中国纪录片"爷爷和父亲"获莱比锡电影节大奖

（德国之声中文网）在莱比锡纪录片和短片电影节（DOK Leipzig）上，中国导演邓伟拍摄的纪录片《爷爷和父亲》（Father）获得国际竞赛单元最佳电影金鸽奖。

评委会在主办方发表的声明中称，该片是一幅反映中国社会传统和变迁的跨越代际的肖像画，影片叙事"诚实、感人、执着"，"超越画面所及，表现了生活的复杂性，成为一曲人性的纯粹讴歌"。

学摄影出身的邓伟毕业于中央美术学院，这是他的长片处女作。此前该片曾入围今年的金马奖最佳纪录片，并于今年5月在加拿大DOXA电影节获得了国际竞赛单元最佳纪录片奖。邓伟在电影中，记述了自己双目失明的祖父生命最后的时光，以及祖父、父亲和自己三代人的生活亲情。

在国际竞赛单元获得银鸽奖的作品也是以底层普通人的命运为主题--波兰导演帕尔卡（Karol Palka）拍摄的讲述生活在偏远乡村的母女两人故事的纪录片"Bucolic"。

短片

古巴电影人阿隆索（Alejandro Alonso）的《深渊》（Abyssal）和波兰动画片女导演帕捷克（Marta Pajek）的《不可能的形象和其它故事》（Impossible Figures and Other Stories I）获得最佳短片金鸽奖。捷克女导演Diana Cam Van Nguyen的《爱，爸爸》（Love, Dad）和中国女导演唐菡的《粉红色的毛》（Pink Mao）获得了短片银鸽奖。

生活在柏林的中国电影人唐菡在《粉红色的毛》中，将图案为毛泽东头像的百元人民币钞票细细拆解，发现它并非很多人印象中那样是红色，而是粉红色。除了探讨人们为什么会看到本不存在的颜色，还涉及数字化、全球化、资本主义和性别角色等充满固有程式化观念的话题。

莱比锡国际纪录片和短片电影节创办于1957年的前东德，是欧洲第二大纪录片影展，被视为政治题材纪录片的展示舞台。今年的电影节上展映了来自全球各地的170多部影片。

（德新社、dok-leipzig.de）

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