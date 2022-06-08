中国经济遭遇严重逆流 年轻人推迟购房计划

（德国之声中文网）32岁的沃拉尔·叶在广东佛山拥有一家媒体工作室，但是他的许多客户目前都在削减广告预算。他的客户中也包括政府部门。

沃拉尔·叶本来想在佛山买房，但是在找寻了两年之后，他不得不暂时放弃这个梦想。虽然银行降低了贷款利率，但是他在接受路透山采访时说，现在读到的所有关于中国经济、房市和疫情的消息，没有什么是积极的。

中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是年轻人对买房的决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。北京方面希望重新刺激推进房市。

此前在巨额债务之下低迷的房地产行业已经变得摇摇欲坠，再加上中国坚持的疫情清零政策给工厂生产和零售业都带来负面影响，全球经济被蒙上一层阴影，跨国企业对前景越来越担忧。

尽管最近中国房地产行业的政策有所放松，但4月份的房市交易量同比却暴跌47%，为2006年8月以来的最大跌幅。

沃拉尔·叶说，抵押贷款利率下调对他而言意味着每个月的还贷可以节省400元人民币。“但是这根本没意义。”他说。

缺少快速反弹

地产开发商原本期待房地产市场能在今年第二季度触底反弹，但是在经历了前5个月的暴跌之后，他们下调了投资者对全年的销售预期，因为短期内看不到需求反弹的迹象。

北京方面坚持清零政策，再加上市场对地产行业政策调整、建筑业增长停滞的担忧，令人对中国今年是否能够实现5.5%的经济增长率产生怀疑。

今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，为2020年2月以来最高，远远高于政府制定的2022年失业率低于5.5%的目标。现在，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。

上个月，中国监管机构宣布，降低银行融资成本和首次购房者的抵押带块利率下限，下调幅度超过预期。这一政策的目的是重新刺激消费者的购房热情。

然而中国一家大型银行的高级管理人员对路透社表示，就目前来看，并未看到抵押贷款申请的大幅回升。

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

购房者的情绪

证券评级机构穆迪公司上周公布的一份报告指出，抵押贷款利率已经处于区间的低端，再加上疫情封城造成的影响，仅靠有利的抵押贷款条款来支撑贷款增长需要更长的时间来实现。

中国央行公布的数据显示，今年4月份包括抵押贷款在内的中国家庭贷款额减少了2170亿元，而去年同期则增加5283亿元。

野村中国首席经济学家陆挺说：“奥密克戎这一波疫情造成40多个城市采取了严格的封城措施，这大大限制了中国家庭的流动性、就业、收入和信心。”

陆挺还说：“由于经济急剧放缓，今年可能大多数高校毕业生找不到工作。”

中国官方公布的数据显示，4月份16至24岁的人的失业率达到18.2%，创下历史新高。

许多地产商正在努力向供应商和债权人偿还债务，但是房屋销售市场低迷就意味着开发商手中的现金也会变得更少。这又将进一步影响到地方政府通过土地出让获得的收益。

更严格的债务上限引发房地产行业的信贷紧缩，已经将中国恒大集团等一些公司推向了违约风险。恒大是世界上负债最多的房地产开发商，负债超过3000亿美元。

只有少部分人认为中国地产开发商的财务状况会在短期内有所改善。

中原地产CEO李国君说，虽然去年年底时候的贷款条件不如现在，但是目前购房者的情绪比去年年底还要糟。

他说，有些网上知名的商店生意少了80-90%，怎么可能会让人考虑买房呢？

一名想在杭州购房的30岁的女性说，即便有可能错过较低的房价，但她还是想等待经济好转之后再买，因为工作前景是她目前最大的担忧。

她说：“就连阿里巴巴都在裁员。我担心我将无法赚到足够的钱来还贷。”

（路透社）

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