中国第三艘航母下水 “完全自主设计建造”

（德国之声中文网）中国官媒周五（6月17日）报道，命名为“福建舰”的中国海军第三艘航母下水，标志着中国在军事上的重要进展。

中国央视称，这是“完全由中国设计和建造的第一艘弹射型平直通飞行甲板航母”。 央视镜头显示，海军官兵列队船坞，福建舰鸣响汽笛，两舷喷射彩带，船坞坞门打开，航母移出船坞，柱喷洒在甲板，彩旗飘扬，烟雾释放。

该舰以与台湾隔海相望的福建省命名，是完全由中国自行建造的第二艘航母，技术上领先于现有的另外两艘航母。

福建舰还需数年时间才能具备作战能力，目前还未宣布入列成军的日期。

中国央视称，下水后，福建舰还将按计划完成舾装、试航任务。

数周以来，中国和美国之间紧张关系加剧。上星期，中国国防部长魏凤和称，“若有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价。” 此前，美国总统拜登曾表示，如果中国攻击台湾，华盛顿将进行军事干预。

中国海军目前拥有两艘正在服役的航母：2012年服役的辽宁舰和2019年服役的山东舰。这两艘航母均使用滑跃式飞机起降方式，无电磁弹射系统。

据媒体报道，这次下水的“福建舰”配置电磁弹射装置，是中国首艘采用弹射起飞方式的航母。

中国主席习近平曾指令，至2027年，中国要建起一支可与美军并驾齐驱的“高度现代化”军队。

（法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。