 中国管制出口的镓、锗究竟是什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2023

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时政风云

中国管制出口的镓、锗究竟是什么？

本周一，中国商务部宣布对制造高性能芯片所需的金属镓、锗相关物项实施出口管制。出口管制从8月1日开始执行。这两种战略金属都在哪些地方生产，具有哪些用途？

China Quecksilber-Metall für Thermometer

（德国之声中文网）让我们来了解一下锗和镓这两种战略金属。

锗从哪里提炼？

锗是一种灰白色类金属，有光泽，质地硬，属于碳族元素。但是矿石中很少含有高浓度的锗，一般来自褐煤锗矿、铅锌冶炼副产品等等。

欧洲关键原材料委员会（CRMA）统计的数据显示，中国生产的锗约占全球的60%，其余的部分来自加拿大、芬兰、俄罗斯和美国。

根据中国海关公布的数据，去年全年中国累计出口锗产品43.7吨。

金属元素镓

镓在自然界中不以单质存在，常以镓(III)的形式微量散存于锌矿（例如闪锌矿）、铝土矿等矿石中。根据欧洲关键原材料委员会的数据材料，全球80%的镓在中国生产。

镓化合物砷化镓广泛用于高性能芯片，因为它比硅更耐高温和潮湿，导电性也更好。《华尔街日报》引述2023年美国地质调查局关于镓的报告指出，上述应用方面目前没有砷化镓的有效替代品。

欧洲关键原材料委员会的资料显示，全球只有几家企业有能力按照所需要的纯度提炼生产镓，其中一家在欧洲，其余的均在日本和中国。

中国海关总署数据显示，2022年1-11月，中国国累计出口镓产品89.35吨，比2021年同期增加44.1%。

锗和镓的用处是什么？

美国企业环球晶圆（Global Wafers）指出，砷化镓比硅更耐高温，用砷化镓制造的晶圆也可以在更高的频率下工作。

而且镓化合物比硅作为材料制造的器件产生的噪音更小，因此在雷达和无线电通信设备、卫星和LED中可以得到更好的应用。

锗在光纤通讯、红外光学、太阳能电池等等领域都具有广泛而重要的应用。在军事领域，例如可以制造夜视装置以及卫星图像传感器。

价格浮动

路孚特Eikon数据显示，在上海金属交易市场，7月3日，中国纯度为99.99%的镓估价为每公斤1775元人民币（245美元），较前一交易日上涨5.97%，为5月16日以来的最高水平。7月3日，中国锗锭价格为每公斤9150元人民币（1,264美元）。 

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

（路透社）

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