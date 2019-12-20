中国经济由负转正 二季度同比增长3.2%

(德国之声中文网) 中国国家统计局周四(16日)宣布，中国第二季度经济同比增长3.2%，翻转上一季度经济负成长情况。

此数字胜过专家预期: 路透社早前曾进行调查，专家普遍预测中国在二季度的经济增长为2.5%，彭博社所调查的专家则普遍认为只会成长1.5%。

在新冠疫情冲击下，中国展开大规模封城措施、限制经济活动，在第一季遭遇历史性重挫，下降6.8%，是中国自1992年有记录以来的最大经济下滑。总结今年头两季数据，中国上半年国内生产总值456,614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。

如今经济增长数字回弹，中国很可能是世界上第一个在疫情阴影下，将经济成长由负转正的国家。

消费品零售总额稍逊预期

中国人口是全球最多，当地消费品零售总额一向被视为中国经济的风向标。官方数据显示，中国第二季消费品零售总额同比下降1.8%，降幅比上月收窄1个百分点。

此结果逊预期: 彭博社早前对专家进行问卷调查显示，专家普遍预测中国零售业会有0.5%的正成长。

各国难逃新冠魔掌

根据中国政府网，7月15日截至24时，中国仅新增1个境外输入病例，无新增死亡病例、也无新增疑似病例。北京新增确诊病例连续10天为零。

但美国、欧盟、日本等国仍受新冠疫情威胁，恢复经济活动时困难重重。

7月15日，美国一天之内新增65,000个确诊病例，是该国记录上第二高的单日新增数字。全球新冠确诊病例的增长速度也在几天前突破记录。

张慈/李澄欣(综合报导)