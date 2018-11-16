 中国经济疲软 奢侈品行业处境艰难 | 经济纵横 | DW | 09.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国经济疲软 奢侈品行业处境艰难

贸易冲突和经济疲软等因素，使全球奢侈品工业也陷入困境。奢侈品行业在中国利润丰厚的年代似乎一去不复返了。

Tiffany & Co. Laden in Rockefeller Center in New York (picture-alliance/Photoshot)

只因中国买家减少，上周蒂夫尼股价下跌12%。

(德国之声中文网）中国经济的疲软不仅令西方汽车厂商和其他企业叫苦不迭，就连位于曼哈顿和巴黎的名牌时装店也深受冲击。路易·威登(Louis Vuitton)和巴宝丽（Burberry）等品牌对中国消费者的依赖性越来越大，毕竟中国人每年购买名牌首饰、服装及其他高端产品的支出高达900亿美元。由于大批中国客户开始在本国境内的奢侈品销售网络消费，欧美名牌店正在失去他们的重要消费群体，这使得奢侈品行业面临的压力不断增加。

蒂芙尼公司（Tiffany & Co）上周公布的经营数据足以显示中国游客对境外零售店是何等重要。该公司执行董事宣布中国游客消费额有所下跌之后，这家以名贵手表和首饰而闻名的公司股票立即下跌了12%。

上周，在被中国游客视为购物天堂的香港，美联社记者通过实地考察发现，蒂芙尼旗舰店里的中国游客寥寥无几，而且大多数人只看不买。一名来自深圳的周姓女士对记者表示："我会等待圣诞节减价时才购买。"

Symbolbild Asiaten beim Shopping in Europa (Getty Images/AFP/M. Bureau)

巴黎许多名牌店里都聘请了中国雇员。

一些从事市场预测的公司认为，今后十年内，中国消费者仍将是奢侈品工业的重要发展引擎。但是，今年由于中国经济下滑、中美贸易冲突以及中国疲软的房地产和股票市场，令中国消费者的购物热情大打折扣。

中国市场调查集团（China Market Research Group）的卡万德（Ben Cavender）表示："中国消费者的花钱热情现在确实不如以前。"

作为全球第二大经济体，预计今年中国经济增幅将从去年的6.7%下跌至6.5%。不过，跌幅不大的原因主要在于政府加大了对公共基础设施建设的投入，从而使其他领域的困境并没有得到充分显现。

今年十月，作为全球最大汽车市场，中国的销量同比下降了13%。房产市场也不景气，以致于有些销售商不得不采取减价促销措施。同去年相比，中国主要股市今年已经下滑了22%。

事实上，早在中国经济出现滑坡之前，中国顾客品味和消费习惯的变化就已经使奢侈品行业感受到了压力。为了争夺庞大的中国市场，奢侈品行业展开了激烈的竞争。一些百年老店推出新的手表、服装等产品以迎合中国人的品味。爱玛仕推出了专门面向中国市场的单一品牌："上下"。国际大都市的名品商店纷纷聘用会中文的员工。

一些中国商家专门飞往巴黎或罗马，大量购买名牌皮包和其他奢侈品，然后在国内高价转手。不过，随着许多品牌在中国开店，以及价格回落至欧美水平，中国人出国扫货的动力也在逐步降低。

来自广州的毕姓游客在香港对美联社记者表示，大多数国际品牌都在中国一线城市开设了分店，所以他在香港只是看看橱窗而已，并不会真正出手购买。

与此同时，中国政府正在采取措施减少对外贸的依赖，鼓励以提升内需的方式保持经济增长。为此，政府降低了奢侈品的进口关税，以吸引人们把钱花在国内。市场调研公司预计，中国人出境购买奢侈品的支出仍将保持上升势头，但增幅不会像中国国内的奢侈品市场那么快。

China C&A Modekette Filiale in Beijing (picture-alliance/dpa/R. Del Pena)

许多欧美店家纷纷在中国开设分店，图为来自欧洲的时装店C&A 。

按照企业咨询公司贝恩（Bain & Company）的估算，去年全球奢侈品营业总额为900亿美元，其中中国零售店的份额占四分之一。而到2025年，全球销售总额将提升至1700亿至1900亿美元，其中中国的份额则将达到一半。按照该公司的推算，同一时期，境外消费也将从670亿美元增加至850亿到950亿美元。

与此同时，中国海关加强了打击奢侈品走私的力度，从欧美等国返回的中国游客不得不接受更严厉的检查。据媒体报道，就在本月，一名"代购"从香港购买名牌服装后，因没有在中国海关支付高额关税，而被判处十年监禁。北京一名市场分析师表示："这一判决产生了很大的轰动效应，没有人再敢从事代购行业了。这对海外奢侈品店的营业额也立即产生了影响。"

 除了从事海外代购的人数减少，欧美奢侈品零售店面临的另外一个问题是，很多中国人由于担心恐怖袭击，已经不愿去巴黎、伦敦等地购物了。而对美国的店家来说，由于人民币贬值，同样商品的美元价格要高于人民币价格，这也降低了中国人来美国购买的动力。此外，由于特朗普总统实施了更为严格的签证政策，中国人来美旅游购物的门槛也变得越来越高。德国汉堡一家调研公司提供的数据显示，截至今年九月，中国赴美游客人数比去年同期减少了20%。

达扬 / 叶宣 （美联社等）

  

 

相关内容

Kuala Lumpur Olympia 2020 Austragungsort Bekanntgabe Thomas Bach

德语媒体：依赖中国的后果 16.11.2018

西方国家纷纷退出奥运会的申办，这与维吾尔人被送入再教育营能有什么关系？德国著名男装品牌雨果博斯Hugo Boss决定押宝中国市场，又会面临怎样的风险？周五的德语报刊评论版，关注了这些话题。

China Finanzmarkt Juni 2013

德语媒体：下调汇率是软弱的表现 01.11.2018

一段时间以来，人民币汇率是否会继续下滑，还是能趋于稳定，一直受到广泛关注。德语报章也对这一话题展开深入探讨。

Währungen USA China & Euro

德语媒体:人民币汇率创新低 "破七"只是时间问题? 30.10.2018

美国总统特朗普再次发出对全部中国输美产品施加惩罚性关税的威胁。与此同时，几个月来“跌跌不休”的人民币“破七”似乎已经是迟早的事情。

广告
Symbolbild Energiewende Deutschland Kohlekraftwerk (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

德国拖气候保护后腿 获得“活化石奖”

在波兰召开的联合国气候大会上，一家环保组织批评德国在气候改变方面的表现。这家组织说，德国人太喜欢烧煤，也未能完成减排目标。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 