中国经济有多危急？李克强召10万干部开会

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强周三召开"全国稳住经济大盘电视电话会议"，呼吁采取更多措施来稳定中国经济，在中国坚持"清零"防疫政策影响经济增长之际发出了不寻常的严厉警告。

《经济观察报》在会议前便指出，此次会议通知到各省、市、县（区），按照全国2844个区县计算，规模将超过十万人。

港台媒体分析称，此次会议除了规模庞大外，另一个不寻常之处是出席会议的包括现任国防部长、解放军上将魏凤和，以及现任中共中央政法委员会副书记、国务委员兼公安部部长赵克志等，身份都相当敏感。而中国官媒提魏凤和等人时只称国务委员，未提其他官衔。有分析认为，魏凤和及赵克志出场站台或宣示军方和公安部对李克强的支持态度。

报道引述李克强在周三的会议上表示："今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各方面贯彻党中央、国务院部署，有力应对困难挑战特别是超预期因素冲击，做了大量有成效工作。但3月份尤其是4月份以来，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。"

"当前正处于决定全年经济走势的关键节点，必须抢抓时间窗口，努力推动经济重回正常轨道。"李克强还称，要努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在"合理区间"。

法新社指出，此番言论加剧了人们对中国2022年5.5%增长目标可能无法实现的担忧。

越来越多的官员和商界领袖呼吁在防疫和拯救陷入困境的经济间取得平衡。李克强周三的讲话则是最新的一次相关表态。

本周一，中国央行和银行监管机构以经济压力为由，敦促金融机构增加贷款。此前，中国4月份的零售额同比暴跌11.1%，全国规模以上工业增加值同比下降2.9%，写下新冠危机爆发初期以来最糟的表现。而城市失业率又朝2020年2月的峰值攀升。

新华社引述李克强在会上强调："要在做好疫情防控的同时完成经济社会发展任务"。报道还写道，国务院周四（5月26日）将向12个省派出督查组，对政策落实和配套开展专项督查。

中国是唯一仍坚持大规模核酸检测以及强硬封锁政策的主要经济体。严格的新冠限制措施对经济造成巨大冲击。近几个月来，包括深圳、上海、吉林在内，中国各地的新冠限制使供应链陷入混乱，将经济指标拉低至近两年的最低水平。两天前，中国国务院常务委员会刚部署了稳经济一揽子措施。

习李就疫情影响"发出不同的声音"

《华尔街日报》指出，从近期李克强与中国国家主席习近平的讲话透露出两人针对疫情影响的看法存在分歧。报道称，习近平和李克强上周分别发表讲话，试图安抚对中国严格的防疫措施愈发不满的外国高管，但二人似乎不同调。

报道写道，习近平在5月18日的视频讲话中谈到全球因新冠疫情而遇到的经济挑战，但基本未提及中国的经济下滑。习近平坚持采取的清零政策已使中国经济形势恶化。一天后，李克强在出席一场线下座谈会时则发表了更加坦诚且带有安抚意味的讲话，内容主要聚焦于中国自身的问题。

《华尔街日报》引述一些与会者称，李克强没有为习近平的清零战略进行辩护，这与最近外国高管与包括一些贸易和商业领域官员的中国高级官员的会面有所不同。据与会者表示，李克强在回应高管关于应为更多人接种疫苗的建议时表示，已听到了相关信息并将扩大疫苗接种范围。李克强还说，企业的生产经营停不得。

该报认为，李克强的言论并没有公开挑战习近平的抗疫政策。"但政府官员和政策顾问认为，这些言论表明习近平的"动态清零"政策在中共高层内部有争议。"

报道还评价道："目前还不清楚李克强是否能推动中国的新冠清零战略发生明显转变。李克强长期以来被边缘化，如今在总理任期临近结束时，他的政治影响力却出现了某种程度的回升。"

（综合报道）

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