中国经济增长受疫情和洪灾影响而放缓

（德国之声中文网）法新社报道指出，中国作为世界第二大经济体，去年通过大规模检测以及严格的封锁隔离措施，去年迅速从新冠疫情中恢复过来。

但是由于德尔塔（Delta）变种病毒在中国多个省份传播威胁到了经济的增长，中国局部地区再次施行了封锁和广泛的旅行限制措施。

据中国国家统计局公布的最新数据，今年7月中国社会消费品零售总额增长8.5%。但这一增幅低于彭博社分析师所做的预测。

分析师们认为，这一数字也低于6月份12.1%的增长，这可能反映了上个月疫情在数十个地区蔓延的结果。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖周一（8月16日）在记者会上表示，7月份，受外部不确定因素增加和中国国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落，但是从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。

他说， 从7月当月看，部分消费领域和服务业增长有所放缓。河南、江苏、湖南等部分地区社会消费品零售总额增速不同程度比上月有所回落，一些接触型聚集型行业，比如批发零售、住宿餐饮等行业增速比上月有所回落。

今年7月，中国规模以上工业增加值增长6.4%。

7月中旬，中国国家统计局公布的6月全国城镇调查失业率为5.0%，与5月份持平，比上年同期下降0.7个百分点。

ING银行大中华经济师彭蔼娆在接受法新社采访时表示，“半导体芯片短缺影响到工业生产”，造成工业产出疲软。

芯片的短缺已经在全球经济中造成冲击，影响到从汽车到耳机的所有产品的供应。

凯投宏观(Capital Economics)亚洲经济学家威廉姆斯（​Mark Williams）在最近发表的一份报告中指出，7月份中国经济增长出现的“广泛放缓”现象可能是由于疫情和中部地区洪灾造成的。

他说：“有报道称，由于工人无法去工厂上班，所以造成生产线停产。”

（法新社等）

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