 中国经济增速保6 无意外但三十年最低 | 经济纵横 | DW | 17.01.2020

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经济纵横

中国经济增速保6 无意外但三十年最低

中国国家统计局在周五上午召开记者会表示，2019年中国的国民国内生产总值比去年增长6.1%，符合年初6.0-6.5%的预期。但是专家认为，中国未来还面临着其他挑战。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs (picture-alliance/dpa/Imaginechina/X. Zhengyi)

(德国之声中文网) 根据中国国家统计局，中国2019年第四季度的经济增长率为6.0%，与第三季度相同。但这个数字也是近30年以来最低。

全年国内生产总值为990,865亿元，比上年增长6.1%，达成6.0-6.5%的目标，也符合专家对于中国的经济增速会从2018年的6.6%往下降低的预测，这也是1990年以来最低的经济增长率。中国国家统计局的宁吉喆在记者会上提醒道，全球的经济也正在放缓当中。

出乎外界预料的是，第四季度数据延续了第三季度的增速，显示出工业产出和投资增长转好，零售总额基本持平。

国家统计局报告中写道，2019年「面对国内外风险挑战明显上升的复杂局势」，政府仍然努力工作，「国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现，为全面建成小康社会奠定了坚定基础。」

其他细节数字

中国在周五(1月17日)上午除了公布2019年第四季度以及年度的经济增长率，也针对工业生产、粮食产量、服务业、零售业等表现做了整体报告。

1. 2019全年全国规模以上工业增加值比上年增加5.7%。其中，12月份工业产值同比增长6.9％，为9个月以来最快。 分析师此前预期增长将从11月的6.2％降至5.9％。
2. 全年固定资产投资增长5.4％，而预期增长5.2％，同等于该年前11个月。
3. 12月零售总额比上年增长8.0％，高于预期的7.8％和11月的8.0％。
4. 2019年房地产的投资同比增长9.9％，略低于今年前11个月的10.2％。

专家悲观预测

此前，路透社搜集到的专家意见表示，他们估计中国在去年10到12月之间的经济增长·率为6.0%，跟前一季度的数字相同。但至于2019年整年的经济增长率，这些专家估计中国的年度经济增长率会从2018年的6.6%降低到6.1%。这也是1990年开始记录年度经济增长率以来最低的记录。

专家告诉路透社，中国政府会进一步下调2020年的经济增长率目标，放在6.0%。2019年，中国的经济增长率目标是6.0-6.5%，有赖公共建设的花费防止更显著的经济放缓。

对于中国共产党而言，今年是关键的一年，将决定习近平先前预告的「在2020年建成全面小康的社会，实施第一个百年目标」这一承诺是否兑现。1月13日，中国国家统计局的宁吉喆预告2019年的经济增长目标6.0-6.5%将会实现。

如果这一目标达成的话，将符合中国当局的设想，但政策内部人士表示，中国领导人将必须确保未来几年年均增长5％-6％，否则便会陷入所谓的"中等收入"陷阱，也就是收入上升到一定水平之后便停滞不前的窘境。

罗法/文木(路透社)

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