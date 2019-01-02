 中国经济持续放缓 苹果罕见下修财测 | 经济纵横 | DW | 03.01.2019

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经济纵横

中国经济持续放缓 苹果罕见下修财测

华为财务长孟晚舟被逮捕后，外界关注中国是否会瞄准美企高阶主管报复。不过苹果公司执行长库克表示不担心，仍会照常到中国出差。

USA Apple Privacy - CEO Tim Cook (picture alliance/Zumapress/K. Mondon)

库克认为建立强而有力的贸易关系符合中美两国最佳利益。

(德国之声中文网) 苹果周三(1月2日)下修第一季财务预测，主因是中国和新兴市场的经济疲软。这显示iPhone和其他设备因为中美贸易战影响，销售不如预期。消息一出，苹果股价盘下跌约7.6％。

苹果将营收前瞻从之前预期的910亿美元削减至840亿美元。

苹果执行长库克在给投资者的一封信中说：「虽然我们预计主要新兴市场会出现一些挑战，但我们并没有预见到经济放缓的程度，特别是在大中华地区。我们认为中国的经济环境受到与美国贸易紧张局势升级的影响。」

不过也有分析师认为，这是苹果不断追求提高产品价格所导致。

Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

华为被网友發现用iPhone發出贺年推文，虽然很快就删文却被网友截图。去年四月，中国《环球时报》也被网友指出用iPhone發表支持中兴通讯的文章，引起一片譏讽。

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中国民众抵制苹果

美国指控华为财务长孟晚舟违反伊朗制裁，并要求加拿大逮捕并引渡。苹果因此成为中国民族主义发泄情绪的对象。一些中国网友和公司也开始抵制苹果。有几家公司补贴员工购买华为手机，也有其他公司警告员工不要购买苹果产品。

不过库克接受CNBC访问时表示，他认为中国政府并未因为孟晚舟事件锁定苹果产品，主因还是中美贸易战使得中国经济放缓。

此外，苹果与高通的专利案件在中国败诉，许多型号的手机包括7,7 Plus，8和8 Plus等都被禁止销售。不过12月初法新社联系北京、上海和福州的苹果商店，他们表示仍在销售这些旧型号。这也成为抵制的理由。

库克也表示有其他因素拉低苹果的收入，包括去年推出iPhone的时机以及美元升值，让收入转换成美元后减少。Apple Watch和iPad Pro销售不佳也是原因。

尽管如此，库克表示，苹果在世界某些地区的表现还是有亮点，像是美国、加拿大、德国、意大利、西班牙、荷兰和韩国。另外在少数新兴市场，马来西亚、墨西哥、波兰和越南的收入创历史新高。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)

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Mondsonde Chang'e-4 (picture-alliance/Xinhua News Agency/J. Liwang)

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