中国经济复苏 德企获利

（德国之声中文网）中国官方及财新本周推出的制造业及服务业PMI指数显示，制造业的这一景气指数达到数年来的最高，服务业则发展不均衡，其中建筑业、运输业位列翘楚。需求仍不足，就业压力仍存。

PMI的上升对于中国经济复苏的标志性意义，有不同分析。北京的美国经济学者佩蒂斯（Michael Pettis）向德国之声表示：“PMI的强劲数据显示，经济供给侧的复苏远比需求一侧要快得多。特别是（中国）国内消费今年因众所周知的原因非常疲弱。”佩蒂斯预计，明年情况将会相反，因消费者将会支出2020年积攒的额外储蓄，而北京也会在投资方面有所回调。

柏林墨卡托中国研究中心的曾林（Max Zenglein）向德国之声表示，尽管中国也仍在努力摆脱疫情的后续影响、今年前9个月中国公布的经济增速仅为0.7%，但无论如何经济正在恢复活力。他说，这对德国企业来说是个好消息。“特别是已经在中国长期存在的传统工业会获利，特别是汽车的销售额强劲增长。”

比如戴姆勒公司2019年在中国销售了约70万辆汽车，比在美国的销量多出一倍有余。大众作为在华德企的先驱，自1980年代即在华生产，如今约四成汽车在中国售出。中国早已取代美国成为世界最重要的汽车市场。

中国是继美国之后欧盟最大的贸易伙伴。2000-2019年的二十年间，双边贸易额接近增长八倍，达到5600亿欧元。

根据墨卡托中国研究中心新近的一项研究，2019年对25家欧盟企业的抽样调查显示，这些企业平均11.2%的营业额是在中国实现的。

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德国作为欧盟最大的经济体，与中国的经济关系尤其密切。2019年德国对华出口占到欧盟对华出口的接近一半（48.5%），这相当于法国对华出口的接近4.5倍。法国是欧盟第二大对华出口国。

德国的主要对华出口行业是汽车和机械。不过，农产品、如猪肉也日渐扮演重要角色。

受新冠疫情后果的影响，今年第二季度，中国首次成为德国最大的出口市场——去年中国排在美国与法国之后，略高于荷兰。这估计与欧美受到疫情的影响有直接关联。

德国是否会因此对中国过度依赖，墨卡托中国中心的首席经济师曾林认为答案是否定的。“因全球疫情肯定会发生贸易结构的推移，但这是短期的。欧美也将经历经济复苏，从而加入中国的行列。我认为，如果现在说未来必须依赖中国，是夸张了。”不过，他同时提醒德国外贸的优势应在于多样化，“中澳之间冲突的激化即是一个警示的例子。”

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