活动扩张11月达到三年多以来的最快速度。而服务业则达到今年年内的高点。

官方制造业PMI11月升至52.1，此前10月为51.4。新数值为2017年9月以来最高。这一数字也高于路透社对一些分析师的问询结果：其预期是51.5。

中国物流与采购联合会分析师张立群认为，11月制造业PMI回升，而且各分项指数普遍回升，表明制造业全面恢复态势更为明确。

不过，他也表示，数据显示需求仍不足，这仍是企业普遍面临的一个问题。“我们需要巩固旨在扩大内需的政策支持。”

野村证券分析认为，强劲的PMI指向着第四季度中国经济的稳定增长，该机构分析师预计第四季度同比增长率可达5.7%。第三季度为4.9%。这与今年早些时候的深度萎缩形成鲜明对比。

路透社报道称，预计中国经济今年全年增幅约为2%。

分析：中国出口业表现出抗压性

以大型和国有企业为着重点的官方PMI显示，新出口订单的分项指数从10月的51.0稳定在11月的51.5。中国的出口行业受益于对医疗用品及电子产品的国外强劲需求。路透社分析说，中国的出口业迄今表现出出人意外的抗压性。

此外，11月电商的促销活动也推动了消费需求，加强了中小企业的信心。不过，人民币元的升值以及中国许多主要贸易伙伴的疫情封锁措施，可能对中国出口带来压力。

行业恢复不平衡，就业市场仍有压力

中国国家统计局分析师赵庆河表示，制造业行业恢复情况仍不均衡，其中纺织服装服饰业PMI今年以来始终位于临界点以下，行业景气度持续偏弱。

在服务业，商务活动连续第9个月扩张。服务业官方PMI为56.4，是2012年6月以来最快的。10月为56.2。

铁路运输业、航空运输业、电信广播电视卫星传输服务和金融业是11月非制造业PMI指数最高的行业。

建筑业PMI11月为60.5，比10月上升0.7。中国正在加大基础设施建设力度，以复苏经济。

周一的官方数字还显示，就业市场仍面临压力。11月，服务业企业的雇员人数减少速度加快。而制造业工厂也连续第7个月减少员工人数，但速度低于服务业。

苗子/李鱼（法新社、路透社等）

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