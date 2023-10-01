中国经济疲软，大兴土木告一段落？

（德国之声中文网）从上海搭乘复兴号高铁前往北京，车速最高可达每小时350公里。整个旅程几乎感受不到车辆的震动，而且很少出现晚点延误的情形。连接北京和上海的高铁车次几乎座无虚席，但沿途所经之处却显得有些荒凉：成片成片的空置住宅楼以及几乎没有乘客的豪华火车站等等。

北京大学经济学者佩蒂斯（Michael Pettis） 表示，这些荒凉表象背后暗藏着深层的原因。他认为，中国的快速发展已经到了极限。

佩蒂斯说："最有说服力的例子是位于中国西南部的贵州。当地的收入很低，但尽管如此，那里的山区还是会大兴土木，修桥筑路。增长型社会一个常见的问题就是建设速度过快。因为他们虽然拥有了良好的基础设施，但这些基础设施却无法产生足够的经济效益，用于这些设施的维护保养。"

这位经济学者表示，尽管全世界高铁的70%都在中国，但中国经济却只占全球经济总量的17%。但中国仍希望在今后五年后修建相当于德国、西班牙、法国和日本高铁总量的高铁线路。

中国政府给中国指错了发展方向吗？佩蒂斯教授表示："在中国投资总额在经济总量中的占比达44%。这非常之高。在高投资国家中，这一比例通常为33%，而全球平均水平则为25%。也就是是，中国必须降低投资额度，因为投资本身并不能带来富裕。"

这对未来意味着什么呢？中国政府会将一系列新的建设计划一笔勾销吗？也许会的。但一旦减少投资，刺激内需提振经济的目标就将面临危险。除此之外，还应适当提高工资，但增幅也不宜过高，以免造成裁员。

"如果国家减少了建设项目，建筑工人就会面临裁员，这将导致失业人数的增多。但政府同时还希望，民众能够增加消费，促进经济发展。为此目的，政府必须提供国家资助，但这一点在政治层面上却很难推行，因为现在的政府支出就已经非常高了。今年年内，很多矛盾都显得非常突出。我个人的预估是，经济增长将会明显减缓，因为中国已经无法再像过去那样进行大规模投资了。"

有鉴于此，可以说中国当前的经济形势非常棘手。而对于中国领导人来说，继续按照他们惯常的方式去管理经济已经成了一项严峻的挑战。历史上，从未有过一个经济体像中国这样实现了如此快速强劲的增长，而现如今这种快速增长的后果也已暴露无遗，急需进行应对。

就在几天前，中国统计局公布了最新数据： 8 月份的消费和工业生产同比都实现了强劲增长，涨幅达大约4.5%。迄今为止，中国政府一直以经济的快速增长引以为傲，但这样的增长势头能否继续保持下去，却是一个值得怀疑的问题。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（德广联）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。