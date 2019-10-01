中国签证申请表格 疑为谍报机关提供方便

(德国之声中文网)《焦点》杂志获得的德国某联邦州宪法保卫局的一份内部分析报告指出，前往中国的德国游客、商务差旅人士正面临中国情报机关的窃听威胁。该内部报告警告，今年5月起，中国签证申请有了新规定，这为中国情报机关大开方便之门："还在签证申请阶段时，情报机关就可以根据申请者填写的详细信息对窃听目标展开筛选。"宪法保护局认为，中国签证新申请表格大幅增加了问题数量，这为间谍行为提供了方便。

德国之声也前往了中国签证申请网站查看了相关申请表格，发现与以往表格相比，增加的内容主要是职业信息。新表格要求填写完整的职业经历，填写企业的联系方式，还要求提供直属领导的姓名与联系信息。而在教育经历之外，新表格还要求填写语言技能。兵役、以往出国经历、是否掌握爆破、核工程等特殊技能、是否参加慈善组织、是否有精神病史也在必须填写的信息之列。

相比之下，中国公民如果申请德国签发的申根区短期签证，并不需要填写如此详细的信息。不过，中国公民要申请前往美国的签证，所需提供的信息则要详细得多，而德国公民前往美国访问并不需要申请签证。

难以避免的监控

《焦点》杂志透露，德国宪法保卫机关在内部文件中指出，中国签证申请者填写的个人敏感信息，有助于中国情报机关对潜在的窃听对象入境做更好的准备，"中国近年来在公共场合设置了全面的监视设施，这进一步方便了监控。""入境者一旦被事先选中，他只要一入境，就会立刻受到情报机关的全面不间断监控"，其纸质材料以及智能手机、电脑中的数字信息遭到侦查"几乎无法避免"。

《焦点》杂志援引的内部文件还建议，前往中国的德国公民，应当在申请中国签证时"全面、如实地填写资料"，否则就有可能在入境后"被人以违法为由进行勒索，从而被迫(向中方)提供信息。"

该报告还强调："风险越大，在相关国家停留时就应当越谨慎。"宪法保卫局认为，前往中国的德国人携带的敏感信息越少越好，"最好只带一部全新的一次性手机，而非存有敏感信息的智能手机"。所携带的笔记本电脑也不应该含有重要的公司数据，而是应当在出发前进行专门的"瘦身"处理。