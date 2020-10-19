 中国经济交出“作业” 德国能否参考? | 经济纵横 | DW | 20.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国经济交出“作业” 德国能否参考?

北京最新发布的官方数据显示，中国经济正在摆脱疫情造成的影响，有望成为今年唯一实现增长的主要经济体。面对这份“作业”，德国人心中有几个问题：这成绩可信吗？对于我们意味着什么？究竟可不可以学习中国在抗疫和扶植经济方面的经验？

Handel Europa und China Hamburg Containerschiff (picture-alliance/dpa/B.Marks)

驶入汉堡港的中国货轮 (2013年资料图)

（德国之声中文网）在欧洲新冠疫情再度加剧，各国都在尽力避免经济生活停摆的情况重现的同时，中国作为最早爆发疫情的国家，却似乎已经摆脱了疫情的阴影，经济生产步入正轨。根据中国国家统计局最新公布的数据，前三季度中国国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。而分季度看，疫情最为严重的第一季度同比下降6.8%，第二季度增长3.2%，第三季度则有同比4.9%的增长。     国家统计局新闻发言人刘爱华表示，今年前三季度整体经济"呈现出了持续稳定恢复的态势。需求逐步回暖，产业循环逐步畅通，市场主体信心在进一步恢复"。根据IMF的预测，2020年中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现增长的主要经济体。相比之下，IMF在本月的最新报告中称，美国经济预计将收缩4.3%，欧元区预计收缩8.3%。

Max J. Zenglein (MERICS)

柏林墨卡托中国研究中心的首席经济学家曾林

北京这份"成绩单"是否掺水?

最新的经济数据引起了全世界的关注，和中国经济有着紧密联系的德国自然也不例外。面对这些"看起来很美"的数据，德国人心中的主要疑问在于：中国真的已经摆脱疫情困扰了吗？这些经济数据真的可信吗？因为在过去，中国的官方统计数据常常"过于完美"，令外界产生数据操控的怀疑。

不过在柏林墨卡托中国研究中心的首席经济学家曾林（Max J. Zenglein）看来，至少这次公布的经济数据是可信的。他在接受德国《明镜周刊》采访时说："我对于中国走出危机的前景十分看好。到目前为止，中国政府都处理得当，避免了疫情带来的经济损失，尤其是对于中产阶层来说。"

Nationalfeiertag in China (Ng Han Guan/AP/picture-alliance)

中秋、国庆假期期间，中国国内旅游业强势重启

这一点从中国人重新高涨的消费热情中可见一斑。从疫情爆发以来，零售业的销售总额重新呈现正增长，今年9月私人消费总额甚至还比去年同期增长了3.3%。曾林分析认为，中国政府通过减税、紧急救助贷款还有购物津贴等措施来支持中小企业以及私人消费者的做法，显然取得了一些成效。

 "明镜在线"也分析指出，还有不少并非出自国家统计局的数据，包括全国用电量的明显增长，汽车销售量和10月初"黄金周"期间中国国内民航机票销量的回升，看起来也都与国民经济总体增长的趋势相符。而根据不少在华观察人士的描述，许多繁华商业街区已经恢复了疫情之前的热闹拥挤，大城市的公路上重新又出现了堵车的长龙。

DW.COM

全球第二大经济体中国7到9月GDP同比增长4.9%，是全球目前唯一正增长的主要经济体。不过受到全球疫情影响，未来不确定性仍相当高。

中国今年8月单月的工业企业利润同比增长19.1%，保持连续4个月的增长势头，但今年1至8月的工业利润总数仍然低于去年同期水平。

在经济增速放缓、外部环境不佳的情况下，中国领导人近期频繁强调“国内大循环”，著名经济学家林毅夫更是指出，“内循环”绝非短期的应变措施。“内循环”究竟是否必要？实现“内循环”会又会有哪些困难？中国还需要采取哪些措施才能找到新的增长动力？

新冠危机给德国经济带来的后果大于迄今预估。德国主要经济研究机构下调了此前的估值。

在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。

德国经济部长认为德国经济界必须减少对中国的依赖，默克尔总理警告德国对华出口比重过高。德国经济的前途在哪里？德国经济亚太委员会主席凯飒认为，越南和印度尼西亚可以是取代中国的选项。

