中国经济小幅反弹 大规模失业恐引社会动荡

(德国之声中文网) 中国国家统计局5月15日公布经济数据，4月规模以上工业增加值同比增长3.9%。

工业生产是衡量中国制造业、采矿业和公用事业部门产出的指标。在第一季时，中国经济的这一重要部分同比萎缩了8.4%。4月份的好转是由于制造业较上年同期增长5.0%，比3月份的1.8%的降幅大为改善。

此外，中国社会消费品零售总额同比下降7.5%，较上月收窄8.3个百分点。零售是衡量这个世界上人口最多的国家的消费支出的重要指标。

1-4月固定资产投资，即房地产、基础设施和资本设备支出的价值，同比下降10.3%，比1-3月的16.1%的降幅有所改善。

中国国家统计局新闻发言人刘爱华表示：「4月主要指标延续了3月份以来恢复改善势头，随着中国国内生产生活恢复发展，PPI（工业生产者出厂价格指数）有一定的向上支撑。」

虽然这份月度数据较3月有所改善，但刘爱华说：「整体经济还没有回到往年正常水平。」

失业压力山大

中国4月调查的失业率为6.0%，高于3月的5.9%，但好于2月6.2%的历史高位。不过券商中泰证券4月底的一份研究报告称，实际失业率为20.5%，失业人数为7千万。

香港望正资产管理公司 （Upright Asse）首席经济学家刘陈杰在3月底更估计，疫情可能让超过2亿中国劳工失业。

根据《南华早报》，新冠病毒疫情爆发以来，中国已有数千万人失业，对社福网带来极大压力。报导指出，其中最脆弱的劳工就是中国3亿的农民工。能否协助他们度过经济低迷是中国经济是否能复苏，政治是否稳定的指标。

此外中国服务业和私营企业也占了绝大多数就业岗位。中国共产党若要实现「文化和经济大复兴」就得重振这些产业的经济。

《南华早报》报导，虽然中国在90年代末出现国营部门裁员潮，但当时蓬勃发展的民营经济迅速吸纳了失业劳工，2008到2009年出口导向型制造业导致失业时，中国国内城市化的推进帮助失业者进入城市找到服务性工作岗位。但这次全面性的经济危机却未有新救兵。

残破的中国社福制度

根据《南华早报》，目前中国的社会保险条例，用人单位必须为每个员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、产假等5种政府规定的保险，以及住房公积金。

在企业的所得税要求之外，加起来的征收额高达员工工资的30%以上，这对于规模较小的制造业和服务业公司来说，负担特别沉重，因此许多私营企业的雇主都试图避免缴纳住房公积金，并透过少报工资或临时雇佣工人的方式来降低成本。

此外，根据中国人力资源和社会保障部的数据，中国的国营失业救济金制度在2020年第一季度仅向230万人提供了经济支持，平均每个申请人每月可获得约1350元人民币（约合190美元）的救济金。

2019年，在总人数约2.05亿的劳动力中，只有四分之一的人参加了失业保险，城镇职工中也不到一半。就农民工而言，截至2017年中央停止公布的参保前，此比例为17%。

中国社福制度几经调整，90年代总理朱镕基带动改革，废止苏联式 「从摇篮到坟墓 」的国企福利制度。此举使得数百万工人失业，甚至导致国家主导经济模式最为根深蒂固的东北地区出现大规模社会动荡。

目标在2020年底前除贫的习近平面对疫情带来的经济大冲击，除了端出短期的纾困方案，还得设法因应大规模失业以稳定政权。

邹宗翰/杨威廉 （路透社等）