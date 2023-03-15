中国籍男子因涉嫌"亵渎"在巴基斯坦被逮捕

（德国之声中文网）周日，一群工人封锁了科梅拉镇（Komela)的一条重要公路，该镇靠近田姓中国籍男子工作的达苏大坝工地，示威者要求警方逮捕田某。稍后，数百名工人冲击了当地的警察局，因为他们相信田姓男子就躲藏在警察局内。不过，警方由于担心田某遭到暴徒袭击，已在此前用直升机将其转移至安全地点。



当地警官纳赛尔·丁·汗（ Naseer-ud-Din Khan）表示："直到警方出示了亵渎罪起诉书副本之后，这群暴徒才逐步散去。"根据巴基斯坦法律，亵渎罪名一旦成立，最高可被处以极刑。

这名男子何以被指控亵渎神灵？

有关亵渎罪的指控源于水坝工地上的一场争执。这座水坝工程是巴基斯坦境内最大的水利工程，工地上既有巴基斯坦工人，也有中国籍工人。

警方对法新社表示，目前正值穆斯林斋月，被控一方因抱怨"工作进度过慢"而招致工人不满。一个要求匿名的消息源则表示："工人们认为，他们虽然是在斋戒，但绝没有因此影响工程进度，双方各执一词，发生了激烈的争执。"



警官表示，工人们宣称，田姓中国籍男子发表了亵渎性的言论，并对真主使用了侮辱性词汇。社交媒体上流转的视频显示，示威者高呼"真主伟大"的口号，而警方则对天鸣枪，试图驱散示威者。

警方表示，如果调查显示田姓男子确实有亵渎伊斯兰教的言行，将被递解法庭接受审判。截至目前，中国驻巴基斯坦大使馆尚未就田姓中国籍男子被捕一事发表评论。

巴基斯坦的亵渎罪法规

尽管截至目前，巴基斯坦境内尚未有过因亵渎罪被处以极刑的先例，但因涉嫌亵渎神明而遭到暴力攻击，甚至被私刑处死的事件却时有发生。

2021年，一名来自孟加拉国的工厂经理被暴徒殴打致死，因为他被控撕毁了一张印有先知穆罕默德名字的海报。

人权组织认为，亵渎罪法规极具危险性，因为它常常被用作解决私人纠纷的借口，或对宗教少数派团体进行恐吓。

就在田姓中国籍男子被捕前数天，旁遮普邦警方上周以亵渎罪逮捕了一名穆斯林女性，理由是她自称伊斯兰先知。

（路透社，美联社，法新社）

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