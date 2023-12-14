中国经济为何复苏“脆弱”? 世行预测中国明年增速4.5%

（德国之声中文网）世界银行在周四（12月14日）发布的一份报告中表示，尽管近期有所复苏，但中国经济明年仍将放缓，增长率将从今年的 5.2% 降至 4.5%。报告称，除疫情带来的冲击外，房地产行业低迷、全球对中国出口商品需求降低、高债务水平以及消费者缺乏信心都造成经济复苏"脆弱"。报告指出，房地产行业的长期低迷将产生广泛影响，并将进一步挤压本已紧张的地方政府财政；全球需求疲软对制造商来说是一个风险。此外，鉴于中国社会保障体系脆弱以及人口迅速老龄化，年轻代际的负担会更重。

世界银行预测，"前景面临相当大的下行风险"，中国经济增速2025 年将进一步放缓，从明年的 4.5% 降至 4.3%。

世界银行的报告强调中国需要推行广泛的结构性改革，通过推进消费复苏来保持稳健增长，因为中国已经拥有充足的现代化公路、港口、铁路和住房项目，水泥、钢铁和许多其他制造业产能过剩，对经济的提振作用将小于消费支出所能带来的提振作用。

中央经济工作会议未宣布针对消费者的刺激措施

12月11日至12日，中国召开了一年一度的最高级别经济工作会议--中央经济工作会议。会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键。麦格理集团(Macquarie Group)首席中国经济学家拉里‧胡(Larry Hu)表示，这次由国家主席习近平主持的会议比往年更加"支持增长"，政策制定者可能会将明年的GDP增长目标设定为"4.5-5%"或"5%左右"，与2023年的目标大致相同。但其他分析师质疑，如果不直接针对消费者采取刺激措施，能否实现这样的增长水平。花旗银行分析师周三指出，"没有任何迹象表明会出台大规模消费支持政策"， "没有关于增加家庭收入的详细讨论。" 瑞银分析师认为，考虑到增长阻力以及会议设定的温和的支持政策，5%的增长水平实现起来非常具有挑战性。他们预计明年的增长率将放缓至 4.4%。

裴敏欣：政治基本面阻碍中国的经济发展

克莱蒙特•麦肯纳学院政府学教授裴敏欣在彭博社发表文章认为， "中国的经济基本面看起来比西方头条新闻可能让人相信的还要强劲。 更有可能阻碍中国经济发展的是中国技术官僚无力解决的问题：政治。"

文章说，"更大的问题是，习近平主席和他的幕僚们还没有想出如何消除中国企业家和外国投资者的悲观情绪"，"许多人带着他们的财富移居国外。 今年预计将有创纪录的 13,500 名高净值人士离开中国前往更安全的地方"。文章认为，"如果习近平不能扭转这一趋势，私营企业家对他的领导力失去信心将抑制投资和创造就业岗位。"

文章还尖锐地指出，"中国企业家看不到变革的前景，因为中共已经恢复了没有内部制衡的个人统治"，"中国领导人只需看看自己的历史就可以认识到，在提振投资者信心和刺激经济增长方面，政治基本面比经济基本面更为重要"，"今天的政策制定者只是在边缘进行调整。 他们或许能够抑制经济面临的最令人担忧的风险。 然而，真正充满活力的复苏需要习近平和中共所不能容忍的政治改革。"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



唱响中国经济光明论

12月5日，信用评级机构穆迪维持中国主权信用评级A1不变，但将评级展望从"稳定"调整为"负面"。理由是越来越多的证据表明，政府和国有企业要为经济疲弱地区提供金融支持，这对中国财政、经济和机构的状况构成广泛的下行风险。对此，中国政府部门和官员在各种公开声明和官媒文章中对穆迪此举予以抨击和驳斥，称中方对此"感到失望"。

据新华社报道，刚刚举行的中央经济工作会议提出要"加强经济宣传和舆论引导，唱响中国经济光明论"。观察家担心，中国将进一步控制舆论，打压中国国内对经济政策的批评声音，限制有关中国经济的负面新闻传播。

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