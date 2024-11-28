中国籍连环强奸犯在德落网 德华人圈"起底"嫌疑人

一名以中国年轻女性为目标的连环强奸案嫌疑人最近在德国被抓捕归案。该中国籍嫌犯通过社媒平台伪装成女性身份，以租房参观为由对受害人实施迷奸。德国之声从在德华人那里了解到有关该嫌疑人的一些信息。

（德国之声中文网）2024年11月15日，法兰克福检察院与黑森州刑事警察局联合发表新闻稿称，以中国年轻女性为作案目标的系列强奸案嫌疑人于11月14日在黑森州大盖劳地区被抓获。

据德国媒体报道，现年43岁的嫌疑人系中国籍，被指控冒充女性身份，或借口"为自己女朋友看房"，通过中国社交平台"小红书"和"微信"，以寻找住房或过夜机会为由，与受害人预约见面看房，并在租房参观过程中使用药物迷晕受害者并实施性侵，据报道部分受害者在被侵害后曾昏迷数小时。

中国驻德国法兰克福总领馆11月16日也发布消息称，"11月14日，在中德双方通力配合下，黑森州刑侦局会同联邦刑警总局、法兰克福市警察局等机构联合侦破该案，在黑森州大盖劳地区（Groß-Gerau）抓获一名43岁中国籍嫌犯。"

自今年一月以来，德国警方共接获四起报案，其中两起发生在法兰克福，另两起发生在哥廷根与曼海姆，受害者年龄在19至33岁之间，均为中国女性。起初，个案由各地各自侦办，之后法兰克福检察院将黑森州、下萨克森州和巴符州的四起案件关联起来，由黑森州刑警局牵头，会同联邦刑警总局，法兰克福、曼海姆以及哥廷根警局合作对案件进行侦破。

今年9月，黑森州警局以中英德三语发布警情通告，呼吁中国年经女性谨防一名很可能是中国籍的连环强奸犯，并提示在接待看房购房时应提高警惕，最好有其他人陪同。

据德国媒体报道，嫌疑人通过中国社交平台"小红书"和"微信"与受害者联系，佯装看房 图像来源: Andre M. Chang/ZUMA Press/picture alliance

德华人圈"起底"该犯罪嫌疑人

这名针对中国女性的连环强奸犯罪嫌疑人被逮捕的消息传开后，华人圈对该名嫌疑人进行了"起底"。黑森州刑侦局在发布新闻稿时只提及嫌犯今年43岁，未公布其全名。

据多家华文媒体报道，嫌疑人Dapeng Z.在国内曾就读于哈尔滨工业大学土木工程系，后赴德国留学深造，先后在图宾根大学取得了计算机科学学士学位和硕士学位，被捕前在赛车生产商莲花公司（Lotus）信息技术部门任职。

《新京报》11月26日报道说，这名43岁的犯罪嫌疑人名叫Dapeng Z.，中文名为张大鹏。

德国之声记者采访了该嫌疑人在德国的几位朋友和熟人，其中一位称"感到心情非常沉重。" 据嫌疑人一位朋友的信息，嫌疑人平常在社交媒体上发布的内容大多和摄影和猫宠有关。其微信朋友圈最后一次更新是在8月15日，拍摄的是极光与流星雨。嫌疑人的这位朋友表示："认识他很多年，到现在仍不敢相信他会做出这样的犯罪行为，不知道近一两年是不是遭遇了什么人生变故"。

另一位在德华人曾与嫌疑人有过几次交谈，对他的整体印象是"文质彬彬，有人开话题时也不会闷着，能聊挺久。在聊到在德国读书工作后很快就买房的问题上也很大方承认'是靠父母资助的'。"

一位在德华人在该嫌疑人被捕后曾和他的父母联系过。但他不愿透露更多与其父母交流的具体情况。

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