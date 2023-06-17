中国经济疫后复苏乏力

（德国之声中文网）中国经济在2023年初出现反弹，但经历第一季度的良好表现之后，工厂产出和消费支出正在减弱。四月份的一项官方调查发现，城市中年轻劳动力失业率创纪绿，每五人就有一人失业。

中国去年底结束严苛的防疫政策后，湖北一专专用汽车制造有限公司的垃圾车销量有所回升，虽然管理层正努力重拾疫情期间流失的业务，但业务增长速度依然相对较慢。

根据一专汽车的副总经理余雄利的说法，其销售额相比去年的低迷水平仅有个位数增长。这家拥有300名员工的公司位于湖北省，2019年底首例新冠病毒病例便是在该省被发现。余雄利表示：「现在仍处于复苏过程。增长相当缓慢。」

2023年第一季度，中国经济同比增长4.5%，高于上一季度的2.9%，但分析人士预测，复苏的高峰可能已经过去。为了达到中国共产党订定的「5%左右」的2023年GDP目标，经济增长需要进一步提速。

瑞银：情况“不那么令人乐观”

瑞银中国经济学家张宁表示：「目前看来，持续的势头似乎不那么令人乐观。」他认为，经济需要政府支持的「内需反弹」，以提振企业和消费者信心。

随着新冠防疫政策、封城措施和大部分国际旅行限制的终结，人们对消费繁荣产生了希望。但零售业销售仍呈现疲软。对经济前景和失业的不安，降低消费者大额消费的意愿。

4月份的零售额同比增长了18.4%，但这仅为私营部门预测的高达35%增长的一半。工厂产出与3月份相比下降了0.5%，投资增长放缓。

在北京从事信息技术工作的薛亮（音）表示：「我对于花钱心存疑虑。新冠以及国际情势的变化让我们非常担忧。」

内外影响

根据中国国家统计局和行业组织的调查，5月份制造业收缩加速，新订单和出口订单均下降。受美联储以及欧洲和亚洲的央行加息抑制通胀影响，全球消费者需求下降，导致中国5月份出口同比下降7.5%。对美国的出口暴跌18.2%。

这对于汽车制造商和其他试图通过增加外销来弥补内需疲软的制造商而言是一大挑战。腾龙汽车有限公司是一家位于湖北襄阳的电动公交车制造商，在旅行限制解除后，他们立即派销售人员前往俄罗斯、韩国和东南亚，以期在三年的间隔之后恢复订单。

电动巴士制造商襄阳腾龙汽车在旅游限制结束后，立即派遣销售人员前往俄罗斯、韩国和东南亚，试图在三年空窗期后恢复订单。

腾龙汽车副总经理周盛明表示：「去年我们的外国客户基本没有出现。但是今年我们已经有了几批。五月份有三批。」

位于湖北十堰市的一专汽车也向市政府销售环卫车、货运车和自卸车，并表示该公司每年向俄罗斯和东南亚地区出口价值约2000万美元的车辆。

在北京经营保镖业务的李义春（音）则表示，客户如今不太愿意消费。

「从我的生意来看，经济恢复的不是非常好。很多老板级的客户不打算像以前那样花钱来雇人了。」

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



（美联社）

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