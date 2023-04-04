中国经济显复苏 就此走出阴霾？

（德国之声中文网）中国央行行长易纲上周表示，中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化，预计今年GDP增速将达5%左右。这一预期和中国政府上月设定的全年增长目标相符。

最新数据显示，房地产市场3月份进一步呈现复苏迹象。根据《华尔街日报》基于中国国家统计局上周六公布的数据计算，中国70个大中城市新建商品住宅均价在3月份环比上涨0.44%，比2月份0.29%的环比涨幅有所加快。3月份70个大中城市平均新建商品住宅价格同比下降1.35%，比2月份1.86%的同比降幅有所收窄。

报道认为，随着中国全面放开防疫管控，并出台多项宽松措施全力稳经济、刺激消费，房企政策不断放松，对互联网平台和网游等行业的监管也转为支持，中国经济开年已明显回暖，消费和房地产行业出现复苏。

同时，中国海关总署的数据显示，3月份中国出口较上年同期激增14.8%，并结束了自去年10月份以来近半年的连跌势头。该报分析指出，3月份中国出口大幅反弹，反映出亚洲和欧洲需求增长以及供应链状况有所改善。而这一意外强劲结果背后的另一个主要原因是，3月份中国对俄罗斯的出口较上年同期增长逾一倍，达到创纪录的90亿美元。相比之下今年1-2月的同比增幅约为20%。

3月份中国出口同比大增

今年3月，中国对东盟的出口较上年同期增长35.4%，至560亿美元，高于今年前两个月9%的增幅。3月份中国对欧盟出口较上年同期小幅增长3.4%，前两个月为收缩12%；对美国出口下降7.7%，较1-2月22%的降幅收窄。

复苏疲软，通缩阴影显现

但在经济显露升温迹象的情况下，中国3月份通胀率仍连续第二个月回落。中国国家统计局数据显示，3月份消费者价格指数（CPI）同比仅上涨0.7%，为2021年9月以来最低同比涨幅。2月份CPI同比涨幅为1.0%。《华尔街日报》引述专家观点认为，中国通胀率回落的部分原因在于劳动力市场疲软，这种情况往往会抑制价格上涨。

中国失业率居高不下，尤其是青年失业率，2月份16至24岁的人口失业率略高于18%。据中华全国总工会日前公布的调查报告，数据显示从事外卖、快递、网约车、出租车司机等行业的"灵活就业"人数高达8400万人之众，占城市就业人口总数的将近20%。这些从业者收入很低，且极不稳定，也没有社保等福利保障。

中国如何应对人口老龄化问题？

路透社援引野村(Nomura)驻香港的首席中国经济学家陆挺说，通胀放缓表明疫情之后的复苏势头仍然疲软。路透社上周五公布的对70名经济分析师进行的调查，专家对最近经济数据的分析是，中国经济正在"逐步而不平衡的"复苏，带动复苏的是消费、服务和基础设施。

但与此同时，通胀数据在下滑，银行储蓄在增加，通缩的阴影越来越重。今年第一季度中国家庭的银行储蓄增加了9.9万亿元，超过了去年全年增加17.8万元的一半以上。财经人士指出，如果说去年家庭储蓄增加是中国消费者受困于疫情限制措施没有地方消费，那么今年获得消费自由的中国民众不消费反而将钱存入银行的行为就值得深思。一些专家认为，居民储蓄如果持续增加将会影响未来的复苏力度。

（路透社、华尔街日报）

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