中国经济增长受疫情和洪灾影响而放缓

中国国家统计局公布的今年7月中国国民经济数据显示，中国工业生产和零售业增速放缓，新冠疫情的反弹对市场需求造成影响，同时多地出现的洪涝灾情也影响了企业的正常生产和运营。
（德国之声中文网）法新社报道指出，中国作为世界第二大经济体，去年通过大规模检测以及严格的封锁隔离措施，去年迅速从新冠疫情中恢复过来。
但是由于德尔塔（Delta）变种病毒在中国多个省份传播威胁到了经济的增长，中国局部地区再次施行了封锁和广泛的旅行限制措施。
据中国国家统计局公布的最新数据，今年7月中国社会消费品零售总额增长8.5%。但这一增幅低于彭博社分析师所做的预测。
分析师们认为，这一数字也低于6月份12.1%的增长，这可能反映了上个月疫情在数十个地区蔓延的结果。
中国国家统计局新闻发言人付凌晖周一（8月16日）在记者会上表示，7月份，受外部不确定因素增加和中国国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落，但是从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。
他说， 从7月当月看，部分消费领域和服务业增长有所放缓。河南、江苏、湖南等部分地区社会消费品零售总额增速不同程度比上月有所回落，一些接触型聚集型行业，比如批发零售、住宿餐饮等行业增速比上月有所回落。
今年7月，中国规模以上工业增加值增长6.4%。
7月中旬，中国国家统计局公布的6月全国城镇调查失业率为5.0%，与5月份持平，比上年同期下降0.7个百分点。
ING银行大中华经济师彭蔼娆在接受法新社采访时表示，“半导体芯片短缺影响到工业生产”，造成工业产出疲软。
芯片的短缺已经在全球经济中造成冲击，影响到从汽车到耳机的所有产品的供应。
凯投宏观(Capital Economics)亚洲经济学家威廉姆斯（Mark Williams）在最近发表的一份报告中指出，7月份中国经济增长出现的“广泛放缓”现象可能是由于疫情和中部地区洪灾造成的。
他说：“有报道称，由于工人无法去工厂上班，所以造成生产线停产。”
（法新社等）
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8月9日，中国国家统计局发布的今年7月主要经济数据显示，工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨幅度达9%，鉴于中国是出口大国，这一趋势势必对很多国家的消费者价格产生直接影响。
8月4日公布的7月财新中国服务业PMI显示，中国的服务业7月加速增长。不过，路透社指出，新冠德尔塔变种新近在中国各地的蔓延已开始威胁这个全球第二大经济体的复苏。