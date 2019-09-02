中国精英藏富香港 「一国」与「两制」难取舍？

（德国之声中文网）整个夏天，香港的示威活动持续延烧。抗议者坚持诉求，暴力冲突一度激化。许多媒体预言，这是一场力量悬殊的"大卫与歌利亚"之战。

但从另一个角度看，事情似乎并不这么简单。柏林全球公共政策研究所的学者宾德（Andrea Binder）日前在《华盛顿邮报》发表分析文章指出，人们或许忽略了一个重要因素：中国大陆的富裕精英在香港拥有巨额资产，如果香港陷入混乱，他们将损失巨大。

但他们将自己的资产转移到香港，恰恰是看中了"一国两制"这个独特架构下香港所能提供的优越条件。如果一国两制名存实亡，他们的财富避风港也就不复存在。

宾德在接受德国之声电视采访时指出，对中国的富人来说，香港作为投资地极具吸引力，因为香港是一个离岸金融中心，有多样的投资的可能性、法治安全和税收优惠，"在这里投资会让财富增加更快"。由于中国政府在经济中的重要作用，"富裕阶层的很多人同时也是政府高官，政治和经济精英的联系十分密切"。

问题在于，香港的离案中心地位在"一国两制"之下才能发挥作用，因为香港拥有独立的、建立在英国法传统基础上的司法体系，还有独立的货币，大陆的资本管控鞭长莫及。

利益冲突

宾德说："离案中心的作用就在于让资产所有者隐身，让人无法看到哪个个人在这里拥有财产。显然，投资香港的大陆精英中不乏在党内具有影响力的人士。"而这些人士对香港的态度是矛盾的，因为从长远看，保护自己的资产和进一步加强对这个离岸中心的控制两种可能性似乎不可兼得。

"投资者总是希望安全，不希望市场动荡。但对中国的富裕精英来说，香港的情况比较复杂，因为他们的经济利益，即让自己的财富得到管理、增值，与他们的政治利益是相互矛盾的。"

有观点认为，北京或许已不再需要香港来带动中国经济的发展，因而可能对香港的活动采取强硬手段。但宾德认为，中国的政治和经济精英对香港有着更复杂的利益纠葛。暴力镇压示威运动、或香港治理方式的巨变将破坏这个城市独立与管控之间的平衡，因此也威胁到来自大陆的那些财富。"他们必须想清楚，是自己的政治利益还是经济利益更重要。这肯定是他们考虑的诸多因素中的一个。"

刊载于《华盛顿邮报》上的分析文章说，亚洲还有另一个离岸金融中心新加坡，但与中国经济体系之间的衔接不像香港这么紧密。所以对希望转移财富、资本的中国富人来说，香港这个基地是难以替代的。