中国经济疲软 奢侈品行业处境艰难

(德国之声中文网）中国经济的疲软不仅令西方汽车厂商和其他企业叫苦不迭，就连位于曼哈顿和巴黎的名牌时装店也深受冲击。路易·威登(Louis Vuitton)和巴宝丽（Burberry）等品牌对中国消费者的依赖性越来越大，毕竟中国人每年购买名牌首饰、服装及其他高端产品的支出高达900亿美元。由于大批中国客户开始在本国境内的奢侈品销售网络消费，欧美名牌店正在失去他们的重要消费群体，这使得奢侈品行业面临的压力不断增加。

蒂芙尼公司（Tiffany & Co）上周公布的经营数据足以显示中国游客对境外零售店是何等重要。该公司执行董事宣布中国游客消费额有所下跌之后，这家以名贵手表和首饰而闻名的公司股票立即下跌了12%。

上周，在被中国游客视为购物天堂的香港，美联社记者通过实地考察发现，蒂芙尼旗舰店里的中国游客寥寥无几，而且大多数人只看不买。一名来自深圳的周姓女士对记者表示："我会等待圣诞节减价时才购买。"

一些从事市场预测的公司认为，今后十年内，中国消费者仍将是奢侈品工业的重要发展引擎。但是，今年由于中国经济下滑、中美贸易冲突以及中国疲软的房地产和股票市场，令中国消费者的购物热情大打折扣。

中国市场调查集团（China Market Research Group）的卡万德（Ben Cavender）表示："中国消费者的花钱热情现在确实不如以前。"

作为全球第二大经济体，预计今年中国经济增幅将从去年的6.7%下跌至6.5%。不过，跌幅不大的原因主要在于政府加大了对公共基础设施建设的投入，从而使其他领域的困境并没有得到充分显现。

今年十月，作为全球最大汽车市场，中国的销量同比下降了13%。房产市场也不景气，以致于有些销售商不得不采取减价促销措施。同去年相比，中国主要股市今年已经下滑了22%。

事实上，早在中国经济出现滑坡之前，中国顾客品味和消费习惯的变化就已经使奢侈品行业感受到了压力。为了争夺庞大的中国市场，奢侈品行业展开了激烈的竞争。一些百年老店推出新的手表、服装等产品以迎合中国人的品味。爱玛仕推出了专门面向中国市场的单一品牌："上下"。国际大都市的名品商店纷纷聘用会中文的员工。

一些中国商家专门飞往巴黎或罗马，大量购买名牌皮包和其他奢侈品，然后在国内高价转手。不过，随着许多品牌在中国开店，以及价格回落至欧美水平，中国人出国扫货的动力也在逐步降低。

来自广州的毕姓游客在香港对美联社记者表示，大多数国际品牌都在中国一线城市开设了分店，所以他在香港只是看看橱窗而已，并不会真正出手购买。

与此同时，中国政府正在采取措施减少对外贸的依赖，鼓励以提升内需的方式保持经济增长。为此，政府降低了奢侈品的进口关税，以吸引人们把钱花在国内。市场调研公司预计，中国人出境购买奢侈品的支出仍将保持上升势头，但增幅不会像中国国内的奢侈品市场那么快。

按照企业咨询公司贝恩（Bain & Company）的估算，去年全球奢侈品营业总额为900亿美元，其中中国零售店的份额占四分之一。而到2025年，全球销售总额将提升至1700亿至1900亿美元，其中中国的份额则将达到一半。按照该公司的推算，同一时期，境外消费也将从670亿美元增加至850亿到950亿美元。

与此同时，中国海关加强了打击奢侈品走私的力度，从欧美等国返回的中国游客不得不接受更严厉的检查。据媒体报道，就在本月，一名"代购"从香港购买名牌服装后，因没有在中国海关支付高额关税，而被判处十年监禁。北京一名市场分析师表示："这一判决产生了很大的轰动效应，没有人再敢从事代购行业了。这对海外奢侈品店的营业额也立即产生了影响。"

除了从事海外代购的人数减少，欧美奢侈品零售店面临的另外一个问题是，很多中国人由于担心恐怖袭击，已经不愿去巴黎、伦敦等地购物了。而对美国的店家来说，由于人民币贬值，同样商品的美元价格要高于人民币价格，这也降低了中国人来美国购买的动力。此外，由于特朗普总统实施了更为严格的签证政策，中国人来美旅游购物的门槛也变得越来越高。德国汉堡一家调研公司提供的数据显示，截至今年九月，中国赴美游客人数比去年同期减少了20%。

达扬 / 叶宣 （美联社等）