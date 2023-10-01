 中国经济疲软，大兴土木告一段落？ | 经济纵横 | DW | 01.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国经济疲软，大兴土木告一段落？

曾几何时，基本设施建设成了中国经济快速发展的主要动力。而现如今，随处可见的空置住宅楼以及人迹罕至的桥梁公路却凸显出了中国过度建设的严重后果。

China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

（德国之声中文网）从上海搭乘复兴号高铁前往北京，车速最高可达每小时350公里。整个旅程几乎感受不到车辆的震动，而且很少出现晚点延误的情形。连接北京和上海的高铁车次几乎座无虚席，但沿途所经之处却显得有些荒凉：成片成片的空置住宅楼以及几乎没有乘客的豪华火车站等等。

北京大学经济学者佩蒂斯（Michael Pettis） 表示，这些荒凉表象背后暗藏着深层的原因。他认为，中国的快速发展已经到了极限。

佩蒂斯说："最有说服力的例子是位于中国西南部的贵州。当地的收入很低，但尽管如此，那里的山区还是会大兴土木，修桥筑路。增长型社会一个常见的问题就是建设速度过快。因为他们虽然拥有了良好的基础设施，但这些基础设施却无法产生足够的经济效益，用于这些设施的维护保养。"

这位经济学者表示，尽管全世界高铁的70%都在中国，但中国经济却只占全球经济总量的17%。但中国仍希望在今后五年后修建相当于德国、西班牙、法国和日本高铁总量的高铁线路。

全球高铁线路的70%在中国境内。图为停靠在上海站的复兴号高铁列车。

全球高铁线路的70%在中国境内。图为停靠在上海站的复兴号高铁列车。

中国政府给中国指错了发展方向吗？佩蒂斯教授表示："在中国投资总额在经济总量中的占比达44%。这非常之高。在高投资国家中，这一比例通常为33%，而全球平均水平则为25%。也就是是，中国必须降低投资额度，因为投资本身并不能带来富裕。"

这对未来意味着什么呢？中国政府会将一系列新的建设计划一笔勾销吗？也许会的。但一旦减少投资，刺激内需提振经济的目标就将面临危险。除此之外，还应适当提高工资，但增幅也不宜过高，以免造成裁员。

"如果国家减少了建设项目，建筑工人就会面临裁员，这将导致失业人数的增多。但政府同时还希望，民众能够增加消费，促进经济发展。为此目的，政府必须提供国家资助，但这一点在政治层面上却很难推行，因为现在的政府支出就已经非常高了。今年年内，很多矛盾都显得非常突出。我个人的预估是，经济增长将会明显减缓，因为中国已经无法再像过去那样进行大规模投资了。"

有鉴于此，可以说中国当前的经济形势非常棘手。而对于中国领导人来说，继续按照他们惯常的方式去管理经济已经成了一项严峻的挑战。历史上，从未有过一个经济体像中国这样实现了如此快速强劲的增长，而现如今这种快速增长的后果也已暴露无遗，急需进行应对。

就在几天前，中国统计局公布了最新数据： 8 月份的消费和工业生产同比都实现了强劲增长，涨幅达大约4.5%。迄今为止，中国政府一直以经济的快速增长引以为傲，但这样的增长势头能否继续保持下去，却是一个值得怀疑的问题。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


（德广联）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

FILE PHOTO: A truck drives past containers at the Yangshan Deep Water Port in Shanghai, China January 13, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

中国七月进出口均低于预期 08.08.2023

今年七月，中国进出口跌幅超过预期，为这一世界第二大经济体的增长前景蒙上了阴影，也增加政府采取提振措施以刺激内需的压力。

19.05.2023+++ Chinese President Xi Jinping claps during the joint press conference for the China-Central Asia Summit in Xian, Shaanxi province, China May 19, 2023. REUTERS/Florence Lo/Pool

德语媒体：习近平何以要让年轻人学会"吃苦" 13.06.2023

轰轰烈烈的"清零防疫"刚刚结束半年，中国又迎来了创纪录的高失业率。出口下滑，消费低迷--面对严峻的经济形势，北京似乎显得一筹莫展。

Customers wearing face masks use self-checkout counters at a reopened Carrefour supermarket amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China May 19, 2022. REUTERS/Brenda Goh

居民消费 拉得动疲软的中国经济吗？ 04.08.2023

中国政府接二连三地发布惨淡的经济数据，也接二连三出台提振措施，促进消费更是其中的重点。长年关注中国经济的欧洲经济学家认为，这些措施普遍治标不治本，但真正有用的措施则需要花很多钱，且必须假以时日方能见成效。

广告

有关人体血液 你应该知道的几件事

血液也称作液体器官，它向人体输送氧气，帮助排除二氧化碳。很多血液细胞仅存活数天，不停地新陈代谢。

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。