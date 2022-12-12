中国经济遭重创 在华德企商业信心探底

（德国之声中文网）在受访的近600家在华德企中，66%的企业将中国的新冠疫情动态清零防控策略列为2022年度的首要经营业务挑战，比去年增加了24个百分点。受此影响，61%的企业不打算在未来两年内在中国市场投资或计划减少投资，10%的受访企业甚至考虑退出市场，其中72%的企业表示这与新冠疫情管控措施有关。

不过，驻华德国商会的调研数据是在今年8、9月间采集的，并未考虑到中国放宽防疫限制后的情况。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



放宽防疫导致混乱或拖累经济复苏

就在一周前，中国政府刚刚发布了放松防疫管制的"新十条"，各地方政府纷纷响应，取消了出入公共场所需要出示核酸检测阴性证明等一系列规定，并允许感染者居家隔离。伴随着"新十条"的发布，官方媒体也不再提及坚持了两年半的"动态清零"策略。

中国放宽防疫限制的决策，是在全国多地爆发抗议、经济数字不断下滑的背景下做出的。就在今年11月，中国进口贸易额与去年同期相比暴跌10.6%，出口额也重挫8.7%，如此惨淡的外贸数据只在2020年春天疫情最早期出现过。分析人士指出，经济降温的主要原因就是各地频频进行防疫封控，导致交通、供应链受阻。

驻华德国商会对中国政府告别动态清零策略表示欢迎，该机构华北及东北地区执行董事晏思(Jens Hildebrandt)在接受德国之声采访时指出，在华德企对2023年持谨慎乐观的态度。“尤其是再过几周，旅行入境限制也有望放宽，这肯定会让德企总部对中国业务进行盘点，从而制订下一步计划。”

德国商会同时也呼吁放宽防疫应当周密计划，并且在全国各级有条不紊地实施，"德国企业致力于在管理过渡期方面尽自己的一份力量。"这一表态也隐含了对中国政府防疫政策急剧转向导致混乱局面的担忧。执行董事晏思对德国之声表示，中国当局应当尽快批准BioNTech的mRNA疫苗上市，而相关德国企业也很乐意为中国的医疗体系做出自己的贡献，“此外各企业也将做好对自己员工的保护，这同样有助于压低疫情曲线。”

目前，已经有不少分析人士警告中国有可能在迅速放宽防疫后出现疫情爆发，尤其是一个月后的农历新年，更是有可能加速疫情传播。定居中国的企业咨询师哥德施坦(Jeffrey Goldstein)对路透社表示，混乱局面很有可能出现，"中国的疫情比全球滞后三年，所以中国即将发生的事情已经在其他地方发生过。"中国汽车工业协会也警告说，疫情数字走高很有可能对明年的汽车市场造成显著不利影响。

华宝信托驻上海经济学家聂文在接受路透社采访时预测，突然放开防疫管制，将导致中国经济要到2023年下半年才开始反弹。他已经将中国经济明年增长预估值从原先的5%下调到3.5%~4%。上海保银投资管理有限公司总裁兼首席经济学家张智威说，中国出口贸易额今后几个月将依然疲软，而且鉴于全球经济不景气，中国经济2023年将不得不更多依赖内需。

摩根斯坦利也同样预测中国经济将在明年下半年回暖，但暂时没有下调5%的增长预期。英国瀚亚投资则警告说，突然放开防疫导致的混乱以及经济回暖还会加剧通货膨胀问题。该机构在一份报告中指出，中国经济复苏将刺激世界各地的能源价格上涨，这是全球此轮通货膨胀的最主要因素。

不过，和其他国家相比，受惠于俄罗斯打折能源的中国受通货膨胀的影响相对较小。今年9月中国通胀率一度达到3%，但是在11月已经回落到1.6%。

驻华德企悄然为"脱钩"做准备

在驻华德国商会的调研中，38%的受访在华德企期待2023年看到积极的发展，这一数字显著低于一年前的51%。只有24%的企业表示，2022年他们行业的发展有所改善。驻华德国商会上海董事会主席柯曼(Clas Neumann)表示， "尽管存在各种困难和挑战，但在市场规模和市场增长机会方面，中国对许多德国企业来说仍然是无与伦比的。大多数企业将继续致力于中国市场。"

除了新冠疫情，在华德国企业还将地缘政治环境变动视作一大重要挑战。越来越多的德企正在寻求中国境外多样化、加强中国境内本土化。根据德国商会调研报告，70%的企业正在采取措施降低与地缘政治紧张局势相关的风险，例如国际制裁制度。为了建立企业韧性，企业正将中国境内的运营和供应链本地化，在东南亚开展多样化，或者双管齐下。德国商会华北执行董事晏思对德国之声表示，德企具体采取怎样的供应链保障措施，取决于其具体的在华业务，“企业究竟多大程度上依靠中国市场？企业又在多大程度上依靠中国供货？各企业情况不同，因此大家推行的本地化或者多样化策略也非常不同。”

此外，来自中国当局的监管压力也对德企构成了挑战，29%的德国企业报告受到不利待遇，诸如"中国制造2025"等政策举措以及北京目前对自主可控的追求为本土竞争对手提供了优势。

总体而言，49%的在华德国企业认为，与其他市场相比中国的吸引力有所减弱，创下历史新低。58%的受访企业表示，与其他市场相比，中国作为投资目的地的吸引力正在下降。此外，对商业机会的看法更为悲观。例如，与2019年的68%相比，只有30%的德国企业将中国国内消费增长视为重大商机。

晏思对德国之声指出，明年初组建完毕的新一届中国政府如果想要提振德企对中国经济的信心，就亟需清晰无误地明确继续支持改革开放的立场，“然而我们最近却看到了许多反方向的信号，比如政府公开采购时没能给予德企同等待遇。而且改革开放对我们而言并不仅仅牵涉到市场准入，网络安全、数据安全方面的立法也传递出了令人不安的讯息，德企在这方面同样需要极其清晰的表态。”

德中关系

德国的对华政策将驶向何方？

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