中国经济交出“作业” 德国能否参考?

（德国之声中文网）在欧洲新冠疫情再度加剧，各国都在尽力避免经济生活停摆的情况重现的同时，中国作为最早爆发疫情的国家，却似乎已经摆脱了疫情的阴影，经济生产步入正轨。根据中国国家统计局最新公布的数据，前三季度中国国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。而分季度看，疫情最为严重的第一季度同比下降6.8%，第二季度增长3.2%，第三季度则有同比4.9%的增长。 国家统计局新闻发言人刘爱华表示，今年前三季度整体经济"呈现出了持续稳定恢复的态势。需求逐步回暖，产业循环逐步畅通，市场主体信心在进一步恢复"。根据IMF的预测，2020年中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现增长的主要经济体。相比之下，IMF在本月的最新报告中称，美国经济预计将收缩4.3%，欧元区预计收缩8.3%。

柏林墨卡托中国研究中心的首席经济学家曾林

北京这份"成绩单"是否掺水?

最新的经济数据引起了全世界的关注，和中国经济有着紧密联系的德国自然也不例外。面对这些"看起来很美"的数据，德国人心中的主要疑问在于：中国真的已经摆脱疫情困扰了吗？这些经济数据真的可信吗？因为在过去，中国的官方统计数据常常"过于完美"，令外界产生数据操控的怀疑。

不过在柏林墨卡托中国研究中心的首席经济学家曾林（Max J. Zenglein）看来，至少这次公布的经济数据是可信的。他在接受德国《明镜周刊》采访时说："我对于中国走出危机的前景十分看好。到目前为止，中国政府都处理得当，避免了疫情带来的经济损失，尤其是对于中产阶层来说。"

这一点从中国人重新高涨的消费热情中可见一斑。从疫情爆发以来，零售业的销售总额重新呈现正增长，今年9月私人消费总额甚至还比去年同期增长了3.3%。曾林分析认为，中国政府通过减税、紧急救助贷款还有购物津贴等措施来支持中小企业以及私人消费者的做法，显然取得了一些成效。

"明镜在线"也分析指出，还有不少并非出自国家统计局的数据，包括全国用电量的明显增长，汽车销售量和10月初"黄金周"期间中国国内民航机票销量的回升，看起来也都与国民经济总体增长的趋势相符。而根据不少在华观察人士的描述，许多繁华商业街区已经恢复了疫情之前的热闹拥挤，大城市的公路上重新又出现了堵车的长龙。

德国面临机遇？

作为出口导向型的经济体，中国的市场对于德国来说至关重要。在疫情期间，中国超越法国，成为德国出口工业第二大的销售市场。从1月到8月，德国向中国出口了总价值约603亿欧元的商品。美国目前仍以658亿欧元的总量暂时位居第一。

"明镜在线"的报道指出，对于德国汽车制造商来说，中国在今年扮演了救星的角色。第二季度，当西方工业国家纷纷进入封城停摆状态的时候，大众汽车全球轿车销量的53%都是卖到中国。而戴姆勒和宝马的这个比例则分别是45%和44%。

德国知名汽车行业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）认为，如果要说汽车行业还有一个增长动力来源的话，那就是中国。他分析认为，面对疫情初期汽车销量暴跌的情形，中国政府及时采取发放新车采购津贴、放宽车牌号登记限制等措施，有效促进了汽车市场的复苏。

中国的"作业"到底能不能抄？

面对中国交出的这份"抗疫作业"，《南德意志报》在线版评论认为，至少从中国的例子可以看出，摆脱疫情带来的经济萧条是一项可以完成的任务。对于全世界来说，中国最新的经济数据传递出来的关键信号就是：抗击病毒就是抗击萧条。这两者是相辅相成的，"要想让人们重新打开荷包去消费，去餐馆吃饭，出去旅游，首先得消除人们对于感染病毒的恐惧。"

文章指出，中国的例子显示，"短暂但是极端的停摆（Lockdown），比美国式的长久但是半心半意的拖延战术要更有效"。虽然中国在民权和民主方面的"差成绩"都是有目共睹，但是"向中国学习，并不等同于要束缚和监控民众"。作者认为，中国如何集中协调和组织疫情防控工作，是值得柏林官员学习的。

观看视频 02:05 分享 黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3jV8K 黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

在《南德意志报》网页开放的读者讨论区，不少德国网友对"能否学习中国"这个话题进行了激烈的讨论。署名"srb70"的读者震惊地连续发问："你们是认真的吗？一个以侵犯人权出名的国家，我们要开始拿它作为榜样？我们已经到了这样的地步吗？"

网友N©Rth₃₁则相对冷静地写道："我认为，我们应该逐步和中国拉开距离。在中国进入这个游戏之前，德国从来没有像这样虚弱过。这种对中国的依赖性，才是在危机当中对我们造成最大伤害的。"

署名Andreas Kunz的网友认为，抗击病毒的确是一项可以完成的任务，而德国在这方面做得也不差。"我们绝对不能学习中国的模式。一年前我们还在批评的社会信用体系，现在中国已经借着抗疫名义在全国推广起来。这种对公民的监控在我们这里是没有人会接受的。"他认为，德国应该将民主、自由和气候保护结合起来，寻找自己的"可持续"抗疫道路。

观看视频 01:15 分享 武汉旅游业现曙光 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3hz4E 武汉旅游业现曙光

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。