在德国担任欧盟理事会主席国期间，欧盟对中国表现出更多的自信。欧盟的一个目标是在年底前和中国达成投资协议，在市场准入方面争取更多平等，减少依赖。但对于中方，德国扮演着什么角色？德国经济对中国的依赖性又到底有多大呢？

德国面临机遇？

作为出口导向型的经济体，中国的市场对于德国来说至关重要。在疫情期间，中国超越法国，成为德国出口工业第二大的销售市场。从1月到8月，德国向中国出口了总价值约603亿欧元的商品。美国目前仍以658亿欧元的总量暂时位居第一。

 "明镜在线"的报道指出，对于德国汽车制造商来说，中国在今年扮演了救星的角色。第二季度，当西方工业国家纷纷进入封城停摆状态的时候，大众汽车全球轿车销量的53%都是卖到中国。而戴姆勒和宝马的这个比例则分别是45%和44%。

德国知名汽车行业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）认为，如果要说汽车行业还有一个增长动力来源的话，那就是中国。他分析认为，面对疫情初期汽车销量暴跌的情形，中国政府及时采取发放新车采购津贴、放宽车牌号登记限制等措施，有效促进了汽车市场的复苏。

中国的"作业"到底能不能抄？

面对中国交出的这份"抗疫作业"，《南德意志报》在线版评论认为，至少从中国的例子可以看出，摆脱疫情带来的经济萧条是一项可以完成的任务。对于全世界来说，中国最新的经济数据传递出来的关键信号就是：抗击病毒就是抗击萧条。这两者是相辅相成的，"要想让人们重新打开荷包去消费，去餐馆吃饭，出去旅游，首先得消除人们对于感染病毒的恐惧。"

文章指出，中国的例子显示，"短暂但是极端的停摆（Lockdown），比美国式的长久但是半心半意的拖延战术要更有效"。虽然中国在民权和民主方面的"差成绩"都是有目共睹，但是"向中国学习，并不等同于要束缚和监控民众"。作者认为，中国如何集中协调和组织疫情防控工作，是值得柏林官员学习的。

观看视频 02:05

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

在《南德意志报》网页开放的读者讨论区，不少德国网友对"能否学习中国"这个话题进行了激烈的讨论。署名"srb70"的读者震惊地连续发问："你们是认真的吗？一个以侵犯人权出名的国家，我们要开始拿它作为榜样？我们已经到了这样的地步吗？"

网友N©Rth₃₁则相对冷静地写道："我认为，我们应该逐步和中国拉开距离。在中国进入这个游戏之前，德国从来没有像这样虚弱过。这种对中国的依赖性，才是在危机当中对我们造成最大伤害的。"

署名Andreas Kunz的网友认为，抗击病毒的确是一项可以完成的任务，而德国在这方面做得也不差。"我们绝对不能学习中国的模式。一年前我们还在批评的社会信用体系，现在中国已经借着抗疫名义在全国推广起来。这种对公民的监控在我们这里是没有人会接受的。"他认为，德国应该将民主、自由和气候保护结合起来，寻找自己的"可持续"抗疫道路。

观看视频 01:15

武汉旅游业现曙光

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

CHINA-ECONOMY-PMI (CN)

中国第三季GDP增速强 疫情后经济回稳 19.10.2020

全球第二大经济体中国7到9月GDP同比增长4.9%，是全球目前唯一正增长的主要经济体。不过受到全球疫情影响，未来不确定性仍相当高。

China Lianyungang | Wirtschaft | Handelshafen

中国进出口强势增长疫情损失几近弥平 13.10.2020

尽管新冠疫情仍在全球肆虐，中国的进出口却显现出强劲的增长势头。种种迹象显示，中国的对外贸易已经恢复至疫情爆发前的水准。

USA l Chinatown in Manhattan, New York City

疫情下的纽约曼哈顿唐人街正在消失 17.10.2020

虽然纽约的疫情已经逐渐好转，但唐人街的生意并没有恢复。昂贵的房租、游客数量的减少，再加上中餐厅向外卖转型的不顺，都给曾经热闹非凡的纽约曼哈顿唐人街投下阴影。

广告
Coronavirus Shop in Ballycastle (Liam McBurney/empics/picture alliance)

爱尔兰成为欧盟首个重启封锁措施的国家

爱尔兰重新采取严格的防疫措施，要求全国范围内暂停不必要的商业活动。爱尔兰也就此成为欧盟范围内第一个重新采取封锁措施的国家。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  