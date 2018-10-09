中国经济前景何以“十分光明”？

(德国之声中文网) 主管经济的副总理刘鹤强调，社会上对"国进民退"的议论"既是片面的，也是错误的"。他认为，目前一些国资企业是在"帮助"一些"前期通过高负债扩张较快、由于偏离主业而在流动性上遇到困难的民企度过难关"，这种帮助也包括重组。这"恰恰体现国企和民企相互依存、相互合作，我认为是好事"。刘鹤表示，"民营企业经营状况好了，国有资本可以退出。反过来，如果国有企业遇到困难，也可以通过民企积极参与提高效率。"

近期，中国许多私营中小企业都遇到了融资困难的情况。对银行而言，中小企业被视为高风险，因其高质量抵押品有限，一旦无力还款，也没有政府撑腰。现金流也时常无法稳定覆盖利息还款。尽管中国经济主管部门已经指示国资银行向中小企业、民营企业放贷，从而在贸易战背景下避免经济增速锐减、就业岗位大量流失，但是，路透社引述官方数据称，今年上半年仍有504万家企业破产。一名银行高管对路透社表示："有很多方式可以让一家银行看上去是在向中小企业贷款，以达成贷款目标，比如，向一家大型企业下属的多个较小的附属企业贷款，或者向一家大企业的材料供应商贷款。"还有业内人士对德国之声担忧地表示，一些质押股权上市的私营企业正面临被国资银行收回的"国有化大洗劫"风险。

刘鹤在联合专访中批评了国资银行的一些做法。他强调，中国在"毫不动摇地巩固和发展公有制经济"的同时，也"毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展"；民营经济"在整个经济体系中具有重要地位，贡献了50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的新增就业和企业数量。……支持民营企业发展就是支持整个国民经济的发展。"刘鹤批评指出，"有些机构的业务人员认为，给国有企业提供贷款是安全的，但给民营企业贷款政治上有风险，宁可不作为，也不犯政治错误。这种认识和做法是完全错误的。……那些为了所谓'个人安全'、不支持民营企业发展的行为，在政治取向上存在很大问题，必须坚决予以纠正。"

中国股市近期一直低迷

经济学家胡星斗教授对副总理刘鹤的这一表态持赞赏态度。他在接受德国之声采访时说，不论北京方面是否真的在搞"国进民退"，国资银行的贷款方针以及地方政府的土地政策目前确实在客观上导致了"国进民退"。胡星斗认为，刘鹤此次肯定民营企业重要性的讲话，也是在当前形势下提升市场信心之举。"很多人现在对经济前景持有悲观的看法，特别是担心中美贸易战恶化会对中国经济带来更大的负面影响。"

能否兑现改革承诺才是关键

刘鹤在讲话中，多次强调中国经济形势"总体上保持了稳中向好的基本态势"，并指出中美贸易争端等不利因素对当前市场的"心理影响大于实际影响"。他说，"从经济增长、就业、物价、国际收支、企业利润、财政收入、劳动生产率等主要指标看，我国经济运行都处于合理区间。与国际上的主要经济体相比，我国经济的表现都是比较优秀的"。而"历史上积累的各种风险和问题正在不可避免地水落石出，这是个必然的过程，要理性看待。"刘鹤认为，"如果从一时一事看，可能会感觉有一些困难，但是一旦把它作为一个历史进程往前看，中国经济发展前景十分光明。"

经济学家胡星斗

胡星斗教授则认为，中国经济前景长期继续向好、"十分光明"并不存在必然性，关键还是能否实现经济转型，避开所谓的"中等收入陷阱"，摆脱粗放式发展路线。"从经济学规律上来看，粗放式发展的成果是有限的。长期来看，还是要靠更大的科技投入、创新投入，才能实现经济的持续发展。也就是说，中国经济的未来，取决于改革、开放、发挥人的创造性、保护知识产权。要改革束缚人的体制，才能实现刘鹤所说的'一片光明'。"胡星斗特别指出，从历史来看，很少有国家真正在长期层面上实现了经济的"一片光明"。"重要的是中国政府接下来能做什么，而不是他们说什么。……如果中国当局能够落实此前中共十八届三中全会、四中全会的改革方案，中国也许还真能很快变成真正的市场经济体和法治国家。这才是中国经济长期发展的保障。"