中国经济专家:2020增长不必拘泥「保6」

(德国之声中文网) 中国人民大学国家发展与战略研究院周三(12月19日)发布报告称，明年增长目标不必拘泥于6%以上，保持在5.5%-6%，保守目标为5.8%左右，足以完成"两个一百年"目标的阶段性任务，也能够保证社会就业的基本稳定，同时也更有利于保持战略定力，按照既定方针推动经济高质量发展。

人民大学经济学院教授于泽说:「2020年的经济增长目标不必为增速『破6』的关口过度紧张，在基于第四次普查数据进行调整后，2020年增速保持在5.5%-6%的目标区间，就能够实现『2020年GDP比2010年翻一番』的目标。」

他也说:「如果继续将2020年的GDP增长目标设在6%-6.5%，必须依靠强有力的财政刺激政策、 宽松的货币政策以及放松房地产市场调控来刺激短期增长。」他指出，目前看这三个条件或不具备或不利于中长期的经济高质量发展。

于泽并表示，未来中国将会逐渐从收入增长为主导模式，走向价格为主导模式，需要货币政策创造良好的价格环境；同时中国流动性供给结构和供给渠道较前些年发生了较大变化，与新变化对应的改革还在进展中。

在原有外汇占款投放渠道消失后，现有供给渠道存在较为严重的信息不对称问题，银行间市场利率波动性加大，导致商业银行等金融机构对流动性供给预期不稳定，更倾向于将资产投向利率债等低风险高流动性领域，以匹配负债端的波动性，这就导致了资金向实体传导不畅。

报告并建议，未来需要以改革提高流动性供给渠道的透明性和效率。一方面中央银行可以考虑适度增加交易商等措施扩大政策覆盖面；另一方面，商业银行也需要通过自身风控能力提升来将资金引导向实体经济。

其他专家怎么说

在中国人民大学国家发展与战略研究院组织的该论坛上，其他专家指出，尽管从制造业PMI等数据上看生产好转，但企业信心往下，还缺一把火让生产再上台阶；而明年的通胀风险亦不可小觑，考虑到能繁母猪数量明显下降，猪瘟缺乏根治办法，明年年初通胀还会再度上行。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁表示:「总的势头是在好转的，特别是今年没有因为内外部的风险挑战明显加大而放松提质方面的一些举措。」

他指出，虽然经济增长压力加大，但环保方向不变，力度不减，政府也没有把房地产作为短期刺激经济的手段，对于经济下行的容忍度应该是明显增强。

中国人民大学副校长刘元春表示，在超级霸权和技术革命周期开启的转折期，要有中长周期的视野。他比喻:「目前全球宏观处于一个冬季，在冬季一定不要想象夏天的景象。」

他称，对比全球，中国经济已是亮点，政策要遵循渐进主义，2020年逆风而行但不悲观。他认为，明年会出现一些短周期力量逆转，企业进入补库存周期，民间投资在国企投资触底回升后也有望跟进，要全面但适度激发民企的积极性，提振信心忌用力过猛，倾其所有反而激发不了。

莫尼塔研究首席经济学家钟正生亦在同一场合指出，虽然现在生产状况很好，但是企业家对未来的信心是一路走低的，形成一个很大的反差。

夏立民/任琛 (路透社)