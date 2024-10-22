中国经济拖累白酒巨头茅台

茅台是中国的经典名酒，但该品牌如今却在下降通道里苦苦挣扎——这也从一个侧面反映出中国经济和人民生活的现状，因为被视为“奢侈品”的这一佳酿早就不仅仅是用来满足口腹之欢。

（德国之声中文网）在中国的商业场上，觥筹交错的晚宴上少不了一瓶茅台。这个来自西南部贵州省的中国奢侈品牌是中华人民共和国迄今为止最著名的白酒。

几乎每个中国人都知道茅台，但真正能够享用它的人却很少。茅台不仅酒精度数最高可达53度，其价格对普通人来讲也高不可攀。以前，房地产和金融界人士是茅台酒的主顾，当然还有国家干部。但是，这些人很长一段时间来已经找不到很多庆祝的理由了。

国企贵州茅台多年来如日中天，甚至远销国外。在德国汉堡、柏林等大城市，专业零售商的货架上也有茅台出售。2001年上市后，它在几年时间里跃升为全球市值最高的烈酒企业，代表了中国经济的欣欣向荣。但近年来，茅台开始走下坡路。因此，投资者都密切关注着茅台本周将公布的季度业绩报告。

经济下行的影响

茅台的业绩似乎摇摆不定。9月中旬，一瓶最畅销的飞天茅台在专业零售商那里的售价为2300-2600元之间。考虑到中秋节即将到来，这个价格并不算高。分析师认为，在此前价格长期上涨的背景下，消费下降、对烈酒需求的下降是茅台酒价格下跌的一大原因。

茅台只是一个例子，反映出许多公司因房地产危机、劳动力市场疲软以及随之而来的消费下滑而出现螺旋下降趋势。德国在华企业的情绪也很糟糕。德国商会表示，许多德国在华企业对他们在中国的业务不太乐观。

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此外，上周官方公布最新的经济数据也让人怀疑中国今年将无法实现其自我设定的5%左右的增长目标。

中国政府现在希望尽快通过经济刺激措施来应对这一问题，这让商界感到欢欣鼓舞。但分析师认为，这更多的是短期性驱动因素。中国经济杂志《财新》写道，从长远来看，为了看到市场再次长期增长，需要进行结构性经济改革并通过政府支出提供支持。

白酒在年轻人中不太受欢迎

在越来越多人手头紧、不再愿意为高昂的茅台酒破费的年代，茅台更需要扩大顾客群，但中国的年轻人却不像老一辈那样喜欢喝白酒。因此，茅台这家百年老厂也试图通过通过提供产品的多样化来吸引年轻受众，但新产品能否为公司扭转局面还有待观察。

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茅台是"硬通货"

中国国家和党的领导人习近平持续多年的反腐败运动也对茅台造成了打击。今年，又一位前茅台老板落马：2024年2月，茅台集团原董事长高卫东一审被判无期徒刑，罪名包括他利用职务便利，为有关个人和单位在经营公司、承揽工程项目、获得土地开发权、购买茅台酒等事项上提供帮助直接或者通过相关人员非法收受财物共计折合人民币1.1亿余元。

由于价格昂贵，茅台酒长期以来被认为是一种流行的行贿手段。现在，许多官员不再被允许接受茅台作为礼物，地方政府也已将茅台从官方招待会的菜单中删除。国企的情况也变了。公司老板不再花那么多钱宴请政府官员，桌上的茅台酒也少了。一名员工说，如果被人看见请客上茅台可能会很麻烦，尤其是在采购部门，因为茅台是"硬通货"有些中国人自己根本不喝茅台，尽管行家们称喝茅台不会引起头痛，比其他中国白酒对肝脏的危害小。许多人则是把手里的茅台作为投资存放多年，然后出售以获利。

（德新社）

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