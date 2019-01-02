中国经济持续放缓 苹果罕见下修财测

(德国之声中文网) 苹果周三(1月2日)下修第一季财务预测，主因是中国和新兴市场的经济疲软。这显示iPhone和其他设备因为中美贸易战影响，销售不如预期。消息一出，苹果股价盘下跌约7.6％。

苹果将营收前瞻从之前预期的910亿美元削减至840亿美元。

苹果执行长库克在给投资者的一封信中说：「虽然我们预计主要新兴市场会出现一些挑战，但我们并没有预见到经济放缓的程度，特别是在大中华地区。我们认为中国的经济环境受到与美国贸易紧张局势升级的影响。」

不过也有分析师认为，这是苹果不断追求提高产品价格所导致。

中国民众抵制苹果

美国指控华为财务长孟晚舟违反伊朗制裁，并要求加拿大逮捕并引渡。苹果因此成为中国民族主义发泄情绪的对象。一些中国网友和公司也开始抵制苹果。有几家公司补贴员工购买华为手机，也有其他公司警告员工不要购买苹果产品。

不过库克接受CNBC访问时表示，他认为中国政府并未因为孟晚舟事件锁定苹果产品，主因还是中美贸易战使得中国经济放缓。

此外，苹果与高通的专利案件在中国败诉，许多型号的手机包括7,7 Plus，8和8 Plus等都被禁止销售。不过12月初法新社联系北京、上海和福州的苹果商店，他们表示仍在销售这些旧型号。这也成为抵制的理由。

库克也表示有其他因素拉低苹果的收入，包括去年推出iPhone的时机以及美元升值，让收入转换成美元后减少。Apple Watch和iPad Pro销售不佳也是原因。

尽管如此，库克表示，苹果在世界某些地区的表现还是有亮点，像是美国、加拿大、德国、意大利、西班牙、荷兰和韩国。另外在少数新兴市场，马来西亚、墨西哥、波兰和越南的收入创历史新高。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)