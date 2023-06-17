 中国经济疫后复苏乏力 | 经济纵横 | DW | 17.06.2023

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经济纵横

中国经济疫后复苏乏力

中国经济在今年第一季度同比增长4.5%，相较于上一季度的2.9%大幅提升，但分析人士认为复苏的高峰可能已经过去。对经济前景和失业的不安，降低了大宗消费的意愿。这对于试图通过增加外销来弥补内需疲软的制造商而言是一大挑战。

严苛疫情管控过后　中国年轻人口的失业率依然高涨（资料图片）

严苛疫情管控过后　中国年轻人口的失业率依然高涨（资料图片）

（德国之声中文网）中国经济在2023年初出现反弹，但经历第一季度的良好表现之后，工厂产出和消费支出正在减弱。四月份的一项官方调查发现，城市中年轻劳动力失业率创纪绿，每五人就有一人失业。

中国去年底结束严苛的防疫政策后，湖北一专专用汽车制造有限公司的垃圾车销量有所回升，虽然管理层正努力重拾疫情期间流失的业务，但业务增长速度依然相对较慢。

根据一专汽车的副总经理余雄利的说法，其销售额相比去年的低迷水平仅有个位数增长。这家拥有300名员工的公司位于湖北省，2019年底首例新冠病毒病例便是在该省被发现。余雄利表示：「现在仍处于复苏过程。增长相当缓慢。」

2023年第一季度，中国经济同比增长4.5%，高于上一季度的2.9%，但分析人士预测，复苏的高峰可能已经过去。为了达到中国共产党订定的「5%左右」的2023年GDP目标，经济增长需要进一步提速。

疫情过后中国民众并没有恢复消费热情（资料图片）

疫情过后中国民众并没有恢复消费热情（资料图片）

瑞银：情况“不那么令人乐观”

瑞银中国经济学家张宁表示：「目前看来，持续的势头似乎不那么令人乐观。」他认为，经济需要政府支持的「内需反弹」，以提振企业和消费者信心。

随着新冠防疫政策、封城措施和大部分国际旅行限制的终结，人们对消费繁荣产生了希望。但零售业销售仍呈现疲软。对经济前景和失业的不安，降低消费者大额消费的意愿。

4月份的零售额同比增长了18.4%，但这仅为私营部门预测的高达35%增长的一半。工厂产出与3月份相比下降了0.5%，投资增长放缓。

在北京从事信息技术工作的薛亮（音）表示：「我对于花钱心存疑虑。新冠以及国际情势的变化让我们非常担忧。」

内外影响

根据中国国家统计局和行业组织的调查，5月份制造业收缩加速，新订单和出口订单均下降。受美联储以及欧洲和亚洲的央行加息抑制通胀影响，全球消费者需求下降，导致中国5月份出口同比下降7.5%。对美国的出口暴跌18.2%。

这对于汽车制造商和其他试图通过增加外销来弥补内需疲软的制造商而言是一大挑战。腾龙汽车有限公司是一家位于湖北襄阳的电动公交车制造商，在旅行限制解除后，他们立即派销售人员前往俄罗斯、韩国和东南亚，以期在三年的间隔之后恢复订单。

电动巴士制造商襄阳腾龙汽车在旅游限制结束后，立即派遣销售人员前往俄罗斯、韩国和东南亚，试图在三年空窗期后恢复订单。

腾龙汽车副总经理周盛明表示：「去年我们的外国客户基本没有出现。但是今年我们已经有了几批。五月份有三批。」

位于湖北十堰市的一专汽车也向市政府销售环卫车、货运车和自卸车，并表示该公司每年向俄罗斯和东南亚地区出口价值约2000万美元的车辆。

在北京经营保镖业务的李义春（音）则表示，客户如今不太愿意消费。
「从我的生意来看，经济恢复的不是非常好。很多老板级的客户不打算像以前那样花钱来雇人了。」

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（美联社）

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