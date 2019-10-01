 中国签证申请表格 疑为谍报机关提供方便 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2019

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时政风云

中国签证申请表格 疑为谍报机关提供方便

德国《焦点》杂志披露，今年5月开始实施的中国签证新规定，将会让北京更加方便、精准地监视、刺探赴中国的德国人。德国宪法保卫机关的一份内部报告甚至建议，前往中国的德国人不要携带智能手机。

Symbolbild Chinese visa (picture-alliance/Photononstop/P. Turpin)

DW.COM

媒体报道称，中国政府对通过西部边境进入新疆的人进行检查——使用一款名为“蜂采”的监控应用程序。对该App进行了技术分析的波鸿大学教授霍尔茨(Thors­ten Holz)和研究员康塔克（Moritz Contag）接受了德国之声采访。 (04.07.2019)

《经济周刊》援引德国工商大会报道称，有德国商务人士在申请中国签证的时候遭到拒签，他们或是姓名听起来像土耳其人，或是曾经在土耳其待过较长时间。究竟是因为维吾尔问题，还是因为难民危机？ (12.11.2017)

从今年起，中国将在入境口岸逐步实施对外国人留取指纹等生物识别信息的措施。这一在国际上逐渐通行的做法，主要目的是防止伪造和冒用证件。 (09.02.2017)

许多企业如今都会使用云服务商提供的网络存储、分布式运算服务。现在，疑似来自中国的黑客，利用这些外部服务商安全措施薄弱的特点，侵入使用云服务的企业，窃取数据。德国安全部门已经向多家德国企业发出了警讯。 (20.12.2018)

(德国之声中文网)《焦点》杂志获得的德国某联邦州宪法保卫局的一份内部分析报告指出，前往中国的德国游客、商务差旅人士正面临中国情报机关的窃听威胁。该内部报告警告，今年5月起，中国签证申请有了新规定，这为中国情报机关大开方便之门："还在签证申请阶段时，情报机关就可以根据申请者填写的详细信息对窃听目标展开筛选。"宪法保护局认为，中国签证新申请表格大幅增加了问题数量，这为间谍行为提供了方便。

德国之声也前往了中国签证申请网站查看了相关申请表格，发现与以往表格相比，增加的内容主要是职业信息。新表格要求填写完整的职业经历，填写企业的联系方式，还要求提供直属领导的姓名与联系信息。而在教育经历之外，新表格还要求填写语言技能。兵役、以往出国经历、是否掌握爆破、核工程等特殊技能、是否参加慈善组织、是否有精神病史也在必须填写的信息之列。

相比之下，中国公民如果申请德国签发的申根区短期签证，并不需要填写如此详细的信息。不过，中国公民要申请前往美国的签证，所需提供的信息则要详细得多，而德国公民前往美国访问并不需要申请签证。

难以避免的监控

《焦点》杂志透露，德国宪法保卫机关在内部文件中指出，中国签证申请者填写的个人敏感信息，有助于中国情报机关对潜在的窃听对象入境做更好的准备，"中国近年来在公共场合设置了全面的监视设施，这进一步方便了监控。""入境者一旦被事先选中，他只要一入境，就会立刻受到情报机关的全面不间断监控"，其纸质材料以及智能手机、电脑中的数字信息遭到侦查"几乎无法避免"。

EU und Russland führen Gespräche über Visafreiheit für russische Staatsbürger (DW)

申请德国短期申根签证，填写的信息不必像中国签证那般详细

《焦点》杂志援引的内部文件还建议，前往中国的德国公民，应当在申请中国签证时"全面、如实地填写资料"，否则就有可能在入境后"被人以违法为由进行勒索，从而被迫(向中方)提供信息。"

该报告还强调："风险越大，在相关国家停留时就应当越谨慎。"宪法保卫局认为，前往中国的德国人携带的敏感信息越少越好，"最好只带一部全新的一次性手机，而非存有敏感信息的智能手机"。所携带的笔记本电脑也不应该含有重要的公司数据，而是应当在出发前进行专门的"瘦身"处理。

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