 中国经济现状： 明暗并存 | 经济纵横 | DW | 19.09.2021

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经济纵横

中国经济现状： 明暗并存

中国经济看上去势头正旺，对外贸易和工业生产蓬勃发展——至少在看统计数据的时候是这样的。不过在很多领域，都值得再仔细看看。

与世界上几乎所有其它国家一样，中国经济也受到供应链中断、运费和集装箱成本高昂等影响

与世界上几乎所有其它国家一样，中国经济也受到供应链中断、运费和集装箱成本高昂等影响

（德国之声中文网）位于上海北部的长熟市一家电动汽车电池厂。装配线上，机器人移动着钢壳电池组；一旁是身着灰色工作服和浅蓝色防尘帽的男女工人，连接电缆、内置控件。

上海恒生银行中国首席经济学家王丹表示，所有与太阳能电池、电动汽车、工业机器人有关的领域都与中国绿色经济国家战略完美契合。所以，这些行业都做得很好。她预计，今年中国国内生产总值将增长8.5% 。

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《商报》认为，中国监管部门近期频频对私营企业进行干预，让全球投资者都感到不安，担心中国失去全球经济稳定器的作用。《每日镜报》则批评说，北京大力干预私营经济，将导致投资者不敢投资中国企业，导致中国经济缺乏足够的创新资金。

上周因为一名工人被确诊阳性，中国竟关闭了他工作的整个宁波梅山码头。种种迹象显示，中国政府为了贯彻其零容忍防疫战略，已经全然不顾经济损失。

近日，美国金融巨鳄、慈善家索罗斯几度将矛头对准中国，看空对华投资。在他发表于《华尔街日报》的最新文章中，他抨击全球最大的资产管理公司贝莱德向中国倾注巨资，威胁“客户资产和美国等民主国家的安全利益”。贝莱德方面则否认批评。

中国外交部宣布，习近平将于9月9日以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤。去年在新冠危机下，"金砖国家"中除中国经济增长外，其他四国经济都遭受严重打击。

不过，她同时警告说，中国仍存在结构性经济问题。她指出，出口是中国的增长动力，中国制造业火旺，但产品往往用于出口，国内投资和消费相对疲软。她预期，这一情况不会很快改善，

此外，与世界上几乎所有其它国家一样，中国经济也受到供应链中断、运费和集装箱成本高昂以及计算机芯片匮乏的影响。其特殊性在于，所有这些问题部分归因于中国的经济政策。很少有人相信，艰难的全球贸易条件会很快改变。

香港经济学人智库 (EIU) 世界贸易分析师马洛 (Nick Marro) 表示："大型企业或能适应这种情况，但中小企业则需准备好面临进一步的动荡和问题"。他强调，即或不是未来几年，但至少未来几个季度都将如此。

在中国市场运作的德国企业不仅越来越抱怨供应链问题和电脑芯片不足，还忧虑工资成本增加及更严格的环境和数据保护法规。除此之外，当然还有中国"严防死守"的防疫政策，边界关闭了近一年半，几乎不可能去中国出差。而许多在华德企经理指出，德国境内的公司总部欠缺对所有这些问题的认知。 

 

(德广联)

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