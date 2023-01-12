中国经济增长2022年或跌至40年来最低

（德国之声中文网）接受法新社采访的十位专家预计，2022年中国国内生产总值（GDP）同比增长仅为2.7%。与之相对，中国2021年的GDP同比增长超过8%。

这也可能是1976年中国经济负增长1.6%以来，增长幅度最低的一年。被剔除的例外是2020年——新冠大流行爆发的这一年，中国GDP仅增长了2.2%。

北京曾为2022年设定了约5.5%的经济增长目标，但在政府严格的防疫 "清零 "政策下，制造业活动和消费受到遏制。

严格的封控、隔离和强制性的大规模新冠测试使一些经济枢纽城市的工厂和企业被迫关闭--比如世界上最大的iPhone工厂所在地郑州--并在全球供应链中产生了反响。

封控之后是疫情

而在三年的严防死守之后，中国于去年12月初突然大幅放松了防疫限制。之后新冠感染潮席卷全国，官方专家的估计也认为染疫人数以亿计，严重冲击甚至瘫痪经济活动。

这可能会反映在2022年第四季度的增长中，该数据也将在周二与零售、工业生产和就业等一系列其他指标一起公布。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

"第四季度相对困难"，中国社会科学院的经济学家张明对法新社说，"不管是按消费还是投资的指标，增长都在放缓。"

中国的出口在12月出现了疫情开始以来的最大跌幅，同比收缩9.9%，而消费在11月处于萎缩状态，投资也有所放缓。

房地产业有待复苏

荷兰合作银行的分析师Teeuwe Mevissen赞同张明的观点，他说最后一个季度经济 "几乎肯定会出现下降”，因为在12月放松防疫后疫情快速传播，"这对需求和供应情况都有负面影响”。

他还指出，房地产业遇到的问题也仍在拖累增长。该行业与建筑业一起，在中国GDP中占比高达四分之一。2020年政府开始收紧监管，打击过度借贷和投机活动以来，房地产业开始出现冷却。许多城市的房地产销售量下降，大型开发商陷入危机。

不过政府已开始试图缓解危机，提振房地产市场，于11月宣布了促进 "稳定和健康 "发展的措施，包括为负债的开发商提供信贷支持，以及为购房者的延期付款贷款提供援助。有些分析人士将此视为值得乐观的理由。

世界银行预测，2023年中国的经济增长将恢复到4.3%，这仍低于此前的预期。经济学家Larry Yang预计，2023年经济增长将逐季加速，全年GDP增幅将达到5%，这与法新社采访的其他分析师的预测一致。他认为“经济最糟糕的时期已经过去了”。

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（法新社）

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