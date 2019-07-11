中国经济继续低迷 与美通话能有新解?

（德国之声中文网）中美贸易谈判代表预计这个礼拜会通电话，但是还没有确定面对面谈判的时间。

上周，美国贸易谈判代表姆努钦和中国代表刘鹤与商务部长钟山通过电话。

周一，中国公布第一季经济成长率为6.2％，创下27年来最低点，特朗普随后声称这是美国关税开始伤害到中国经济的证明。中美双方互相课征的关税，影响到的贸易额大约为3600亿美金。特朗普在推特中说：「这是中国想要跟美国达成协议的原因....而且他们希望不要破坏之前的协议。」

中国经济放缓将持续到明年

经济学家认为，中国的经济放缓可能会持续到明年。

中国政府透过扩大投资与放宽融资限制来维持今年的经济成长率在6.0-6.5％之间的目标，以避免失业率提高到形成政治风险的程度。中国国家统计局的发言人毛胜勇说，中国下半年面临的外部经济环境还会更复杂。现在，根据国家统计局的最新数据，中国的季度经济成长率打破了从1993年年开始该统计局有纪录以来的最低点。在2009年，国家统计局原先发布的报告是说前三季的经济成长率只有6.1％，但是之后该数字又被上调到6.4％。周一，中国公布第一季经济成长率为6.2％，创下27年来最低点。

今年，国际货币基金（IMF）和一些民间的经济学家都将他们对中国经济的预测下修到6.2％，比去年打破30年新低的6.6％还要更低。

在中美贸易战影响到国际贸易的同时，中国政府若要提振经济，便需要提振内需才能抵销到贸易战的影响。但是最关键的中产阶级的薪水没有调涨，生活开销又不断增加，而备感压力。

零售业的成长率也在下降，在2019年的上半年度，比第一季下降0.1％。在6月，汽车销售量也传出下滑了6.7％。

咨询公司凯投宏观的皮查德（Julian Evans-Pritchard）认为，中国最近经济放缓的主要因素是不动产业的不景气。而在美国课征关税以及全球经济放缓的情况下，也预到在接下来的一年当中，情况会继续恶化下去。

世界各国受到波及

因为中国是仅次于美国的世界第二大出口市场，中国的经济放缓也会对其他国家的经济造成影响。某些重视原物料出口的国家，例如智利的铜，印尼的煤炭都十分依赖中国作为其出口市场。此外，中国也是一些先进国家的主要贸易伙伴，例如澳大利亚的出口额当中有35％是依赖中国，巴西是30％，韩国是24％。因此，如果中国的经济成长变慢，许多国家也会受到影响。

罗法/李芊（美联社，法新社）