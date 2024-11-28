中国籍连环强奸犯在德落网 德华人圈"起底"嫌疑人

中国籍连环强奸犯在德落网 德华人圈"起底"嫌疑人2024年11月28日
（德国之声中文网）2024年11月15日，法兰克福检察院与黑森州刑事警察局联合发表新闻稿称，以中国年轻女性为作案目标的系列强奸案嫌疑人于11月14日在黑森州大盖劳地区被抓获。
据德国媒体报道，现年43岁的嫌疑人系中国籍，被指控冒充女性身份，或借口"为自己女朋友看房"，通过中国社交平台"小红书"和"微信"，以寻找住房或过夜机会为由，与受害人预约见面看房，并在租房参观过程中使用药物迷晕受害者并实施性侵，据报道部分受害者在被侵害后曾昏迷数小时。
中国驻德国法兰克福总领馆11月16日也发布消息称，"11月14日，在中德双方通力配合下，黑森州刑侦局会同联邦刑警总局、法兰克福市警察局等机构联合侦破该案，在黑森州大盖劳地区（Groß-Gerau）抓获一名43岁中国籍嫌犯。"
自今年一月以来，德国警方共接获四起报案，其中两起发生在法兰克福，另两起发生在哥廷根与曼海姆，受害者年龄在19至33岁之间，均为中国女性。起初，个案由各地各自侦办，之后法兰克福检察院将黑森州、下萨克森州和巴符州的四起案件关联起来，由黑森州刑警局牵头，会同联邦刑警总局，法兰克福、曼海姆以及哥廷根警局合作对案件进行侦破。
今年9月，黑森州警局以中英德三语发布警情通告，呼吁中国年经女性谨防一名很可能是中国籍的连环强奸犯，并提示在接待看房购房时应提高警惕，最好有其他人陪同。
德华人圈"起底"该犯罪嫌疑人
这名针对中国女性的连环强奸犯罪嫌疑人被逮捕的消息传开后，华人圈对该名嫌疑人进行了"起底"。黑森州刑侦局在发布新闻稿时只提及嫌犯今年43岁，未公布其全名。
据多家华文媒体报道，嫌疑人Dapeng Z.在国内曾就读于哈尔滨工业大学土木工程系，后赴德国留学深造，先后在图宾根大学取得了计算机科学学士学位和硕士学位，被捕前在赛车生产商莲花公司（Lotus）信息技术部门任职。
《新京报》11月26日报道说，这名43岁的犯罪嫌疑人名叫Dapeng Z.，中文名为张大鹏。
德国之声记者采访了该嫌疑人在德国的几位朋友和熟人，其中一位称"感到心情非常沉重。" 据嫌疑人一位朋友的信息，嫌疑人平常在社交媒体上发布的内容大多和摄影和猫宠有关。其微信朋友圈最后一次更新是在8月15日，拍摄的是极光与流星雨。嫌疑人的这位朋友表示："认识他很多年，到现在仍不敢相信他会做出这样的犯罪行为，不知道近一两年是不是遭遇了什么人生变故"。
另一位在德华人曾与嫌疑人有过几次交谈，对他的整体印象是"文质彬彬，有人开话题时也不会闷着，能聊挺久。在聊到在德国读书工作后很快就买房的问题上也很大方承认'是靠父母资助的'。"
一位在德华人在该嫌疑人被捕后曾和他的父母联系过。但他不愿透露更多与其父母交流的具体情况。
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