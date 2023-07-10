中国经济：这边风景“独自通缩”

（德国之声中文网）在西方国家对抗顽固的高通胀情况下，中国现在正面临通缩的担忧。6月份，由于需求疲软，中国制造商降低了价格，降幅为过去七年半以来最大。生产者价格比去年同期下跌了5.4%，是连续第九个月的下滑，也是自2015年12月以来的最大降幅。其中，能源、金属和化工行业的企业被迫进行了价格削减，因为国内外需求都在走弱。

同时中国的消费品价格也在近两年半来首次停止上升，今年6月的消费者价格与去年同期保持稳定，而在5月份，消费者价格还有轻微的增长。经济学家曾预计这个增长将继续，然而现实情况却没有如此。拖慢消费者价格增长的一个可能的原因是需求的增长缓慢。这一变化使得分析师们预测，政府和中央银行可能会出台新的经济刺激政策以提振需求。

中国通缩的风险与挑战

中国制造业降低价格的做法反映了国内外需求的疲软。由于中国经济在疫情之后恢复停滞，以及西方国家央行加息抑制了消费者支出，中国经济面临双重打击。如果价格普遍下降，可能会进一步削弱中国国内本已脆弱的信心，使经济陷入需求疲软和价格下跌的恶性循环中。

《红色赌盘》作者沈栋：在牛津逾越恐惧

尽管中国放宽了调控政策以刺激购房需求，但房地产市场复苏势头仍然减弱。曾经在中国大规模从事房地产开发业务的商人沈栋日前向德国之声表示：中国人均住宅拥有量全世界最高，约80%的人住的房子是自己持有。如今，这些人都看到自己的财富在缩水，这种情况下，“消费市场不可能提的上来。”同时他判断中国房地产业“已经走到尽头，毫无反弹可能。”

根据财经公司Barclay的数据，中国当前的经济环境正面临"困难的通缩环境"。通缩，指的是价格普遍下降的现象，这可能会引发一种下行螺旋的经济环境，通缩可能会导致消费者支出下降，这可能会进一步拖累经济增长。同时，如果企业为了应对萎缩的需求而裁员，可能会引发社会问题。因此，如何在避免经济过度冷却的同时保持社会稳定，将是中国政府面临的一大挑战。

在金融市场上，这种担忧正在蔓延。人民币的汇率正在下滑。中国A股在过去的几个月更是经历了不多见的“四连阴”。 Capital Economics的经济学家预测,“考虑到信贷需求疲软和货币压力，我们认为大部分的支持将来自于政府的财政政策”。

中国股市已经经历了５个月的向下震荡

如何进行下一轮经济刺激？

同时，中国对美国等西方经济体的出口也走弱。中国并未像大多数国家那样在结束疫情封控并重启经济后出现通货膨胀，反而现出通缩趋势，这暴露出中国经济在经历三年疫情防控后的一些结构性问题。包括经济学家沈凌提出的消费和投资的不平衡，以及国有和民营在经济增长中的不平衡。

中国政府今年的目标是实现消费者的平均通胀率达到3%。然而去年，由于新冠疫情的影响，这一通胀率仅为2%。经济复苏在多个层面上停滞，青年失业率在5月份飙升至20%以上，制造业活动在6月份连续第三个月萎缩，对西方经济体的出口也表现疲软。

另外汽车市场作为中国结束严苛疫情管制措施后，提振经济的重要领域，也呈现出疲软的趋势。根据中国乘用车协会(CPCA)周一发布的数据，今年6月，中国的乘用车销售同比下降了2.9%。同时，中国各大自主品牌和国外品牌车商仍然处于价格热战的状态。

对此，一些经济学家已经呼吁采取更多措施来提振需求，扭转疲软的市场情绪。然而，到目前为止，中国的决策者并未推出大规模的刺激计划。部分原因可能是债务负担加重，以及政府主导的投资回报减少。

（路透社、华尔街日报等）

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