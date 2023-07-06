中国管制镓、锗出口，德国做好准备了吗？

（德国之声中文网）德国经济部官员对路透社表示，德国已在为保障关键和战略性原材料的长期供应做相应的努力。这位官员是在评估中国对一些原料实施出口管制可能带来的影响时，做出上述表述的。

中国本周一宣布，将对镓和锗两种原料实行出口管制。从8月起，这两种金属的出口必须申请许可。镓和锗普遍应用在半导体行业。

根据德国联邦地质科学和资源研究所（BGR）公布的数据，2022年，中国向德国出口了27吨镓，占德国镓进口总量的55%。去年中国向德国出口锗3吨，占进口总量的75%。

德国工业界人士指出，中国推出的出口管制可能是对美国限制对华半导体技术出口的反制，不过此举对欧洲也会产生影响。德国机械制造企业联合会（VDMA）驻布鲁塞尔代表昆策（Holger Kunze）对路透社表示，在原材料供应方面，欧洲依然“很容易受伤”。

昆策呼吁，欧盟的经济政策应长期聚焦开辟新的原材料供应渠道和市场，因为只有这样才能让企业的供应链多样化、减少风险。他同时建议不应给自由贸易协定附加过多与贸易无关的条件议题，如环境和气候保护以及人权问题。“否则愿意和欧盟签署贸易协议的国家越来越少。”

大众也需要镓和锗

“（中国的）最新措施是否会对我们有关原材料的供应产生影响目前还无法预测。”德国经济部国务秘书布兰特娜（Franziska Brantner）对路透社表示，“根据目前已知的情况，一开始只是一种出口管制措施，而不是限制。”

这位经济部官员补充说，应采取的重要步骤是使供应链多样化，更有效地使用原材料，推进回收利用和替代品，并加强欧洲自己的原材料加工和开采。

德国最大的汽车制造商大众汽车也在为中国的原材料出口管制带来的可能影响做准备。大众回应路透社询问时表示，该公司正在全面监测和评估原材料市场的形势，以便在必要的时候与其他伙伴一同采取措施。目的是，“将生产网络受到的影响尽可能降到最低”。镓和锗也是汽车制造中需要使用的材料，在未来的无人驾驶技术中也扮演一定角色。

德国已经没有自己的镓和锗生产工业。据德国联邦地质科学和资源研究所介绍，中资企业广东先导稀材旗下的Vital Pure Metal Solution经营的一家德国工厂过去曾生产过这两种材料，但都已停产。2016年，德国AOS铝业公司也停止了镓的生产。

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（路透社）

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