中国答复联合国：不存在随意关押维族人现象

（德国之声中文网）周一上午由俞建华率领的中国代表团在为期两天的日内瓦中国政策审核会上对上周五专家提出的问题给予答复。上周五，有委员会专家在审议会上援引报道指出，新疆约有100万维族以及其他信奉伊斯兰教的少数民族居民被送入了所谓的"反极端主义教育营"，还有其他200万人被迫进入了"再教育营"。

中国代表团则在大会发言时指出，"没有随意的监禁，根本不存在'再教育中心'"。他们说，新疆自治区政府在打击"暴力恐怖活动"的同时，给罪行确凿的犯罪分子学习生活技能、重新融入社会的机会，地点在职业教育和就业培训中心。

中国代表团一名胡姓成员通过翻译表示，"将100万维族人关押在再教育中心的说法完全同事实不符。"他补充道，"没有压迫少数民族，没有打着反恐旗号剥夺宗教自由。"但他说，那些被宗教极端主义分子迷惑的人，理应得到帮助，重返社会和重获教育权利。

2009年夏天，乌鲁木齐爆发了大规模血腥骚乱，数百人死亡。

图为2009年新疆地区居民上街抗议时与军警对峙

最近数月来，一些监督组织和目击者声称，有维吾尔人被关押以及在洗脑中心洗脑。

上周五，联合国消除种族歧视委员会副主席麦克杜格尔(Gay McDougall)提出大批关押维吾尔人问题。她表示，中国方面的反驳非常"单薄"，不能让她信服。她指出，"中国无法全盘否认再教育项目的存在"。

"你说，100万的数字是错的，那到底是多少人？"她问道，"根据什么法律、哪条规定，关押他们？"

中方在周一的答复会议上未直接回答麦克杜格尔的质问。但中国代表团团长俞建华说，有一些会议代表拿着"没有根据的材料作为可靠消息"，而这些消息，"来自一些企图分裂中国的组织"，它们同恐怖组织"有联系"。

李鱼/凝炼（美联社）